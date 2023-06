Stefan Majer: „Als Politiker braucht man ein Verständnis für Menschen, die es nicht so gut haben wie wir“

Von: Florian Leclerc, Georg Leppert

Nach dreißig Jahren in der Politik geht der Frankfurter Verkehrs- und Gesundheitsdezernent Stefan Majer in den Ruhestand. Vor seiner letzten Sitzung im Stadtparlament zieht er Bilanz.

Herr Majer, erinnern Sie sich bitte an das Jahr 2011, als Sie Verkehrsdezernent wurden. Wie sahen die Straßen in Frankfurt damals aus?

Frankfurt war eine komplett andere Stadt. Mein Vorgänger Lutz Sikorski hatte Pionierarbeit geleistet, aber sein viel zu früher Tod hat ihn daran gehindert, grundlegende Änderungen herbeizuführen. Es war für Radfahrende wirklich lebensgefährlich, sich durch die Stadt zu bewegen. Ich habe das bei meinem schweren Unfall selbst erfahren.

Wir reden gleich darüber. Vorher aber: Was hat sich getan in den vergangenen zwölf Jahren?

Beim Radverkehr haben wir inzwischen – auch dank des Radentscheids – die Kehrtwende eingeleitet. Wir entwickeln seit Jahren ein sicheres und leistungsfähiges Radverkehrsnetz durch die Stadt. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde viel besser. So viele Strecken, wie bereits realisiert wurden, wie im Bau oder in einem weitem Planungsstand sind, das hätte ich mir bei meinem Amtsantritt nicht vorstellen können. Als Lutz Sikorski das Amt 2006 übernahm, gab es für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nichts, worauf er aufbauen konnte. Doch nur durch einen entschiedenen Ausbau können wir die zusätzlichen Fahrgäste, die etwa durchs 49-Euro-Ticket kommen, überhaupt befördern.

Welche Aufgaben kommen auf Ihren Nachfolger Wolfgang Siefert zu?

Ganz viele. Gerade bei den ÖPNV-Projekten. In den nächsten Jahren wird dort das Motto heißen: bauen, bauen, bauen. Und die nächsten Projekte sind ja schon am Horizont. Zusätzliche Erweiterungen der Regionaltangente West und eine Regionaltangente Ost, die Verlängerung von Straßenbahnlinien in die Region oder die Ringstraßenbahn. Mit seiner Leidenschaft – gerade für die ÖPNV-Projekte – wird sich Wolfgang Siefert dahinterklemmen. Und was die Straßen angeht, haben wir noch lange keine wirkliche Gleichberechtigung von Auto-, Rad- und Fußverkehr. Bis das erreicht ist, werden noch viele Jahre ins Land gehen.

Begeisterte Autofahrende würden jetzt sagen: Der Majer und die Grünen wollen uns noch mehr einschränken, dabei gibt es doch schon viel zu viele breite Fahrradstreifen …

Wer im Stau steht, ärgert sich, das ist verständlich. Aber entscheidend ist doch das objektive Staugeschehen. Und da liegt Frankfurt weit hinter allen deutschen Metropolen auf einem der letzten Plätze. Die Realität ist, dass man mit dem Auto in Frankfurt gut durchkommt. Und das ist auch gut so. Aber klar ist doch: Wenn immer mehr Menschen auf dem Fahrrad unterwegs sind, haben sie auch ein Anrecht auf mehr Platz.

Sehen Sie die vielen Pendlerinnen und Pendler als ein Hauptproblem für die Verkehrssituation in Frankfurt?

Die vielen Menschen, die jeden Tag in die Stadt kommen, sind für Frankfurt Fluch und Segen zugleich. Sie sorgen für eine große Wirtschaftskraft. Aber sie sind eine Herausforderung für die Infrastruktur. Wir können dem nur mit Verkehrsprojekten auch in der Region begegnen. Etwa mit der Regionaltangente West. Und es braucht einen auch finanziell starken RMV. Auch das Thema Radschnellweg gewinnt eine ungeahnte Dynamik.

Der RMV hat gerade eine Fahrpreiserhöhung um acht Prozent beschlossen. Was halten Sie davon?

Wir haben in diesem Jahr bei den Fahrkarten eine Entwicklung gehabt, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Wir haben das Deutschland-Ticket für 49 Euro und für Geringverdienende den Hessenpass Mobil für 31 Euro – beides deutschlandweit. Derartige Vergünstigungen sind beispiellos in der Geschichte der öffentlichen Verkehrsmittel. Vor ein paar Jahren wurden noch 55 Prozent der Kosten des RMV aus den Fahrpreisen bestritten. Heute sind wir nur noch bei 35 Prozent. Die Differenz zahlen Land und Bund zusätzlich. Und auch aus dem Frankfurter Haushalt fließt inzwischen ein Vielfaches von dem in den ÖPNV, was ich 2011 vorgefunden habe. Das sind jeweils Hunderte Millionen Euro. Dass man dann in einer Situation, in der die Kosten um 25 Prozent gestiegen sind, sagt, dass die Fahrpreise um acht Prozent steigen, ist nachvollziehbar. Die Alternative wäre der Abbau von Leistungen gewesen. Das wäre angesichts der großen Resonanz auf das Deutschland-Ticket absurd gewesen.

Aber geht es bei dieser Diskussion nicht auch um das Signal? Die Verkehrswende ist nötiger denn je, gleichzeitig erhöht der RMV die Fahrpreise, und Einzelfahrkarten sind in Frankfurt teuer wie nie …

Trotzdem gilt: Der ÖPNV wird über das Deutschland-Ticket, aber auch die Flatrate-Tickets wie Schülerticket und Seniorenticket so günstig wie noch nie. Und wenn Einzelfahrkarten teurer werden, dann wird gerade das Deutschland-Ticket doch noch attraktiver. Auch unsere Angebote für Menschen mit Frankfurt-Pass sind unschlagbar, gerade für Senior:innen und Schüler:innen. Die zahlen im Monat 9,30 Euro und das Ticket gilt für ganz Hessen.

Aber Leute, die keine Zeitkarte haben, stehen vor der Wahl: Zahle ich viel Geld für eine einfache Fahrt mit der Bahn in die Stadt – oder nehme ich doch das Auto?

Das ist für diese von Ihnen beschriebene Einzelpersonen relevant. Für die Verkehrswende ist es aber relevant, dass sich viele Menschen Flatrate-Tickets holen. Das verändert die Mobilität. Nicht die Gelegenheitsentscheidung, bei der der Preis von Einzeltickets eine Rolle spielt.

Herr Majer, Sie haben Ihren Unfall vorhin kurz erwähnt. Öffentlich haben Sie selten darüber gesprochen …

Das war eine schlimme Erfahrung. Ein klassischer Dooring-Unfall auf der Eckenheimer Landstraße. Es war 1993, ich war gerade Stadtverordneter geworden und war Leiter des ambulanten Pflegediensts der Aids-Hilfe. Ich radelte von einem Termin zum nächsten. Ein Autofahrer riss die Tür auf, ich stürzte und fiel in eine Glasflasche. Dabei wurde eine Arterie zerschnitten. Ich wäre fast verblutet. Der Unfallverursacher hat mir zum Glück den Arm abgebunden.

Ist davon etwas zurückgeblieben?

Meine rechte Hand funktioniert nicht mehr. Das fängt beim Binden der Schnürsenkel oder beim Schreiben an und hört beim Querflötespielen auf. Deshalb bekomme ich seitdem eine Erwerbsminderungsrente. Und ich habe immer noch das Bild der aufgerissenen Tür im Kopf, wenn ich heute Fahrrad fahre. Ich hatte seitdem noch zwei solche Unfälle, aber nicht mit so gravierenden Folgen.

Zur Person Stefan Majer, geboren 1958 in Tübingen, studierte Theologie. Eine Stelle als evangelischer Pfarrer blieb ihm wegen seiner Homosexualität versagt.In Frankfurt fing er 1989 bei der Aids-Hilfe an. Zeitweise leitete er den ambulanten Pflegedienst. In die Politik ging er 1993. Für die Grünen zog Majer ins Stadtparlament ein. Dazu ermutigt hatte ihn Sebastian Popp, der später Fraktionsvorsitzender der Grünen würde. In den Magistrat zog Majer 2011 ein. Er übernahm das Verkehrsdezernat von Lutz Sikorski, der verstorben war. Nach dem die Grünen bei der Kommunalwahl 2016 verloren hatten, gab Majer das Ressort an Klaus Oesterling (SPD) ab und wurde Dezernent für Personal und Gesundheit. Nach der Kommunalwahl 2021 war eigentlich Wolfgang Siefert (Grüne) für das Verkehrsdezernent vorgesehen. Das hätte jedoch bedeutet, dass die Grünen im hauptamtlichen Magistrat mit drei Männern und zwei Frauen vertreten gewesen wären. Das wäre mit dem Frauenstatut der Partei nicht vereinbar gewesen. So einigte man sich auf eine Rochade, an deren Ende Majer wieder Verkehrsdezernent war und das Thema Gesundheit behielt. Seine Nachfolge im Verkehrsdezernat tritt nun Siefert an. Gesundheitsdezernentin wird Elke Voitl (Grüne), die seit 2021 schon das Ressort Soziales verantwortet. geo

Könnte sich so ein Unfall jederzeit wiederholen?

Leider ja, obwohl für die Sicherheit von Radfahrenden inzwischen viel getan wurde. Es gibt heute Planungsregeln, bei denen ausreichende Abstände zu Parkplätzen mitgedacht werden.

Seit 2016 waren Sie auch Gesundheitsdezernent. Damit waren Sie auch für die Drogenpolitik verantwortlich. Sind Sie im Bahnhofsviertel gescheitert?

Nein. Jedes Jahr sterben dank des Frankfurter Wegs über 100 Drogenabhängige weniger als noch in den 90ern. Ich habe dort mit gescheiterten … nein: mit scheiternden Menschen gearbeitet. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass diese Menschen Hilfe brauchen. Das ist für mich auch eine sehr persönliche, eine sehr emotionale Angelegenheit. Im Umgang mit Drogenabhängigen erlebt man, wie schnell ein Leben scheitern kann. Deshalb braucht man als Politiker ein Verständnis für Menschen, die es nicht so gut haben wie wir. Diese Menschen müssen wir stärken, ohne ihnen Lösungen überzustülpen. Ich übergebe die Zuständigkeit deshalb mit einem zutiefst guten Gefühl an Elke Voitl. Ich weiß, dass sie dieselbe Haltung gegenüber Menschen hat.

Niemand wirft Ihnen vor, dass Sie nicht genügend für Drogenabhängige getan hätten. Aber die Zustände im Bahnhofsviertel sind hochproblematisch – gerade was Sicherheit und Sauberkeit angeht …

Als Gesundheitsdezernent bin ich für Hilfsangebote zuständig. Wir sollten da die Aufgaben nicht vermischen. Die Drogenhilfe ist nicht für die Sicherheit zuständig. Natürlich haben gute Angebote Auswirkungen auf die Sicherheit. Aber zu erwarten, dass Sozialarbeiter:innen die Sicherheitsfragen lösen und am besten noch den Müll vom Gehweg wegräumen, das überlastet sie endgültig.

Sie haben in der Drogenpolitik immer wieder den Bund und das Land in die Pflicht genommen und Gesetzesänderungen gefordert. Von anderen Kommunen erwarteten Sie Hilfsangebote wie in Frankfurt. Passiert ist bis auf eine eher halbherzige Legalisierung von Cannabis nichts, oder?

Wenn man die Themen Drogenpolitik und Verkehr verantwortet, darf man sich nicht so leicht entmutigen lassen. Da muss man dicke Bretter bohren. Aber in der Tat geht mir vieles zu langsam. Ich habe gerade die Kolleginnen und Kollegen in der Region angeschrieben, aber die schaffen auch keine neuen Druckräume.

Wie haben Sie als Gesundheitsdezernent die Corona-Pandemie erlebt?

Das war meine politisch schwierigste Zeit. Wir mussten sehr schnell Entscheidungen treffen und bekamen oft nicht genug Unterstützung von Bund oder Land.

Haben Sie alles richtig gemacht?

Nein. Es war zum Beispiel falsch, dass ich zwei Tage vor dem Eintracht-Heimspiel gegen Basel gesagt habe, das Spiel könne vor Publikum stattfinden. Am Tag danach hatte sich die Situation geändert, und wir mussten abends zurückrudern. Aber wissen Sie: Wer behauptet, in dieser Zeit alles richtig gemacht und alle Entwicklungen vorhergesehen zu haben, der ist nicht ehrlich.

Als Sie in die Politik gingen, waren Sie hauptberuflich in der Aids-Hilfe tätig. Haben Sie Ihre Erfahrungen mit der Krankheit Aids in den 80er- und 90er-Jahren politisch geprägt?

Ja. Wegen der strukturellen Schwächen unseres Gesundheitssystems bin ich in die Politik gegangen. Damals sind aidskranke Menschen wie die Fliegen gestorben, und ich selbst hätte mir nicht vorstellen können, das Rentenalter zu erleben. Das war die Realität. Ich habe viele Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet und dann die Trauerfeiern gehalten für Verstorbene, die nicht in der Kirche waren. Insofern habe ich doch noch das gemacht, was ich als Pfarrer getan hätte.

Sie haben Theologie studiert und waren immer kirchlich aktiv. Sind Sie nur deshalb nicht Pfarrer geworden, weil Sie als homosexueller Mann mit einem zusammenleben?

Ich bin mit meiner Sexualität immer offen umgegangen – schon seit dem Ende meiner Schulzeit. Das war ein Grund dafür, warum ich in Württemberg nicht Pfarrer werden konnte. Mir wurde von meiner Landeskirche der Stuhl vor die Tür gesetzt. Das war meine Realität in den 80er-Jahren. Mir haben Menschen am Rande von Demos gesagt: Wir finden es schade, dass Hitler dich nicht mehr vergasen kann. Trotz der anhaltenden Gewalt gegen queere Menschen sollten wir aber nicht vergessen, dass viele Homosexuelle heute bessere Voraussetzungen für ihr Coming-out haben als früher.

Was planen Sie für den Ruhestand?

Ich habe Kämmerer Bastian Bergerhoff versprochen, dass ich ihn bei den aktuell großen Problemen unserer Krankenhäuser unterstütze. Und ich bin im Vorstand der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach und in der Landessynode. Da geht es um Pflege und Erhalt großartiger Kirchen, aber auch wieder um Menschen, die es nicht so gut haben wie wir.

Klingt nicht sehr geruhsam.

Ich werde schon noch genügend Zeit für meinen Garten finden. Und ich werde mit dem Fahrrad im Sommer fünf Wochen durch die Alpen fahren. Nicht nur zwei wie sonst immer. Nachdem mir mein altes Rad geklaut wurde, habe ich mir gerade ein neues gekauft. Aber kein E-Bike, ich will richtig in die Pedale treten.

