Städtische Bühnen in Frankfurt: Landesdenkmalrat kritisiert Spiegellösung

Von: Florian Leclerc

Teilen

Ob beim Neubau lediglich die Wolkenskulptur von Zoltán Kemény oder das gesamte Foyer erhalten bleibt, ist derzeit fraglich. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Das Hessische Landesdenkmalrat setzt sich dafür ein, das Wolkenfoyer beim Neubau der Städtischen Bühnen Frankfurt komplett zu bewahren.

Der Hessische Landesdenkmalrat spricht sich bei einem Neubau der Städtischen Bühnen für eine weitgehende Bewahrung des denkmalgeschützten Foyers aus. Das Foyer und die Wolkenskulptur von Zoltán Kemény sollten demnach in einen Bühnen-Neubau integriert werden.

Die städtische Stabsstelle zur Zukunft der Bühnen geht laut Landesdenkmalrat derzeit „offenkundig vom Komplettabriss der Städtischen Bühnen aus, einschließlich des Foyers“. Der Erhalt des Wolkenfoyers sei aber grundsätzlich möglich. Die Kosten lägen bei weniger als drei Prozent der Gesamtinvestition. Sie seien wirtschaftlich vertretbar.

Denkmalpflege soll in Jury des Architekturwettbewerbs

Das Landesdenkmalrat ist ein Expertengremium, dass das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst berät. Es empfiehlt darüber hinaus zu prüfen, ob weitere Gebäudeteile, die ans Wolkenfoyer anschließen, ebenfalls erhalten werden könnten.

Das müsse laut Landesdenkmalrat der anstehende Architekturwettbewerb klären. Beim diesem Wettbewerb müsse die Stadt das Landesamt für Denkmalpflege in Hessen bei der Wettbewerbsaufgabe und beratend in der Jury einbinden. Die Römer-Koalition will sich bis zur Sommerpause auf einen Standort für den Bühnen-Neubau verständigt haben und danach den Architekturwettbewerb in Auftrag geben.

Die Stadt rechnet mit rund 1,3 Milliarden Euro für den Neubau von Oper und Schauspiel. Drei Varianten stehen zur Wahl: die Spiegellösung mit einem Neubau der Oper am jetzigen Standort des Schauspiels und einem Neubau des Schauspiels schräg gegenüber in der Gallusanlage; die Kulturmeile (Neubau des Schauspiels am Willy-Brandt-Platz und Umzug der Oper an die Neue Mainzer Straße) und die Doppelanlage mit Neubau von Oper und Schauspiel am bisherigen Standort.

Das Wolkenfoyer der Theaterdoppelanlange steht seit 2020 unter Denkmalschutz. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) hatte zuletzt angedeutet, dass das Wolkenfoyer kaum vollständig zu erhalten sein dürfte. Laut Mathias Hölzinger, dem Leiter der Stabsstelle zur Zukunft der Bühnen, könnten bei einem Abriss der Doppelanlage nur etwa zehn Prozent der Bausubstanz erhalten bleiben.

Aus Sicht des Landesdenkmalamts stellt die Spiegelvariante einen „schwerwiegenden Eingriff in die denkmalgeschützten Wallanlagen“ dar. Sie sei „am wenigsten vereinbar mit denkmalpflegerischen Anforderungen“ und zerschneide historische Blickachsen.