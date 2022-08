Stehpaddeln auf dem Main

Stehpaddeln kann man auf dem Fluss, im Meer oder auf stehenden Gewässern. dpa © picture alliance/dpa

Gleiten wie ein Surfer, rudern wie eine Kanutin in Frankfurt.

Wer viel Zeit am Mainufer verbringt, hat sie sicher schon mal gesehen. Jene Wassersportler:innen, die sich stehend auf einem Surfboard den Fluss entlang bewegen. Bei ihnen handelt es sich um eine Art Grenzgänger zwischen Surfer:innen und Kanadier:innen.

Die Rede ist vom sogenannten „Stand-up-Paddling“ (zu deutsch: Stehpaddeln), das gerne mit den Initialen SUP abgekürzt wird. Was ausgesprochen nach lässigem Surfergruß klingt, ist für jeden, der auf dem Brett steht, ein super anstrengendes Ganzkörperworkout; vor allem wenn man auf Binnengewässern unterwegs ist.

Rumpf, Oberschenkel und Waden, Gesäß, Schultern und Nacken – diese Muskelgruppen und noch mehr müssen alle arbeiten, um sich auf dem Wasser aufrecht zu halten. Spätestens nach dem x-ten unsanften wie ungewollten Abgang ins kühle Nass, ist man geneigt, den Gondolieri in Venedig ganz neuen Respekt zu zollen.

Wer es den gestreiften Grachtenführer:innen einmal nachempfinden möchte, kann beim Anbieter „Main-SUP“ entweder Kurse buchen oder das nötige Equipment ausleihen. Stand-up-Paddling ist „für fast jedermann relativ einfach zu erlernen“, verspricht die Homepage.

SUP-Verleih Ob entlang der Frankfurter Skyline , am neu entwickelten Offenbacher Hafen – über den Anbieter „Main-SUP“ können an gleich mehreren Standorten am Main Bretter und Paddel ausgeliehen oder Kurse gebucht werden. Am Großkrotzenburger Badesee gibt es auch einen Verleih für diejenigen, die sich erst einmal auf ruhigerem Fahrwasser versuchen wollen. Hinweis: Für den Verleih am Standort Frankfurt ist eine Main-SUP-Lizenz nötig. Die bekommen Teilnehmer:innen nach Kursen und Touren verliehen. FR Alle Informationen und Preise gibt es unter www.main-sup.de

Wasserscheu sollte man aber besser trotzdem nicht sein. Denn den Erfahrungen der Autorin nach enden die ersten Versuche früher oder später unweigerlich unter dem Brett. Daher lernen die Kursteilnehmer:innen bei „Main-SUP“ in einer kurzen Theorieschule das Einmaleins des Stehpaddelns: Die richtige Körperhaltung, Technik und das ideale Material. Auch ein kurzer Exkurs zu den wichtigsten Flussfahrtregeln wird in diesem Rahmen gemacht.

Apropros Körperhaltung: Wie schon angedeutet, ist die Beherrschung – vor allem in der Körpermitte – das A und O beim Stand-up-Paddeln. Wer nicht nur die physische Mitte, sondern auch die spirituelle sucht, dem seit das „SUP-Yoga“ ans Herz gelegt.

Hierbei wird die Matte in regelmäßigen Abständen an den Stationen in Großkrotzenburg (auf dem See) und in Frankfurt sowie Offenbach auf dem Main gegen das Board eingetauscht.