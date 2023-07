Streit im Römer: „Mike Josef missbraucht seine Befugnisse“

Von: Christoph Manus

Nils Kößler ist Vorsitzender der Frankfurter CDU und Fraktionschef der CDU im Römer. © Christoph Boeckheler

Der Frankfurter CDU-Fraktionschef Nils Kößler warnt angesichts des Koalitionsstreits im Römer vor Schaden für die Stadt. Statt die Probleme anzupacken, feilsche man um Posten, sagt er im FR-Interview.

Herr Kößler, wie beobachten Sie den Personalstreit in der Römer-Koalition?

Der Streit wirft ein extrem schlechtes Licht auf die Stadtpolitik. Wir nehmen chaotische Zustände in der Frankfurter Ampel-Koalition wahr, Zersetzungsprozesse, in denen es nur Verlierer gibt. Es gab durchaus Hoffnungen, dass der neue Oberbürgermeister Mike Josef vielleicht zu einer Verbesserung der Leistung des Römer-Bündnisses beitragen würde. Diese Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.

Als die CDU gemeinsam mit der Koalition für die Abwahl von Peter Feldmann als Oberbürgermeister warb, hieß es, man müsse sich endlich wieder auf die Sachpolitik konzentrieren. Das hat also aus Ihrer Sicht nicht geklappt?

So stellt sich das für uns leider dar. Josef hätte die Chance gehabt, die Politik zu einen und gemeinsam mit der Koalition auf Erfolge hinzuarbeiten. Stattdessen missbraucht er nun seine Befugnisse als Oberbürgermeister. Dabei drängen sich leider gewisse Erinnerungen an seinen Amtsvorgänger auf.

Inwiefern?

Bei der Zuweisung von Dezernaten muss es doch allein um fachliche Befähigungen und eine möglichst gute Politik für die Menschen in Frankfurt gehen. Wenn Josef die Dezernatszuteilung offenbar dazu dient, die Überlassung von Aufsichtsratspositionen durch Druck zu ermöglichen, ist das in meinen Augen ein Missbrauch seiner Befugnisse.

Was hat der Streit in der Koalition für Folgen für die Stadtpolitik?

Die Frankfurter Ampel-Koalition ist in der Verantwortung, die aktuellen Probleme in unserer Stadt anzupacken und die offenen Aufgaben zu lösen. Als Beispiele will ich den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, den Bau von Schulen, die Sanierung von Spielplätzen oder auch das Ankurbeln des Wohnungsbaus nennen. Eine Koalition, die sich miteinander und mit dem Oberbürgermeister öffentlich über Zuständigkeiten streitet, hat nicht die Kraft und die Konzentration, sich diesen Aufgaben zu stellen.

Alles spricht dafür, dass trotz des Streits am Donnerstag zumindest der Haushaltsplan beschlossen wird. Was bleibt konkret liegen?

Vier zentrale Baustellen habe ich ja schon genannt. Den Haushalt wird die Koalition hoffentlich noch beschließen. Aber bei den übrigen Aufgaben können wir im Moment nicht erkennen, dass sie mit dem nötigen Ernst und der erforderlichen Geschwindigkeit angegangen werden. Dabei müsste etwa dringend eine Entscheidung in der Frage des Standorts der Städtischen Bühnen getroffen werden. Aus unserer Sicht könnte der Oberbürgermeister das Bahnhofsviertel und das Thema Sauberkeit zur Chefsache machen. Damit wäre er näher bei den Menschen als mit diesem Gefeilsche um Posten.

Interview: Christoph Manus