Stadt Frankfurt sucht Wahlhelferinnen und Wahlhelfer

Von: Sandra Busch

Teilen

Am 5. März kann an der Urne gewählt werden. © Renate Hoyer

Die Vorbereitungen für die OB-Wahl laufen, die Stadt sucht noch Hilfe am Wahltag. Gestiegen ist die Nachfrage nach Briefwahl.

Vier Wochen vor der OB-Wahl am 5. März haben 10,1 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Das teilte die für Wahlen zuständige Dezernentin Eileen O’Sullivan (Volt) am Sonntag mit. Zum Vergleich: 2018 waren es zum selben Zeitpunkt lediglich zwei Prozent. Unterlagen für die Briefwahl können über einen personalisierten QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder auch online beantragt werden. Die Stadt rät, diese bis spätestens 22. Februar anzufordern.

Gut 512 000 Menschen können über die Nachfolge von Peter Feldmann entscheiden. Die Vorbereitung für die anstehende Wahl laufen derzeit. Und die Stadt sucht für den Wahltag noch Helferinnen und Helfer. „Aktuell gibt es noch freie Plätze in den 376 Wahlvorständen der allgemeinen Wahlbezirke und auch in den 199 Briefwahlvorständen der Briefwahlbezirke sind noch einzelne Plätze zu besetzen“, sagte O’Sullivan. Insgesamt werden für die Direktwahl am 5. März etwa 4600 Helferinnen und Helfer benötigt, bei einer möglichen Stichwahl drei Wochen später sind es noch einmal so viele.

Die ehrenamtlichen Wahlvorstände leiten und überwachen die Wahlhandlung und sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich. Außerdem ermitteln sie das vorläufige Ergebnis im Wahlbezirk.

Es gibt formelle Voraussetzungen für die Mitarbeit in einem Wahlvorstand bei der OB-Wahl. Das Wahlehrenamt erfordert die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie den Besitz der deutschen oder einer anderen EU-Staatsangehörigkeit. Beisitzende müssen zusätzlich in Frankfurt seit mindestens sechs Wochen mit Hauptwohnsitz gemeldet sein.

Die Mitglieder der Wahlvorstände erhalten je nach Funktion eine Aufwandsentschädigung von 45 beziehungsweise 50 Euro. „Wer sich auch gleich zusätzlich für die Teilnahme an einer möglichen Stichwahl verpflichtet, erhält zusätzlich am Tag der Stichwahl einen Bonus von 20 Euro“, sagt O’Sullivan.

Interessierte können sich unter frankfurt.de/wahlhelfende online registrieren oder sich per E-Mail an wahlvorstaende@stadt-frankfurt.de wenden.