Stadt sucht Pächter für das Frankfurter Weingut

Von: Florian Leclerc

Die Reben am Lohrberger Hang in Frankfurt. © christoph boeckheler*

Seit 1994 betreibt die Pächterfamilie Rupp das Frankfurter Weingut. Nun läuft der Pachtvertrag aus - auch weitere Interessierte können sich bewerben. Darunter wieder die Familie Rupp.

Die Stadt Frankfurt sucht einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für das städtische Weingut. Der Pachtvertrag mit dem Weingut Rupp aus Framersheim bei Alzey laufe zum Ende des Jahres aus, teilte der Magistrat auf Anfrage von „Die Fraktion“ mit.

Die Pächterfamilie Rupp betreibt das städtische Weingut seit 1994. Davor betrieb die Stadt es selbst. Das Weingut besteht seit 1803 und umfasst mittlerweile etwa 24 Hektar in Hochheim mit den Rebsorten Riesling, Weiß- und Spätburgunder, Chardonnay, Sauvignon Blanc und Cabernet Sauvignon sowie 1,3 Hektar am Lohrberger Hang in Frankfurt, wo Riesling angebaut wird.

200000 Flaschen Wein im Jahr

Pro Jahr werden etwa 200 000 Flaschen produziert: Einen großen Teil davon nimmt die Stadt selbst. Der Wein wird bei Feierlichkeiten ausgeschenkt und bei runden Geburtstagen etwa an Stadtverordnete verschenkt.

Aktuell bereite die Stadt eine Verpachtung des Weinguts vor, teilte der Magistrat mit. Dazu sei ein Beratungsunternehmen beauftragt worden, das Erfahrung mit der Verpachtung von Weingütern habe. Der Pachtvertrag könne auf 30 Jahre abgeschlossen werden. Erwünscht sei eine „zeitgemäße Weiterentwicklung des gesamten Betriebs“. Die Vergabe erfolge auf Basis des besten Konzepts.

Pächterfamilie will weitermachen

Aus der Pächterfamilie hieß es auf Anfrage: „Wir wollen das Weingut weiter betreiben.“ An der Ausschreibung wolle man sich mit einem Konzept beteiligen. Man habe die Stadt zuvor mehrfach darum gebeten, den Pachtvertrag zu verlängern.

Für die vakante Weinstube im Rathaus Römer, wo lediglich beim Paulskirchenfest vier Tage lang Wein ausgeschenkt wurde, ist der Magistrat um eine etwa einjährige Zwischennutzung bemüht. Die Weinstube steht seit 2021 leer und soll danach umfassend saniert werden.

Bei dem Interim sollten der regionale Bezug und die Qualität des Angebots im Vordergrund stehen, hieß es. Der Magistrat stehe mit einer Reihe von Bewerber:innen im Gespräch.

Das Problem: In der Weinstube können Speisen nur eingeschränkt zubereitet werden, weil ein Fettabscheider fehlt, der Fette und Öle vom Abwasser trennt. Laut Magistrat ist es baulich nicht möglich, eine komplette Küche für warme Speisen zu betreiben. Die Gaststätte Klosterhof hatte Interesse bekundet, aber abgesagt, weil nur kalte Küche möglich ist.

Im Ratskeller, der seit 2015 nicht mehr für Gastronomie genutzt wird, sind laut Magistrat Investitionen „im mittleren siebenstelligen Bereich“, also um die fünf Millionen Euro, nötig. Dafür müsste Geld im Haushalt bereit gestellt werden.