Stadt Frankfurt bekennt sich zum CSD

Von: Steven Micksch

Es wurde viel applaudiert – Tante Gladice nutzte dafür auch ihren Fächer. © Michael Schick

Beim Empfang im Vorfeld des Christopher Street Days verspricht die Politik Verbesserungen für die Community. So soll die Finanzierung früher geklärt, aber auch Vorurteile weiter abgebaut werden.

Oberbürgermeister Mike Josef sagte es am Donnerstagabend beim städtischen Empfang anlässlich des Christopher Street Days (CSD) klipp und klar: „Das, was passiert ist, darf sich nicht wiederholen.“ Er meinte damit die Zitterpartie vor wenigen Wochen, als die Verantwortlichen des CSD Alarm schlugen, weil die Finanzierung der Veranstaltung nicht sicher war. Künftig wolle man den CSD frühzeitig finanziell absichern.

69 000 Euro waren in den vergangenen Wochen zur Finanzierung zusammengekommen, berichtete Gwen Iffland, Pressesprecherin des Vereins CSD Frankfurt, auf dem Empfang im Kaisersaal des Römers. Ein Großteil des Geldes waren Spenden und ein Teil auch aus dem städtischen Etat. Nun lägen arbeitsintensive Wochen hinter den Vereinsmitgliedern, aber jetzt sei man „heiß auf die diesjährige Pride“ – ein anderer Name für das Event der LSBTIQ*-Community.

Höhepunkt werde am 15. Juli wieder die Demo der lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen sein. In diesem Jahr hätten sich bisher 108 Gruppen dafür angemeldet – eine rekordverdächtige Zahl. Start des Events wird aber wieder der 13. Juli mit einem Talk und einer Filmvorführung sein.

Der CSD sei keinesfalls eine reine Vergnügungsveranstaltung. Mit der Parade wolle man sichtbar sein und auf die immer noch bestehenden Probleme hinweisen. Die sprach auch Josef an. Es gebe immer noch Angriffe auf die Community. „Wir müssen auch daran erinnern, dass wir auch in unserer Stadt noch viel Arbeit vor uns haben.“ Dafür müsse man Vorurteile abbauen. „Sie gehören zu unserer Stadt und das werden wir jeden Tag verteidigen.“

Auch Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg bekräftigte: „Der CSD gehört zu Frankfurt. Er macht unsere Stadt stark, reich und bunt.“ Sie warb für mehr Sichtbarkeit und Empowerment der Community. Jede vierte im Römer geschlossene Ehe sei gleichgeschlechtlich. Die Menschen seien Teil der Stadt.

Iffland forderte im Name des Vereins mehr Aufklärungsarbeit in den Institutionen, denn die Abneigung und Phobie gegen das queere Leben seien ein strukturelles Problem. „CSD ist pride. Pride is still a protest. Und Liebe ist Liebe“, sagte sie abschließend.