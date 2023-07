Stiftungen in Frankfurt: Die Zukunft positiv gestalten

Von: Steven Micksch

Die Initiative Frankfurter Stiftungen hofft auf mehr Kooperationen zwischen verschiedenen Stiftungen und wünscht sich Unterstützung durch Politik und Wirtschaft.

Stiftungen haben in Frankfurt eine lange Tradition und sind in nicht unerheblicher Anzahl – es gibt circa 700 – vertreten. Kommt diese schiere Menge zusammen und bündelt ihre Kräfte, kann Großes entstehen. Für solch eine Vernetzung der Stiftungen sorgt seit nunmehr 30 Jahren die Initiative Frankfurter Stiftungen. Und möchte es in Zukunft noch reger tun.

Als Teile des Vorstands der Initiative sprachen Friederike von Bünau und Frank E. P. Dievernich am Donnerstagmittag über die Zukunft der hiesigen Stiftungen. Seit der Gründung der Initiative vor 30 Jahren habe sich nicht nur die Zahl der Stiftungen in Deutschland (und Frankfurt) erheblich erhöht – bundesweit auf 25 000 -, auch die Themen und die Arbeitsweisen hätten sich maßgeblich verändert. „Stiftungen agieren heute eher auf Augenhöhe mit den Geförderten“, sagte Bünau. Es gehe um das Zuhören, das Erkennen von Bedarfen und das Zusammenkommen, durch das man noch tiefer in die Projekte und Bedürfnisse einsteigen könne.

Die Initiative sieht sich als Netzwerk, das Verantwortung übernehmen will und die einzelnen Stiftungen miteinander verbindet. Sie bietet auch Handlungswissen für Gründungen oder ist Ansprechpartnerin für Menschen, die sich gern in einer Stiftung engagieren würden. Einmal im Jahr organisiere man den Frankfurter Stiftungstag beziehungsweise das Frankfurter Stiftungsgespräch. Am 2. November wird das achte Gespräch dieser Art in der IHK durchgeführt. Thema soll dann das Verhältnis zwischen Geförderten und Förderern sein. „Wir wollen dabei auch immer den Stiftungsgedanken in die Zukunft tragen und noch etwas dazulernen.“ Die Veranstaltung ist für alle offen.

Wo der Staat nicht hilft

Dievernich warf dann einen Blick auf die vielschichtigen Probleme in Frankfurt: Post-Corona, Überhitzung, Wohnungsnot, Leerstand, Mobilität und gesellschaftlicher Zusammenhalt seien nur einige Beispiele, wo Stiftungen zu einer Verbesserung beitragen könnten. „Es ist eine Zeit der Polykrisen“, sagte er. Doch genau dabei übernähmen die Stiftungen eine wichtige Funktion. „Wir sind Stabilisatoren des Systems und – im besten Sinne des Wortes – Lückenfüller.“ Denn wo der Staat oft nicht schnell reagieren könne, sprängen die Stiftungen schnell und unbürokratisch in die Bresche.

Damit läge auf den Stiftungen viel Verantwortung, der man mit Leidenschaft nachkomme. Aber, so Dievernich weiter, irgendwann müsse man aus Projekten herausgehen, um Neues zu fördern. Hier brauche es dann die Hilfe anderer Akteure, etwa der Politik, der Wirtschaft oder der Gesellschaft. Dievernich warb für Allianzen auch in Politik und Wirtschaft. Auch sollten Stiftungen offen für Kooperationen untereinander und Ideentransfer sein. „Es liegt in unserer Verantwortung, für positive Zukunftsszenarien zu sorgen.“