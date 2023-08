Stadtschreiberin Nino Haratischwili: Umzugsstimmung im Stadtschreiberhaus

Bergen-Enkheim

Nino Haratischwili ist die 50. Stadtschreiberin von Bergen-Enkheim.

An der Oberpforte 4 in Bergen-Enkheim steht ein Umzug ins Haus. Die georgisch-deutsche Autorin und Theaterregisseurin Nino Haratischwili erhält heute den Schlüssel zum Stadtschreiberhaus von ihrer Vorgängerin Marion Poschmann.

Der Stadtschreiberpreis wird seit 1974 von einer neunköpfigen Jury, bestehend aus drei renommierten Persönlichkeiten der literarischen Welt, dem Preisträger des Vorjahres und vier Bürger:innen aus Bergen-Enkheim unter Leitung des Ortsvorstehers, vergeben. Der Schriftsteller Franz Joseph Schneider, der die Auszeichnung vor 50 Jahren ins Leben rief, tat dies, um freien Schriftsteller:innen die Möglichkeit zu bieten, ein Jahr lang finanziell unabhängig zu leben.

Neben dem Literaturpreis, der mit 20 000 Euro dotiert ist, erhält Haratischwili das Wohnrecht im Stadtschreiberhaus in Bergen-Enkheim für ein Jahr. Ihre Entscheidung begründete die Jury mit der Hingabe und Zeit, die Haratischwili sich nehme, um Bilder und Figuren zu zeichnen, die ihre Leser:innen in den Bann ziehe. Ihre Prosa und Dramatik sei aus der europäischen Literaturgeschichte nicht mehr wegzudenken. „Nino Haratischwili ist eine DER weiblichen Stimmen, die sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.“

Die neue Stadtschreiberin freut sich auf ihre Zeit in Frankfurt. „Ich merke immer, wenn ich hier ankomme, dass ich hier gerne bin“, erzählte Haratischwili, die sonst in Berlin lebt, am Donnerstag in Frankfurt. „Mir tut es im Endeffekt immer gut rauszugehen, woanders zu sein“, in Bergen-Enkheim sei sie noch nicht gewesen, sie habe noch kein Gefühl für den Ort. Die Schriftstellerin und Theaterregisseurin freut sich aber darauf, die Gegend selbst erkunden zu können.

Die Präsenz im Stadtschreiberhaus ist für die Preisträgerin allerdings nicht verpflichtend. Trotzdem sei es natürlich erwünscht, dass der oder die jeweilige Preisträger:in zumindest einen guten Teil dieser Zeit An der Oberpforte 4 verbringt. Nino Haratischwili möchte, während ihr das Stadtschreiberhaus zur Verfügung steht, an ihrer Theatertrilogie über antike Königinnen und deren aktuellen Teil, Phädra in Flammen, arbeiten.

Haratischwilis jüngster Roman, „Das mangelnde Licht“, erzählt die Geschichte der Freundschaft unter Frauen, die in einem von Bürgerkrieg, Korruption und Heroinsucht geplagten Georgien leben. Ihr Buch „Das achte Leben (Für Brilka)“ soll verfilmt werden, erste Arbeiten am Drehbuch für die Serie hätten bereits begonnen.

Die Auszeichnung wird heute auf dem Stadtschreiberfest von Bergen-Enkheim im Festzelt verliehen. Dort wird die aktuelle Stadtschreiberin, Marion Poschmann, eine Abschiedsrede halten. Im Anschluss wird sie Haratischwili symbolisch den Schlüssel zum Stadtschreiberhaus übergeben und die georgisch-deutsche Schriftstellerin wird eine Antrittsrede halten. Zur Feier am Abend werden neben dem Festredner Meron Mendel zwölf ehemalige Stadtschreiber:innen, auch ehemalige Preisträger:innen, unter anderem die der letzten Jahre, sein.

Der Preis wurde vor genau 50 Jahren vom Schriftsteller Franz Joseph Schneider, ein Bürger Bergen-Enkheims und Mitglied der Gruppe 47, eingeführt.