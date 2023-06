Städtische Bühnen: Für ein saniertes Traditionsgebäude

Bei einer Sanierung der Theater-Doppelanlage in Frankfurt könnte das Wolkenfoyer bleiben, hebt Kulturpolitiker Thomas Dürbeck hervor. © Renate Hoyer

Für die Städtischen Bühnen in Frankfurt wird ein neuer Standort gesucht. Ist nicht doch eine andere Lösung denkbar? Ein Gastbeitrag von Thomas Dürbeck.

Die Frankfurter Kommunalpolitik hat bei den Städtischen Bühnen beschlossen, keine Sanierung mehr zu verfolgen, sondern ein Neubauvorhaben anzugehen. Davon hat sie sich Einsparungen erhofft. Die Rechnung ist nicht aufgegangen.

Beispiel Kulturmeile: Zu den horrenden Investitionskosten von etwa 1,3 Milliarden Euro kämen noch Erwerbskosten von circa 150 Millionen Euro für das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße hinzu sowie die Abrisskosten für das dort vorhandene Bankgebäude.

Die Spiegellösung in der Wallanlage würde ebenfalls etwa 1,3 Milliarden Euro kosten und wäre nur für den Preis zu haben, massiv in das Stadtbild und in historisch gewachsene Freiräume einzugreifen.

Vor allem bieten weder Kulturmeile noch Spiegellösung eine überzeugende Lösung für das seit Herbst 2020 unter Denkmalschutz gestellte Wolkenfoyer an. Es würde nämlich – salopp ausgedrückt – höchstens nur noch zur Hälfte gebraucht, wenn die Oper einer Parkanlage weichen sollte.

Als dritte Variante prüft die Stadt den Neubau der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz. Doch dann müsste die Stadt geeignete Ausweichstandorte für Schauspiel, Oper und Werkstätten finden, um dort für mindestens 6,5 Jahre einen Spiel- und Produktionsbetrieb vorzuhalten. Gerade der komplexe Opernbetrieb wäre hart betroffen.

So sah schon die Machbarkeitsstudie 2017 vor, dass die Oper während der Sanierungsarbeiten interimsweise ins Schauspiel zieht und das Schauspiel ins Bockenheimer Depot. Dabei konnte an Erfahrungen angeknüpft werden, die man nach dem Opernbrand 1988 bis 1992 gemacht hatte.

Gleichwohl ist nicht alles an der Doppelanlage so marode, dass sie abgerissen werden muss. Das Werkstattgebäude wurde bis 2010 für rund 60 Millionen Euro saniert und erweitert. In die Bühnenmaschinerie wurden von 2001 bis 2016 ungefähr 27 Millionen Euro gesteckt. Das Opernhaus ist nach dem Brand damals für 193 Millionen D-Mark aufgebaut worden.

Trotz zahlreicher „altersspezifischer Mängel“, wie beispielsweise Risse und undichte Dächer, ist dem erweiterten Sanierungsbericht von 2019 zufolge die Standsicherheit des Gebäudes nicht gefährdet, das Tragwerk nicht abgängig.

Die größten Risiken liegen woanders:

(1) In der komplexen und stark überalterten Gebäudetechnik, die schon lange abgängig ist und nicht ohne umfangreiche Bauarbeiten ersetzt werden kann.

(2) Viele Räume erfüllen nicht die gesetzlichen Anforderungen, insbesondere in Bezug auf Brand- und Arbeitsschutz. So zum Beispiel die Musikereinspielräume, Garderoben, Büros und Orchesterproberäume.

(3) Darüber hinaus schlagen sich die Bühnen mit funktionalen Mängeln herum, wie verschiedene Höhenniveaus oder Schwierigkeiten bei der Andienung, die dem unterschiedlichen Alter der Gebäudeteile geschuldet sind.

Deshalb waren alle untersuchten Sanierungsvarianten immer eine Kombination von Gebäudesanierungen und Teilneubauten. Das kommt in der aktuellen Diskussion zu kurz.

Die Machbarkeitsstudie 2017 sah neben Sanierungen Abriss und Neubau der Ost- und Westtraktgebäude vor. An die Stelle des 1952 errichteten Magazingebäudes an der Hofstraße sollte ein Hochhaus mit 24 Geschossen treten, um alle zurzeit ausgelagerten Funktionen, drei externe Lager und zwei Probebühnenstandorte, unterzubringen.

In der erweiterten Sanierungsstudie 2019 wurde dann auf das Hochhaus verzichtet, wie auf „zusätzliche Flächen zur Verbesserung der Qualität“, insbesondere eine zusätzliche Multifunktionshalle oder eine Werkraumbühne. Nach der „verbesserten Sanierungsvariante 2019“ wäre nur noch das marode Magazingebäude durch einen Neubau ersetzt worden.

Im Übrigen würden wieder alle Räume den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und es wäre genug Platz für die Gebäudetechnik und Lüftungsanlagen geschaffen worden. Es hätte sogar kleine Verbesserungen in der Anordnung künstlerischer Bereiche gegeben, insbesondere für die Oper mit einem neuen Orchesterproberaum und einer Probebühne. Damit müsste der Chor nicht mehr für Proben pendeln.

Natürlich wären funktionale Mängel geblieben, wie Raum-Ineffizienzen und das unterschiedliche Höhenniveau der Gebäudeteile. Das alles sind aber bereits heute Mängel, die dem hohen künstlerischen Niveau der Bühnen nicht geschadet haben.

Bisher halten sich die Kosten für einen Komplettneubau oder Sanierung am selben Standort inklusive Interimskosten und eines externen Produktionszentrums mit 1,3 Milliarden Euro ungefähr die Waage.

Doch bei einem Komplettneubau fehlen die Kosten zur Gebäudeerhaltung und Sicherstellung des Spielbetriebs in der alten Anlage bis mindestens 2031 ebenso wie die Kosten für den neu entstehenden Park an Stelle der Oper.

Eine Sanierung der Doppelanlage hätte dagegen den Vorteil, dass das Wolkenfoyer bleibt. Besser in einem sanierten Traditionsgebäude mit all seinen räumlichen Unzulänglichkeiten weiter Theatergeschichte schreiben, als mit einem spektakulären Neubau Architekturgeschichte. Bei einer Grundsatzentscheidung für Standort und Sanierung ließen sich viele Fragen in einem Wettbewerb klären. Statt eines reinen Architektenwettbewerbs ein Wettbewerb für Generalplaner, die auch Kompetenz für komplexe Gebäudetechnik haben. Und warum nicht eine Kostenvorgabe im Wettbewerb machen, so wie es jeder private Bauherr für sich tut? Dann muss die Kommunalpolitik entscheiden, was ihr Oper und Schauspiel wert sind und wie das finanziert werden soll. Diese Debatte wurde bisher nicht geführt.

Die größte Gefahr für den Spielbetrieb droht zurzeit sowieso eher durch die geplanten Mittelkürzungen der Bühnen um sieben Millionen Euro.

Thomas Dürbeck ist Kulturpolitiker der CDU und Ex-Stadtverordneter in Frankfurt.

Thomas Dürbeck wirbt für eine Sanierung der Theater-Doppelanlage. © Privat