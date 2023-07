Vorwürfe gegen Stadtverordnetenvorsteherin Arslaner - Ex-Mieter fordert Geld zurück

Von: Christoph Manus

Teilen

Die Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) hat Streit mit einem früheren Wohnungsmieter. Dieser fordert Geld zurück. © Renate Hoyer

Ein Ex-Mieter fordert Geld von der Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner. Er will einen Teil seiner Mietvorauszahlungen und die Kaution zurück. Sie hält dies für unberechtigt.

Frankfurt - Ein früherer Wohnungsmieter der Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner (Grüne) wirft ihr vor, ihm unberechtigterweise Mietvorauszahlungen und die Kaution nicht zurückerstattet zu haben und fordert von ihr 12 000 Euro. Thomas Rau, als Travestiekünstler „Olga Orange“ bekannt, beklagt sich, wie zunächst die „Bild“-Zeitung berichtete, zudem über große Mängel, die die Wohnung im Bad Vilbeler Stadtteil Heilsberg gehabt habe. Er erwägt sogar eine Strafanzeige gegen Arslaner.

Die Vermieterin hält Raus Forderungen für nicht berechtigt. Sie widersprach am Freitag auf Anfrage der Frankfurter Rundschau allen Vorwürfen oder stellte den Sachverhalt anders dar.

Frankfurter CDU-Politiker fordert Aufklärung von Stadtverordnetenvorsteherin

Yannick Schwander, stellvertretender Fraktionschef der CDU im Römer, forderte von Arslaner, die er als sehr vertrauenswürdige Person kenne, den Sachverhalt aufzuklären. Aus seiner Sicht handele es sich um keine leichtfertigen Vorwürfe, sagte er der FR. Spöttisch äußerte sich dagegen der SPD-Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf. „Jede Partei hat ihren Feldmann“, postete er vor kurzem auf Facebook.

Unstrittig ist, dass Rau die 100 Quadratmeter große Wohnung Anfang Dezember bezog und Arslaner vorab eine Vorauszahlung von 31 000 Euro für 13 Monatsmieten sowie eine Kaution in Höhe dreier Monatsmieten von je 1950 Euro kalt zahlte.

Frankfurter Stadtverordnetenvorsteherin erhielt 31.000 Euro für Miete und Kaution vorab

Rau behauptet, die Maklerin habe ihm um die – zumindest sehr ungewöhnliche – Vorauszahlung der Miete gebeten, weil die Eigentümerin Geld brauche, um Handwerker zu bezahlen. Arslaner teilte der FR dagegen mit, Rau selbst habe die „Vorauszahlung angeboten, weil er unbedingt in die Wohnung ziehen wollte“.

Klar ist, dass in der Wohnung noch nicht alles fertig war, als Rau sie am 9. Dezember bezog. Nach seiner Darstellung gab es zunächst etwa drei Wochen lang weder warmes Wasser noch Heizung. Die Mülltonnen seien erst Mitte Januar gekommen. Laut Arslaner kamen diese Mitte Dezember, auch warmes Wasser habe es von der Monatsmitte an gegeben. Die Heizung habe von Anfang Dezember an funktioniert, heißt es. Rau sei zudem ausdrücklich informiert und einverstanden gewesen, dass die Arbeiten in der Wohnung beim Einzug nicht fertig gewesen sind.

Ex-Mieter streitet mit Stadtverordnetenvorsteherin über Renovierungskosten

Den schärfsten Vorwurf gegen Arslaner äußert Rau in Zusammenhang mit zwei Wasserschäden, bei denen kurz nach seinem Einzug jeweils Wasser in seine Wohnung lief. Er behauptet, die Vermieterin habe ihm Kosten für die Renovierung nach diesen Wasserschäden in Rechnung gestellt und mit der Kaution verrechnet. Arslaner bestreitet das ausdrücklich. „Es ist mir wichtig zu betonen, dass ich nie Geld für den Wasserschaden verlangt habe.“ Bei den 5128 Euro, die sie von der Kaution abgezogen habe, handele es sich um Kosten für Renovierungsarbeiten, die nötig geworden seien, weil Rau Schäden in der Wohnung verursacht habe. Der frühere Mieter kann das nicht nachvollziehen: Er habe die Wohnung nicht runterkommen lassen.

Schon im März ist Rau aus der Wohnung wieder ausgezogen. Von den 31 000 Euro, die er Arslaner vorauszahlte, hat er nach Darstellung beider Seiten 15 000 Euro zurückerhalten. Dass sie ihm nun noch 12 000 Euro schulde, bestreitet Arslaner vehement und erhebt Vorwürfe gegen Rau. Dieser habe etwa bis Ende März keine Handwerker in die Wohnung gelassen, um die Schäden zu beheben.

Arslaner hält eine gütliche Einigung immer noch für möglich. Die Anwälte seien aus ihrer Sicht dabei bereits auf einem guten Weg gewesen. Auch Rau betont, er sei zu einer Einigung bereit. (Christoph Manus)