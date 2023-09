Frankfurt: Wasser stopp

Von: Thomas Stillbauer

Im Günthersburgpark blieb es in diesem Sommer trocken. Jedenfalls von unten. © Monika Müller

Die Sprühanlagen in den Parks gehen bald in die Winterpause. Nächstes Jahr soll es auch an einer beliebten Stelle wieder sprudeln.

Jetzt aber schnell unter die Fontänen: Für die Frankfurter Wasserspielanlagen naht mit großem Bogen das Ende der Saison. Im Angesicht des unausweichlichen Herbstes kündigt das Grünflächenamt die große Pause für die Sprühanlagen an.

Am Montag, 18. September, werden die Apparaturen abgeschaltet, um sie vor den winterlichen Witterungsbedingungen zu schützen. Die Trockenzeit dauert anschließend bis Mai 2024, wenn die Wasserspielanlagen wieder in Betrieb genommen werden.

In diesem Sommer standen sechs der insgesamt sieben Anlagen der zumeist jungen und leichtbekleideten Zielgruppe zur Verfügung – willkommene Möglichkeit, sich an jenen Tagen abzukühlen, an denen nicht die preis- und klimagünstigen Naturwasserspiele engagiert waren, besser bekannt unter dem Namen: Regen.

Die eine Wasserspielanlage, die nicht in Betrieb war, ist jene im Günthersburgpark. Ursache: Sanierung. Jedoch seien die Arbeiten im Plan und würden im kommenden Jahr abgeschlossen, verspricht das Grünflächenamt. Somit könnten dann alle sieben Wasserspielanlagen der Stadt im Frühjahr 2024 wieder betrieben werden. Wir wünschen bis dahin einen guten Rutsch.