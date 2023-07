Stoffel in Frankfurt schon wieder vorbei

Von: Thomas Stillbauer

Geht immer viel zu schnell rum, das „Stalburg Offen Luft“. Da müsste die Regierung mal was machen! © Renate Hoyer

70 000 waren beim Freiluftfestival im Günthersburgpark. Im September wird weitergefeiert.

Der Mensch ist zu selten beim Stoffel. Das steht fest. Besonders, wenn ihn die vermaledeite Gentri… – die fiese Geldmacherei mit allem, worin man wohnen kann, über die Jahre weit hinaus aus dem Frankfurter Nordend getrieben hat, so weit, dass ein Stoffelbesuch einem Tagesausflug gleichkommt.

Nun ist es vorbei für dieses Jahr, das „Stalburg Offen Luft“ (Stoffel), das wunderbare Freiluftkulturfestival im Günthersburgpark, und wieder war der Mensch, dieser jedenfalls, viel zu selten dort. Andere wahrscheinlich häufiger, denn die 70 000, die offiziell von den Veranstaltenden genannt werden, sind ja nicht wirklich knapp zehn Prozent der Frankfurter Bevölkerung. Wer in der Nähe wohnt, geht öfter, und wozu? Zu Recht.

„Ein Erlebnis für alle“, resümiert Michael Herl, Chef des veranstaltenden Stalburg-Theaters. „Die Stimmung war wieder toll unter den Kolleginnen und Kollegen, unter den Künstlerinnen und Künstlern.“ Und beim Publikum natürlich, das ordentlich Apfelwein und Bratwurst zu sich nahm und auch wieder größere Bereitschaft mitbrachte, Geld in die Sammelbehälter zu werfen – finanzielle Grundlage des kostenlos zugänglichen Spaßes.

38 Veranstaltungen waren es diesmal, etwas weniger als im Vorjahr, weil der Stoffel auf die 18-Uhr-Vorstellungen an den Werktagen verzichtete; zu heiß draußen, eine Erfahrung aus dem Vorjahr. Dennoch kamen ungefähr ebenso viele Leute wie 2022 und ließen mehr Geld da. Eventuell, weil das gewisse „Corona-Fremdeln“ (Herl) diesmal keine große Rolle mehr spielte. Aber ganz sicher vor allem, weil das Stoffelpublikum erstens ein liebes Publikum ist und zweitens in der Frankfurter Rundschau gelesen hat, dass die Einnahmen nötig sind, um dem Stalburg-Theater durch den spielfreien Sommer zu helfen, ohne dass die Belegschaft darben muss.

Hat das geklappt? Hat sich der Stoffel 2023 gelohnt? „Stoffel lohnt sich immer“, sagt Herl, „allein schon, weil ohne Stoffel das ganze Leben sinnlos wäre.“ Wer wollte widersprechen. Und finanziell gelohnt? Schon, aber ein großartiges Polster fürs Theater sei nicht herausgesprungen. Die Zeiten seien wohl vorbei.

Der Stoffel 2023 auch, der 20. übrigens. Musikalische Höhepunkte gab’s viele, herausragend wieder einmal die argentinische Swing-Jazz-Ska-Combo Rosario Smowing. Eine besondere Jubiläumsveranstaltung war nicht im Programm, aber niemand muss traurig und niedergeschlagen sein, denn im September geht das Feiern weiter: Dann wird das Stalburg-Theater 25 Jahre alt, und dann gibt’s ein Hoffest.

Wer aktuell noch Frankfurter Freiluftvergnügen schnuppern will, hat dazu aber auch Gelegenheit: bei den Grüne-Soße-Festspielen auf dem Roßmarkt. An diesem Freitagabend spielen The Rapparees irischen Folkrock, und am Samstagabend beim großen Finale wird das Geheimnis um die beste Frankfurter Grüne Soße 2023 gelüftet. Auch dort: Eintritt frei (außer beim Finale), und auch das ist eigentlich tägliche Besuche wert, am liebsten den ganzen Sommer durch.