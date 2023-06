Stoffel hofft auf mehr Spenden

Teilen

Die Argosonics spielen beim Stoffel im Günthersburgpark. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Kulturfestival im Frankfurter Günthersburgpark unterhält noch bis zum 11. Juli mit Musik, Kabarett und Flohmarkt.

Vor allem wegen seiner lockeren Atmosphäre ist der Stoffel bei den Frankfurter:innen beliebt. Am Samstag haben dort die „Argosonics“ und „Leyla Trebbien & Band“ Funk, Blues und Pop gespielt. Trotz heißer Temperaturen ist der Platz vor der Bühne voll. Die Menschen genießen die Musik bei Bratwurst, Bier und Apfelwein an den Tischen oder einige Meter weiter hinten entspannt auf der Wiese.

Seit Donnerstag gibt es das jährlich stattfindende Kulturfestival wieder im nördlichen Teil des Günthersburgparks. Veranstaltet wird es vom Frankfurter Stalburg-Theater. Noch bis zum 11. Juli bietet es Besucher:innen täglich Musik, Kabarett oder Flohmärkte. Den Stoffel gibt es seit 20 Jahren. Runden Geburtstag feiere das Festival allerdings noch nicht, sagt Filippo Tiberia. Er leitet die Technik im Stalburg-Theater. Auf dem Festival ist er für das Musikprogramm verantwortlich. 2020 habe es pandemiebedingt nur einen Online-Stoffel gegeben, im Jahr darauf einen „Guerilla-Stoffel“ mit kleineren Auftritten an verschiedenen Orten in Frankfurt.

Vor 20 Jahren sei die Stadt auf das Stalburg-Theater zugekommen, erinnert sich Tiberia. Gerade der nördliche Teil des Parks sei damals von den Frankfurter:innen kaum genutzt worden. Das Stalburg-Theater sollte den Platz kulturell beleben und sich ein Konzept für ein mehrwöchiges Kulturfestival überlegen. Das Wichtigste dabei, so Tiberia: „Jeder darf kommen“ und das Gelände müsse offenbleiben. Während der Pandemie hätte das Festivalgelände eingezäunt werden müssen – für die Veranstalter:innen keine Alternative. Der Eintritt ist frei. Menschen, die sich Konzertbesuche sonst nicht leisten könnten, sollten nicht ausgeschlossen werden, sagt Tiberia. Stattdessen finanziert sich das Festival über Gastronomie und Spenden. Dies sei jedoch alles andere als einfach. Zuschüsse gebe es von der Stadt, Sponsoren interessierten sich jedoch kaum für „Non-Profit-Festivals“ wie den Stoffel. Im letzten Jahr hätten die Einnahmen die Kosten nicht decken können, sagt Tiberia. Dass die Spendenbereitschaft im letzten Jahr aufgrund der gestiegenen Preise nicht so groß gewesen sei, könne er verstehen. Aber: „Die Sorge, dass das Festival im nächsten Jahr nicht mehr stattfinden kann, ist immer da“, sagt er.

Ihre Spende für den Stoffel sei selbstverständlich, sagt Sylvia Jaenicke. Sie besuche das Festival regelmäßig und wisse von der schwierigen finanziellen Lage. Der Stoffel sei mittlerweile zu einer Frankfurter Institution geworden. „Ich kann mir Frankfurt gar nicht mehr ohne Stoffel vorstellen“, sagt sie.

Viel unterschiedliche Musik

Das Festival decke ein breites Spektrum an Musikrichtungen ab. „Hier können Leute Sachen entdecken, die sie sonst nie sehen würden“, erklärt Tiberia. Die Stimmung sei familiär. Viele Besucher:innen hätten mittlerweile ihre Stammplätze auf dem Festgelände. So auch Brigitte Ludwig. Von Anfang an besuche sie jedes Jahr den Stoffel, sagt die 78-Jährige. Auf ihrem mitgebrachten Campingstuhl sitzt sie im Schatten und strickt. Eigentlich höre sie klassische Musik. „Ich bin aber auch offen für andere Sachen“, sagt sie. Von vielen Musiker:innen auf der Bühne sei sie begeistert. Dass das Stricken auf einem Musikfestival auf einige skurril wirke, wisse sie. „Jeder hat so seine Macken, mit meinen bin ich sehr zufrieden“, erklärt sie und lacht.