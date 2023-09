Strom für Hotelschiffe am Untermainkai

Von: Boris Schlepper

Schonung für die Nase: Bald werden die Schiffe mit Strom vom Ufer versorgt. Der Dieselmotor muss dann nicht mehr laufen. © Alle Rechte vorbehalten/ all rights reserved

Die Stadt Frankfurt will bis Anfang 2024 unterirdische Anschlüsse für die parkenden Schiffe am Main bauen.

Die Luft am Untermainkai in der Innenstadt könnte in absehbarer Zukunft besser werden. Die Flusskreuzfahrt- und Hotelschiffe, die derzeit während ihres Stopps in Frankfurt ihre Dieselmotoren laufen lassen, können voraussichtlich vom kommenden Frühjahr an Strom vom Ufer beziehen.

Die Stadt plant, noch in diesem Jahr mit dem Bau der Anschlüsse zu beginnen, teilt Bianca Winkel von der Managementgesellschaft für Hafen und Markt (HFM) auf Anfrage mit. Gefördert werde das Projekt vom Hessischen Wirtschaftsministerium, obwohl der Zuwendungsbescheid Ende des Jahres ausläuft.

Die neue Landstromversorgung soll möglichst nicht zu sehen sein. Im Frühjahr 2022 hat die Stadt entschieden, dass der Anschluss aus gestalterischen Gründen unterirdisch gebaut werden soll (die FR berichtete). Dadurch sei die Planung jedoch „extrem komplex“ und „technisch sehr aufwendig“, sagt Winkel. So müssten nicht nur die Anschlüsse am Untermainkai hochwassersicher gebaut werden, wofür die Stadt komplett neue, hydraulisch versenkbare Varianten, die zum Teil in einer Tauchglocke sitzen, entwickelt habe. Der Netzbetreiber könne dort auch nicht ausreichend Stromleistung anbieten. Nötig sei es deshalb, die Umspannanlage im Brückenkopf der Untermainbrücke zu ergänzen, sagt Winkel. Die Erweiterung soll unter einer Rampe zwischen historischen Stützmauern untergebracht werden.

Außerdem sei noch ein zusätzliches Umspannwerk nötig. Das könne jedoch nicht unter der Erde gebaut werden, sondern müsse in der Grünanlage am Untermainkai entstehen. Wo genau die Anlage gebaut wird und wie sie aussehen soll, werde derzeit abgestimmt.

Da sich bereits 2022 abgezeichnet habe, dass es wahrscheinlich nicht möglich sei, die Baumaßnahme bis Ende 2023 fertigzustellen, sei die HFM auf das Wirtschaftsministerium zugegangen, sagt Bianca Winkel. Man habe nach Schilderung der Schwierigkeiten beim Zeitplan darum gebeten, dass eine Fertigstellung nach Ende 2023 nicht zum Verfall der gesamten Förderung in Höhe von rund 930 000 Euro führen solle. „Dies wurde positiv beantwortet.“ Es sei somit möglich, noch in diesem Jahr erbrachte Teilleistungen im Rahmen der Förderung geltend zu machen, sofern die Fertigstellung Anfang des Jahres 2024 erfolge.

Die HFM arbeite daher mit Nachdruck daran, die Planungen für die Landstromversorgung für Flusskreuzfahrtschiffe am Untermainkai voranzutreiben, so Winkel. „Ziel ist es, einen möglichst großen Anteil der Planungs- und Bauleistungen im Förderzeitraum bis Jahresende zu realisieren, beispielsweise indem einzelne Arbeiten vorgezogen werden.“

Der Wunsch nach einer klimagerechten und leisen Landstromversorgung ist nicht neu. Seit 2007 forderten mehrere Fraktionen und der Ortsbeirat 1 einen Anschluss für die knapp 400 Flusskreuzfahrt- und Hotelschiffe, die jährlich zwischen Eisernem Steg und Friedensbrücke anlegen. Sie müssen bislang für ihre eigene Energieversorgung während der Liegezeit ihre Dieselmotoren laufen lassen. 2018 haben die Stadtverordneten eine Machbarkeitsstudie zur Landstromversorgung in Auftrag gegeben – und sich 2022 für die unterirdische Variante entschieden. Seitdem laufen die Planung und die Abstimmung zwischen den Behörden, wozu auch Denkmal- und Grünflächenamt gehören.

Den Grünen im Ortsbeirat 1 (Altstadt, Bahnhofsviertel, Europaviertel, Gallus, Gutleut, Innenstadt) reicht es jetzt. Sie fordern in einem Antrag, dass die Stadt die langwierige unterirdische Planung stoppt und eine oberirdische Landstrom-Ladeinfrastruktur baut. Diese könne schnell geplant, umgesetzt und mit den Landesmitteln gefördert werden.

Städte wie Köln, Düsseldorf und Würzburg hätten bereits vor vielen Jahren Lösungen gefunden, die Ladestationen am Ufer mit dem Denkmalschutz in Einklang zu bringen, argumentieren die Grünen. Die Anlagen konnten vergleichsweise schnell errichtet werden und hätten Hochwasser unversehrt überstanden.

Der Ortsbeirat trifft sich am Dienstag, 12. September, 19 Uhr, im Rathaus-Südbau, Bethmannstraße 3, 3. Obergeschoss, Sitzungssaal 310.