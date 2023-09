Stadtratswahl Frankfurt: Expertin mit Herzblut und Haltung gesucht

Von: Christoph Manus

Die Frankfurter Grünen setzen bei der Neubesetzung des Umweltdezernats auf eine Findungskommission. Bei einer Mitgliederversammlung formulieren sie ihre Erwartungen.

Die Frankfurter Grünen haben am Samstag bei einer Kreismitgliederversammlung im Nordend auf Antrag des Kreisvorstands eine siebenköpfige Kommission eingesetzt, die eine geeignete Nachfolgerin von Rosemarie Heilig (Grüne) als städtische Klima-, Umwelt- und Frauendezernentin finden soll. Die zweite Amtszeit der 66-Jährigen, die seit dem Jahr 2012 als hauptamtliche Stadträtin tätig ist, endet im Juli kommenden Jahres.

Das nicht öffentlich tagende Gremium, das Bewerbungen vertraulich behandeln soll, wird nach dem Zeitplan des Kreisvorstands am 2. Dezember einer erneuten Mitgliederversammlung eine Kandidatin oder mehrere empfehlen und seine Vorgehensweise und die Bewertungskriterien für die Auswahl erläutern. Wen die Grünen dann den Koalitionspartnern von SPD, FDP und Volt sowie der Stadtverordnetenversammlung vorschlagen, entscheiden die Mitglieder.

Findungskommission der Frankfurter Grünen soll vertraulich tagen

Eine vertraulich tagende Findungskommission habe den Vorteil, dass sich gute Kandidatinnen bewerben könnten, ohne dass ihre derzeitigen Aufgaben beschädigt würden, sagte Burkhard Schwetje, der den Kreisverband der Grünen mit Julia Frank führt, am Mittag in den Räumen der Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige vor gut 90 Mitgliedern. Gleichzeitig gebe es so viel basisdemokratische Beteiligung wie möglich. Damit strebe man beinahe eine Quadratur des Kreises an, scherzte er.

Der Kreisvorstand schickt aus seinen Reihen Katharina Meißner in das Findungsgremium, die Fraktion ihren umweltpolitischen Sprecher Thomas Schlimme, die Magistratsgruppe den ehrenamtlichen Stadtrat Claus Möbius, die Grüne Jugend Pia Troßbach. Am Samstag wählten die Mitglieder zudem Gabriele Trah, Frauke Neumann-Silkow und Ingo Stürmer in die Kommission, die allesamt keiner der anderen vier Gruppen angehören.

Klimawandel: Dezernentin Rosemarie Heilig hält schnelles Handeln für nötig

Die Erwartungen der Grünen an eine neue Stadträtin für Klima, Umwelt und Frauen sind sehr groß. Die Herausforderung des Klimawandels sei so immens, dass eine zukünftige Dezernentin – wie sie – für das Thema brennen müsse, sagte Heilig in der Aussprache vor der Wahl der Basismitglieder. Inzwischen gebe es ständig Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände in vorher unvorstellbarem Ausmaß. Die Zeit dränge. „Der Stadtwald stirbt vor unseren Augen.“ Nur mit besserem Klimaschutz blieben die Städte lebenswert. In dieser Situation brauche es Herzblut und Haltung, sagte Heilig.

Die neue Dezernentin müsse fachlich versiert in Umwelt- und Frauenpolitik und im Bereich Energie sein, Verwaltungserfahrung besitzen und möglichst auch berufliche Stationen außerhalb der Politik vorweisen können, sagte die Stadtverordnete Friederike von Franqué. Wichtig für die Aufgabe seien Substanz, Glaubwürdigkeit, Integrität, Teamfähigkeit und Kreativität. Kämmerer Bastian Bergerhoff hätte gern eine Person, die bereits Erfahrung im Management mitbringt. Auch der frühere Kreisvorsitzende Götz von Stumpfeldt hält eine große Managementkompetenz für wichtig. Die neue Dezernentin müsse etwa die Zusammenarbeit mit dem von Sylvia Weber (SPD) geführten Dezernat für Bau und Bildung vorantreiben, damit endlich mehr Solaranlagen auf städtische Dächer kämen. Da komme es auch auf Durchsetzungskraft und Kooperationsfähigkeit an.

Auch vor OB-Wahl setzten die Grünen auf eine Findungskommission

Auf eine Findungskommission hatten die Grünen bereits vor der Oberbürgermeisterwahl gesetzt. Diese schlug die in Unterfranken lebende frühere Umweltdezernentin Manuela Rottmann vor, die es im März aber nicht in die Stichwahl schaffte. An diesem Personalvorschlag hatte es durchaus Kritik gegeben. Manche sahen in der Wahl einer externen Bewerberin einen Affront gegen Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Stadtverordnetenvorsteherin Hilime Arslaner. Zumindest am Samstag gab es keine Kritik am Vorgehen. Die Kommission wurde ohne Gegenstimme eingesetzt.

Rosemarie Heilig ist Frankfurter Umweltdezernentin. Die Amtszeit der Grünen-Politikerin endet im kommenden Juli. © ROLF OESER