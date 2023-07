Neue Mainzer Straße: Das sind die Pläne für Schauspielhaus und Oper

Von: Florian Leclerc, Georg Leppert

Teilen

Die Stadt hat sich mit der Fraspa und der Helaba geeinigt. Das Schauspiel soll an der Neuen Mainzer Straße gebaut werden, die Oper am Willy-Brandt-Platz.

Frankfurt - Die Stadt Frankfurt hat sich mit der Frankfurter Sparkasse (Fraspa) und der Hessischen Landesbank (Helaba) auf den Neubau des Schauspiels an der Neuen Mainzer Straße 47-51 geeinigt. Man habe eine Absichtserklärung unterzeichnet, die ein Jahr bis Juli 2024 lang Bestand habe, sagte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Josef warb für die sogenannte umgekehrte Variante der Kulturmeile. Dabei wird das Schauspiel an der Neuen Mainzer Straße gebaut, die Oper am Willy-Brandt-Platz. „Es wird keinen Eingriff in die Wallanlage geben“, hob er hervor.

Helaba und Sparkasse bauen 160-Meter-Turm in Frankfurt

Für das Schauspielhaus stehe ein 5500 Quadratmeter großes Grundstück zur Verfügung. Direkt daneben und in Nachbarschaft zum Central Business Tower an der Neuen Mainzer Straße 59, der 205 Meter hoch wird, könnten die Sparkasse und die Helaba einen 160 Meter hohen Turm errichten. Diese Turm hätte etwa 4000 Quadratmeter Fläche und könnte 30 Meter höher werden als geplant, insgesamt 160 Meter.

Mit Fraspa und Helaba sei ein Erbbauzinsvertrag vereinbart worden, führte Josef aus. Die Stadt zahle einmalig 35 Millionen Euro und in der Folge 1,9 Millionen Euro pro Jahr. Die Laufzeit betrage 199 Jahre. Der Erbbauzins von 2,17 Prozent sei für die Stadt ein guter Deal, so Josef.

Für die Städtischen Bühnen zeichnet sich eine Lösung ab. © Rolf Oeser

Schauspielhaus in Frankfurt könnte bis 2031 fertig sein

Am Schauspiel könnte ein 700 Quadratmeter großer Platz entstehen mit Zugang von der Neuen Mainzer Straße in die Wallanlage, hob Josef hervor, ein städtebaulicher Wettbewerb für diesen Platz könnte ab Sommer 2024 ausgeschrieben werden. Der Abriss des Sparkassen-Hochhauses könnte 2027 beginnen. Für das Schauspiel rechnet Josef mit einer Bauzeit bis 2031. Die Oper am Willy-Brandt-Platz soll demnach 2037 fertig sein. „Aus meiner Sicht könnten die Stadtverordneten im September oder Oktober 2023 einen Beschluss fassen“, sagte er.

Laut Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) soll die Oper ab 2031 interimsweise in das neue Schauspiel einziehen, auch wenn es weniger Sitzplätze haben werde als die Oper derzeit. Das Gebäude erhalte einen Orchestergraben. Das Schauspiel soll den Angaben zufolge bis 2037 übergangsweise im Bockenheimer Depot unterkommen. Hartwig sah in der veränderten Kulturmeile, aber auch in der Spiegelvariante gute Lösungen für den Bühnen-Neubau.

Josef ging mit der Spiegelvariante, wo die Oper am Willy-Brandt-Platz und das Schauspiel gegenüber in der Wallanlage entstehen würde, kritischer ins Gericht. Der ehemalige Planungsdezernent rechnet dort mit vier bis fünf Jahren, um Baurecht zu schaffen. Hinzu komme ein substanzieller Eingriff in die Wallanlage, wobei zahlreiche alte Bäume gefällt werden müssten.

Frankfurt: Hartwig sieht Doppelanlage als schlechteste Lösung

Gegen die Doppelanlage habe sich der Betriebsrat der Städtischen Bühnen ausgesprochen, betonte Hartwig. Dort ließen sich keine Werkstätten oder Probebühnen unter bekommen. „Es ist die schlechteste Lösung“.

Mathias Hölzinger, Leiter der Stabsstelle Zukunft Städtische Bühnen, erklärte auf Nachfrage, eine Stapelung der Dekorationswerkstätten, wie es sie in den Städtischen Bühnen bisher gebe, habe den Nachteil, dass Kulissen per Aufzug durch das Gebäude transportiert werden müssten. Wenn ein Aufzug ausfalle, gebe es ein Problem.

Josef und Hartwig machten deutlich, dass die Stadtverordneten nach der Sommerpause über den Standort der Bühnen entscheiden könnten. (Florian Leclerc/Georg Leppert)