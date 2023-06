Stadtratswahl in Frankfurt: Gwechenberger soll Dezernent werden

Von: Christoph Manus

Marcus Gwechenberger wird am Donnerstag wohl in Frankfurt zum hauptamtlichen Stadtrat gewählt. Er soll Dezernent für Planen und Wohnen werden. © Renate Hoyer

Das Frankfurter Stadtparlament entscheidet am Donnerstag, ob Marcus Gwechenberger Nachfolger von OB Mike Josef als Planungsdezernent wird. Er gilt als ausgewiesener Fachmann.

Marcus Gwechenberger wird am Donnerstagabend von der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung zum hauptamtlichen Stadtrat und damit zum Nachfolger von Oberbürgermeister Mike Josef (beide SPD) als Dezernent für Planen und Wohnen gewählt. Alles andere wäre eine riesige Überraschung und ein großes Problem für die Koalition von Grünen, SPD, FDP und Volt.

Nichts spricht dieser Tage aber dafür, dass die Wahl des 46-Jährigen, der Mitte Mai von einem SPD-Parteitag nominiert wurde, scheitern könnte. Das Bündnis hat im Stadtparlament 51 von 93 Sitzen. Wenn alle Stadtverordneten der Koalition anwesend sind, wären also selbst vier abweichende Stimmen unschädlich. Von Groll oder gar Widerstand aus den eigenen Reihen gegen den Kandidaten ist aber nichts bekannt.

Der gebürtige Viernheimer, der in Sachsenhausen lebt, hat in den vergangenen Jahren im Hintergrund gewirkt, als einer der wichtigsten Mitarbeiter Josefs im Planungsdezernat. Politische Erfahrung bringt Gwechenberger dagegen kaum mit. Der SPD etwa gehört er bereits seit 2006 an, spielte in der Partei aber keine Rolle. Dafür gilt der promovierte Geograf und eingetragene Stadtplaner anders als seine jüngsten Vorgänger als ausgewiesener Fachmann.

Vor seiner Zeit bei der Stadt Frankfurt hat Gwechenberger unter anderem bei Planungsbüros und der landeseigenen Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte gearbeitet.

Halbe Stelle als Professor

Seit 2011 lehrt Gwechenberger an der Frankfurt University of Applied Sciences, seit diesem Semester mit einer halben Stelle als Professor für urbane Transformation. Die Lehrverpflichtung soll aber zum nächsten Semester deutlich sinken.

Inhaltlich dürfte Gwechenberger für die Fortsetzung von Josefs Politik stehen. Auf dem SPD-Parteitag versprach er, sich dafür einzusetzen, dass Frankfurt eine gerechte, produktive und lebenswerte Stadt bleibe, die sich durch Vielfalt auszeichne. Mit Josef wird er dafür kämpfen, dass der „Stadtteil der Quartiere“ im Nordwesten Frankfurts schnell entwickelt wird. Als Schwerpunkte nennt er zudem den Mieterschutz und die Verbesserung der Wohnbedingungen in bestehenden Quartieren, die grüner und lebenswerter werden müssten.

Als Gwechenbergers Büroleiterin wird zunächst Katharina Wagner fungieren. Sie übernimmt allerdings im Herbst die Leitung des städtischen Wohnungsamts.