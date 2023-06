Städtevergleich: 9:4 für die Eintracht

Von: Thomas Stillbauer, Georg Leppert

Delikatesse: der Frankfurter Handkäs. © Monika Müller

Der total objektive Städtevergleich vor dem Pokalfinale Eintracht Frankfurt gegen den RB Leipzig. Diesmal wird es deutlich, denn: Wer braucht schon Leipziger Allerlei, wenn es Handkäs mit Musik gibt.

Affen

Die Haltung einer Gesellschaft erkennt man an ihrem Umgang mit den Affen, hat ein bekannter Philosoph einmal gesagt. Wir haben nur vergessen, wie der Mann hieß. Egal. Wir in Frankfurt hatten Matze, den besten Gorilla der Welt. 51 Jahre ist er geworden, sechs Jahre vor seinem Tod hat er sogar noch Nachwuchs gezeugt. Wir haben ihm verziehen, dass er nie freundlich geschaut hat. Und nach seinem Tod wurde ihm ein Denkmal im Zoo gesetzt, auch da schaut er grimmig wie Oliver Kahn nach einem Gespräch mit Uli Hoeneß. Ach, Matze. Und Leipzig? Jo, es gibt da auch Flachlandgorillas, aber wir sollten über die Schimpansen reden. Einer von denen, auch schon 47 Jahre alt, ist kürzlich ertrunken. Ertrunken!!1!!11!!. Seine Bande hatte ihn bei einem Streit in die Enge getrieben, schließlich stürzte er in einen Wassergraben, wo er qualvoll verendete. „Wir sind zutiefst erschüttert“, ließ der Leipziger Zoodirektor ausrichten. Das sind wir auch. Punkt für Frankfurt. 1:0

Legende: Gorilla Matze. © Andreas Arnold

Städtenamen

Leipzig hieß einst urbs libzi, was so viel bedeutet wie Linden-Ort. Das ist ausgesprochen hübsch. Später änderte sich der Name immer mal, etwa in Lipz, Liptzick, Leiptzgk, Leipczigk, du liebe Güte, wie kompliziert! Also im 15. Jahrhundert lieber wieder zurück auf ein ganz einfaches Lips, vielleicht inspiriert von Cliff Richards Song „Lucky Lips“, obwohl, so alt ist er nun auch wieder nicht, der Cliff, und bald darauf einigte man sich auf Leipzig, auch wenn man es eher Laibzsch ausspricht. Kann man so machen. Die Linde ist ein liebenswerter Baum, der sehr alt werden und der Umgebung den Namen leihen kann: Gaststätten, U-Bahnhöfen, Stadtteilen, ganzen Städten, wie man sieht. Aber kennen Sie die total anrührende Geschichte, wie Frankfurt zu seinem Namen kam? Wie Karl der Große und seine Franken damals...? Ja? Kennen Sie schon? Das mit der Hirschkuh? Lesen Sie jedes Mal in den Städtevergleichen? Aber es waren doch die Sachsen, die damals nicht über den Main... Na gut. Dann nächstes Mal wieder. Unentschieden. 2:1

Kriminalität

Die Zeiten, in denen Frankfurt die Tabelle der Bösewichte anführte, sind vorbei. Seit Jahren liegt Berlin in der Kriminalitätsstatistik an der Spitze (das kommt davon, wenn man unbedingt Bundeshauptstadt sein will und die älteren Rechte Frankfurts schnöde missachtet). Es gab eine Phase, da holte sich Leipzig den zweiten Platz bei den Straftaten pro 100 000 Einwohner, aber das haben sie wohl irgendwie wieder in den Griff gekriegt. Entweder sie haben den Verzehr klebriger Dosenbrause rausgerechnet, oder die Leipzigerinnen und Leipziger sind wirklich vernünftiger geworden. Die jüngste Statistik listet sie auf Platz 10, noch hinter Frankfurt (Oder). Platz 2 hat Frankfurt am Main inne. Punkt für Leipzig. 2:2

Zum Spiel Im Berliner Olympiastadion spielt an diesem Samstag (20 Uhr) Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig um den DFB-Pokal. Die Eintrittskarten für das Spiel sind ebenso ausverkauft wie für eine Liveübertragung im Frankfurter Waldstadion.

Im Fernsehen überträgt das ZDF die Partie mit Vorberichten ab 19.45 Uhr. Auch der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel, dort beginnt die Sendung bereits um 19 Uhr.

Sollte Eintracht Frankfurt gewinnen, gibt es am Sonntag wieder einen Empfang im Römer – und Hunderttausende kommen im Fall des Falles in die Altstadt, um die Mannschaft zu feiern.

Sprache

Man soll sich ja nicht darüber lustig machen, wie anderen Kulturen der Schnabel gewachsen ist. Jede Art der Verständigung hat ihren gesellschaftlichen Hintergrund, jedes Idiom entstammt einem Konsens, auf den sich die örtliche Bevölkerung einigen konnte – aber mit Verlaub, was soll das denn? Was ist denn da passiert? Sächsisch? „Der Lehm is das, womidd dor Dischler de Dische lehm dud, die Lehm sin wilde Diere in Afrigga und das Lehm is das Geschndeel von Dohd“? (Beispielsatz von der TU Dresden entliehen.) „Gänsefleisch ma’n Goffa äffnen“? (Beispielsatz im Zonentransit am eigenen Leib erlitten.) Wenn Jens Weißflog einst Skisprungereignisse kommentierte, lag unsereins vor Lachen unterm Wohnzimmerbeistelltisch. Das konnte doch nicht ernstgemeint sein. Es war ernstgemeint. Später gewöhnte man sich daran, weil Sächsisch mehr und mehr die Ansagen im Frankfurter Personennahverkehr eroberte, warum auch immer. Dem kann man nur auf gut Frankforderisch entgegenhalten: „Morsche.“ – „Morsche.“ – „Hawwese Zwiwwele?“ – „Morsche.“ – „Morsche?“ – „Morsche.“ – „Morsche.“ Punkt für Frankfurt. 3:2

Schulden

So eine Recherche bei Wikipedia hat schon ihre Tücken. Wir wollten schon schreiben: Leipzig, Vorbild fürs sparsame Haushalten, nur 737 Millionen Euro Schulden (Frankfurt hatte zuletzt 2,5 Milliarden). Und das Beste: Leipzig plant, in 25 Jahren schuldenfrei zu werden. Punkt für Leipzig ... Denkste. Natürlich haben wir weiter recherchiert. Die Zahlen stammen von 2012. Mittlerweile rechnet Leipzig mit 1,6 Milliarden Euro Schulden bis 2027. Nichts mit schwarzer Null. Da sind wir in Frankfurt ehrlicher. Wir haben Schulden, aber geben trotzdem Geld aus. Punkt für Frankfurt. 4:2

Essen

Was ist das eigentlich – „Leipziger Allerlei“? Aha: eine Mixtur aus verschiedenen Gemüsesorten. Angeblich im frühen 19. Jahrhundert erfunden, um die reiche Stadt „vor Bettlern und Steuereintreibern zu schützen“ (Quelle: Internet). Der Speck sei versteckt worden. Das ist aber nicht so besonders nett. Und was ist „Leipziger Lerche“? Eine Art Pastete aus Mürbeteig, Marzipan und Marmelade. Aber wieso Lerche? Wie bitte? Weil sie daran erinnert, dass Leipzig früher massenhaft Singvögel verspeiste? Hunderttausende? Im Monat?! Außerdem, heißt es, mische man obergäriges Bier („Gose“) mit einem Kümmellikör („Allasch“). Wenn man nicht gerade eine klebrige Brause aus Dosen trinkt. Genug. Handkäs, Grüne Soße, Ebbelwei – Punkt für Frankfurt. Aber so was von. 5:2

Leipziger Allerlei kann man auch essen. Dafür gibt es aber keinen Punkt. © ArcheoPix/Imago

Demos

Wahrscheinlich wird an diesem Samstag noch vor dem Pokalfinale in Leipzig demonstriert. Kann zwar sein, dass die Versammlung verboten ist (so etwas ändert sich ja manchmal stündlich), aber das dürfte die linke Szene nicht daran hindern kundzutun, dass Lina E. keine Kriminelle, sondern eine Heldin des Widerstands gegen rechts sei. In Frankfurt wird am Samstag auch protestiert, gegen alles Mögliche, ist ja üblich, aber viele Menschen werden nicht kommen. Wie auch, sind ja alle in Berlin. Und die Demo-Geschichte in Frankfurt ist zwar großartig und spektakulär, und 60-Jährige erzählen den ganzen Abend vom Hüttendorf an der Startbahn, und den nächsten Abend füllen 70-Jährige mir ihren Geschichten vom Häuserkampf. Aber in Leipzig haben sie halt gegen das DDR-Regime demonstriert, immer wieder montags, bis es vorbei war mit der DDR. Das war schon mutig. Punkt für Leipzig. 5:3

Hochhäuser

Es gibt eine ganz interessante Liste mit den höchsten Gebäuden in Leipzig. Fangen wir mal an. Ganz oben steht ein Schornstein. Der ist aber nicht mehr in Betrieb. Dann folgt ein Funkturm. Der ist noch in Betrieb. Auf Platz drei landen 4000 Windkraftanlagen, was wir sehr cool finden wegen der Energiewende ... oh, es sind leider doch nur vier Windkraftanlagen. Und dann kommt in der Liste wieder ein Schornstein. Ach ja, der andere Schornstein ist 205 Meter hoch. Aber mal ernsthaft. Damit soll sich Frankfurt messen? Unser Commerzbank-Tower überragt den Schornstein um 100 Meter und ist durchaus in Betrieb. Und überhaupt: In unseren Wolkenkratzern herrscht Leben. Dort arbeiten Männer in Anzügen für eine gerechte Wirtschaftsordnung. Und in manchen Häusern wird sogar gewohnt. Ganz oben kostet es nur fünf Euro Miete pro Quadratmeter. Haben wir gehört. Punkt für Frankfurt. 6:3

Goethe

Der Fürst unter den Dichtern studierte in Leipzig und trank in Auerbachs Keller, wenn uns nicht alles täuscht; hoffentlich keine Gose mit Allasch. Zumindest schrieb er über das Trinken in Auerbachs Keller, wo bisweilen auch auf Weinfässern geritten worden sein soll. „Mein Leipzig lob‘ ich mir! Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute“, ließ Goethe seinen Faust dort sagen. In Frankfurt hingegen wurde er geboren, hier trifft man nachts in den Seitenstraßen der Zeil betrunkene Menschen, die sagen: „War ein guter Mann, der Wolfgang Goethe!“ Hier steht sein Geburtshaus, hier ist die ganze Universität nach ihm benannt. Und hier erkannte er schon früh, was diese Stadt auszeichnet, ihre Weltläufigkeit und Offenheit: „In einer Stadt wie Frankfurt befindet man sich in einer wunderlichen Lage, immer sich kreuzende Fremde deuten nach allen Weltgegenden hin und erwecken Reiselust.“ Punkt für Frankfurt. 7:3

Historisch: Auerbachs Keller in Leipzig © Stefan Ziese/Imago

Lieder

„Sing, mei Sachse, sing, es is’n eichen Ding“, so sangen unter anderen die Jacob Sisters in Sachsen, ehe sie vernünftigerweise rübermachten und in Frankfurt weitersangen. Glauben Sie nicht? Stimmt auch nicht. Das Lied gibt es erst seit 1979, und da waren die Schwestern längst hier, um die Zeilen des Kabarettisten Jürgen Hart am Main zum Besten zu geben: „Dr Sachse liebd das Reisen sehr/Nu nee, nich das in Gnochen/Drum fährdr gerne hin und her/In sein’n drei Urlaubswochen/Bis nundr nach Bulgarchen/Dudr de Weld beschnarchen“. Abgesehen davon besingt man in Leipziger Volksliedern gern die Völkerschlacht und die Messe. In Frankfurt wiederum singt man: „Im Herzen vom Europa liegt mein Frankfurt am Main“. Punkt für Frankfurt. 8:3

Messen

Zum Abschluss die Topkategorie. Wenn es um Messen geht, dann ist das Duell zwischen Frankfurt und Leipzig eines auf allerhöchstem Niveau. Das ist dann wie ein Europapokalendspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Eine Auseinandersetzung, die auch spielerisch überragend ist und an die man sich in Fachkreisen noch Jahrzehnte erinnern wird. Die Messen Leipzig und Frankfurt jedenfalls verbindet eine jahrhundertealte Rivalität. Und man muss leider sagen: Meistens hatte Leipzig das bessere Ende für sich. Allerdings galt das vor allem im 19. Jahrhundert. Mittlerweile ist der Umsatz der Messe Frankfurt doch um einiges höher als bei den Kolleg:innen in Leipzig. Unsere Buchmesse ist auch größer und schöner, man sollte nur mal aufhören, rechte Verlage einzuladen. Wir sind die IAA los, was die CDU und die Wirtschaft in Frankfurt ganz furchtbar finden, aber so ein SUV-Geprotze ist halt irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und die Messe Frankfurt hat versucht, Roger Waters loszuwerden. Allerdings erst, nachdem man ihn hergebeten hatte. In Leipzig gab es einst die Games Convention, doch die ist nach Köln gezogen. Aber kein Grund zur Häme: Wir hatten die Fashion Week, die kam aber nie wirklich und ist jetzt wieder weg. Also: Unentschieden. 9:4