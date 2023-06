Stolpersteine für Frankfurter Familie Simon

Von: Pia Henderkes-Loeckle

Dem Zahnarztehepaar Simon gelang 1936 die Flucht nach Argentinien. Jetzt werden Stolpersteine vor dem Haus der Simons in Frankfurt verlegt, ebenso wie an zwölf weiteren Orten.

Es sind die ersten Stolpersteine im Ortsteil Schwanheim, die am Samstag in der Silcherstraße 2 enthüllt werden. Hier lebte das Arztehepaar Johanna und Georg Simon mit seinen Kinder Ernst und Ellen. Neben der Zahnarztpraxis in der Silcherstraße, die er mit seiner Frau führte, praktizierte Georg Simon seit 1926 auch in Sossenheim. Unter Berufung auf die „Arier-Bestimmungen“ wurde ihnen ab 1933 die Kassenzulassung entzogen. Schließlich wurden sie von der Stadt Frankfurt als Schulzahnärzte entlassen. Ende 1936 gelang der Familie die Flucht nach Argentinien.

„Die Stolpersteine zum Gedenken an die Familie Simon waren eigentlich für Sossenheim gedacht“, erzählt Martin Dill, Vorsitzender der Initiative Stolpersteine. Der Sossenheimer Stadtteilhistoriker Heinz Hupfer sei bei Recherchen auf die Praxis-Adresse in der Schaumburgstraße gestoßen und davon ausgegangen, dass die Familie hier auch wohnte. „Unsere Recherche in Wiedergutmachungsakten und Adressbüchern hat jedoch ergeben, dass die Familie Simon in der Silcherstraße in Schwanheim ihren Wohnsitz hatte“, sagt Dill. Bis zum Berufsverbot und dem Entzug der Approbation seien sie hier auch tätig gewesen. „Für den Standort der Gedenksteine ist für uns der letzte frei gewählte Wohnort maßgeblich, deshalb haben wir uns für Schwanheim entschieden“, so Dill. Ab diesem Zeitpunkt ist Danny Alexander Lettkemann involviert, der privat die Finanzierung der Gedenksteine übernimmt. „Ich fand es merkwürdig, dass es in Schwanheim noch keine Stolpersteine gibt“, erzählt der 38-Jährige. Er lebt seit 7 Jahren im Ortsteil und ist Mitglied der Polytechnischen Gesellschaft. Vor einiger Zeit hatte er bereits Kontakt zu Martin Dill aufgenommenem um die ersten Stolpersteine in Schwanheim zu finanzieren. „Das war jetzt Zufall, dass die Gedenksteine nicht in Sossenheim, sondern in Schwanheim gelegt und enthüllt werden“, sagt Lettkemann. Und er ist auf die Begegnung mit den zwei Angehörigen gespannt. Die Kinder von Ernst Simon, Daniel und Viviane, werden aus Buenos Aires und Berlin zu der Zeremonie anreisen.

Gedenken Kommendes Wochenende werden stadtweit an 13 Orten 45 neu gelegte Stolpersteine enthüllt. „Es werden viele Angehörige aus Argentinien, Kanada, England, Israel und den USA anreisen“, sagt Dill. Die Bedeutung der Stolpersteine sei für die Angehörigen sehr groß. Oft gäbe es kein Grab für die Opfer. Samstag, 1. Juli: 13 Uhr Schwanheim, Silcherstraße 2 für Johanna, Georg, Ernst und Ellen Simon. 13.45 Uhr Niederrad, Goldsteinstr. 149 für Nikolai Woropaj und Grigorij Juchnizkij . 14.20 Uhr Niederrad, Schwanheimer Straße 67 für Reinhard Brühl. 15.15 Uhr Obermainanlage 12 für Elias und Gella Singer; Josef, Malka A., Ellen Weinsteiner und Fritz Scheindlinger. 15.50 Uhr Ostendstraße 56 für Gustav, Dina, Dora und Bertha Oppenheimer und Mathilde Emmerich. 16.30 Uhr Nordend, Blumenstraße 13 für Julius, Rosa und Margot Kulb. Sonntag, 2. Juli: 11 Uhr Bockenheim, Adalbertstraße 62 für Anita, Else und Siegfried Straus . 11.45 Uhr Westend, Corneliusstraße 11 für Elise und Walter Gustav Strauss . 12.15 Uhr Bockenheim, Corneliusstraße 9 für Abraham und Klara Bruchfeld und Marie Helene Helbing. 12.45 Uhr Westendstr. 82 für Amalie, Hermann, Margot und Ruth Adler. 14.30 Uhr Im Trutz Frankfurt 36, für Jeanette Hirsch und Erna, Hugo und Margit Hochschild. 15.15 Uhr Nordend, Eckenheimer Landstraße 80, für Leo, Recha, Hanna Auguste und Markus Willy Horovitz . 16.10 Uhr Fischerfeldstraße 12 für Auguste, Jakob, Josef, Rifka Rachel, Rubin M. und Wilhelmine Riemer. phl

„Berufsverbot, Flucht und Vertreibung sind keine Bruchstellen in einer Biografie, sondern ein zerstörtes Leben“, verdeutlicht Dill das Unrecht. Nach dem Berufsverbot zog die Familie Simon in die Schwindstraße. Hier versuchten Georg und Johanna Simon, neben der weiterhin bestehenden Sossenheimer Praxis, eine Privatpraxis aufzubauen, was ihnen aufgrund der zunehmenden Beschränkungen nicht erfolgreich gelang. Im 1935 veröffentlichten sogenannten Juden-Adressbuch, das die antijüdischen Boykotte fördern sollte, sind beide Praxen verzeichnet. Nach deren Schließung lebte die Familie von Erspartem, der Lehrerpension von Johannas Vater und dem Verkauf ihres Mobiliars. Schließlich gelang ihnen Ende 1936 die Flucht nach Argentinien. Zur Finanzierung mussten sie ihre Lebensversicherung auflösen. In Argentinien durften sie ihren Beruf nicht ausüben, da sie keine argentinische Approbation erhielten. Johanna Simon praktizierte trotzdem, wurde denunziert und musste ihre Tätigkeit aufgeben. Georg Simon arbeitete ab Februar 1937 in Buenos Aires als Büroangestellter.