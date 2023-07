Streit im Frankfurter Römer beigelegt

Von: Georg Leppert

Teilen

Mike Josef und die Römer-Koalition haben Frieden geschlossen. © Peter Jülich

Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef bekommt Posten in den Aufsichtsräten von Mainova und Messe. Dafür verteilt er die Zuständigkeiten im Magistrat neu.

Das Ende des Streits zwischen Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der Römer-Koalition teilte das städtische Presseamt am Dienstag um 13.44 Uhr mit – in recht unspektakulärer Art und Weise. „Aufsichtsratsvorsitz von Mainova und Messe Frankfurt geklärt“, lautet die Überschrift zu einer knappen Pressemitteilung. Unterzeile: „Neue Magistratsverfügung wird auf den Weg gebracht“.

Konkret bedeutet das: Mike Josef bekommt den Aufsichtsratsvorsitz in den beiden Gesellschaften. Darauf hatte der OB Ansprüche angemeldet, war aber zunächst am Widerstand der Amtsinhaberin gescheitert. Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP) hatte erklärt, sie sei doch von der Koalition in die Gremien geschickt worden.

Die Einigung sieht vor, dass Josef bei der Mainova-Hauptversammlung am 30. August neu in den Aufsichtsrat gewählt wird. In der konstituierenden Sitzung will er sich zu dessen Vorsitzendem wählen lassen. Auf den entsprechenden Posten bei der Messe muss Josef noch länger warten; die Übergabe der Geschäfte ist für Sommer 2024 vorgesehen.

Um Druck auf die Koalition bei der Besetzung der Aufsichtsräte auszuüben, hatte Josef die Zuteilung der Posten im Magistrat nicht so vorgenommen, wie es sich die Koalition gewünscht hatte. Auch dafür gibt es nun eine Lösung: Josef hat die Zuständigkeiten neu geklärt.

Wolfgang Siefert (Grüne) ist für das Ressort Mobilität zuständig – und muss sich nicht zusätzlich um den Bereich Gesundheit kümmern, wie es Josef in der vergangenen Woche zur Empörung der Koalition verfügt hatte. Gesundheitsdezernentin wird – wie im Bündnis schon vor zwei Jahren vereinbart – Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne).

Längere Diskussionen gab es über die Zuständigkeit für das in finanzielle Schieflage geratene Klinikum Höchst. Sie geht an Kämmerer und Beteiligungsdezernent Bastian Bergerhoff (Grüne), der auch die Auswirkungen der Krankenhausreform im Blick haben soll. Auch damit folgt Josef einem Vorschlag der Grünen, den er aber zumindest diskutieren und nicht einfach umsetzen wollte. Gemeinsam sollen Voitl und Bergerhoff nun ein Klinikreferat einrichten, das in der Stadtverwaltung angesiedelt wird.

In der Stadtregierung will man nach dem Ende des Streits vor allem nach vorne schauen. Wohl nicht gerade zufällig folgte 20 Minuten nach der Mail zur Besetzung von Aufsichtsräten und Magistrat eine Presseeinladung. Am heutigen Mittwoch wollen Josef und die Dezernentinnen und Dezernenten über eine 100-Millionen-Euro-Investition informieren. Das Geld stammt aus Budgetüberträgen, war also im Haushalt des vergangenen Jahres eingestellt. Es wurde aber nicht abgerufen – etwa weil Stellen in der Verwaltung geschaffen und finanziert wurden, die bisher nicht besetzt werden konnten.

Wohin das Geld fließt, will die Stadtregierung erst am Mittwoch bekanntgeben. In der Einladung ist die Rede davon, die Summe werde für „eine soziale, ökologische und wirtschaftsstarke Stadt“ verwendet. Dass der Magistrat mit dem Termin Einigkeit demonstrieren will, zeigt sich an der Besetzung. Außer Josef und Kämmerer Bergerhoff kommen die Stadträtinnen Rosemarie Heilig (Grüne), Ina Hartwig, Sylvia Weber (beide SPD), Stephanie Wüst (FDP) und Eileen O’Sullivan (Volt) zu der Pressekonferenz.

Für Uwe Becker (CDU), Staatssekretär für Europaangelegenheiten in der Landesregierung, kann das alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Zustand der Römer-Koalition schlecht sei. Die nun erzielte Einigung sei „kein besonderer Erfolg“, sagte Becker im Gespräch mit der FR. Der Streit habe gezeigt, „dass die Interessen der Stadt in der Koalition nicht im Vordergrund stehen“. Er frage sich, wie das Bündnis bis zur Kommunalwahl 2026 zusammenarbeiten wolle, sagte Becker, der bei der OB-Wahl gegen Mike Josef verloren hatte.

Kommentar auf dieser Seite