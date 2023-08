Stadion Frankfurt: Zu wenig bewachte Stellplätze für Fahrräder

Eintracht

Immer mehr Fans fahren mit dem Fahrrad zum Stadion, doch Stellplätze sind begrenzt

Zum ersten Heimspiel wird am Bike-Point vor dem Stadion wieder die Hölle los sein. Das Wetter ist sommerlich und da das Angebot des ÖPNV sonntags noch dünner ist, setzen viele auf die unabhängige individuelle Anreise ohne Stau. Die Kapazität an dem bewachten Abstellplatz wird bei weitem nicht ausreichen, da ist sich Simone Stanke vom Internationalen Bund, der das Angebot betreut, sicher: „Wir platzen aus allen Nähten und könnten noch mal 200 Fahrräder mehr unterbringen.“

Spätestens seit der Pandemie, als in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen werden mussten und eine erhöhte Infektionsgefahr bestand, setzen immer mehr Menschen auf das Fahrrad als Anreisemittel. Dazu kommt ein Trend, der Platz wegnimmt. „Die Fahrräder werden auch immer größer“, so Stanke. Viele sind mit Lastenrädern oder zumindest E-Bikes unterwegs, die sie dann während des Stadionbesuchs nicht einfach am nächsten Laternenpfahl, sondern in einem umzäunten Gelände anschließen möchten. „Die Leute sind oft sauer wieder abgezogen“, berichtet Stanke über diejenigen, für die auf dem Gelände neben dem Haupteingang kein Platz mehr war. Die für das Stadion zuständige Sportpark GmbH hat auf den Zweirad-Trend reagiert und zur neuen Saison 340 neue Fahrradbügel, also 680 Abstellplätze geschaffen. Auch am Bike-Point entstanden nach Angaben der Sportpark GmbH 24 weitere Stellplätze. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wir brauchen einfach mehr Platz“, fordert Stanke. Schon im vergangenen Jahr hatte der Bike-Point dafür eine Unterschriftenaktion gestartet und dabei auch abgefragt, aus welcher Entfernung die Leute anreisen. „Da waren auch Anreisen von 40 Kilometern dabei“, so Stanke. Immerhin 140 Unterschriften kamen für eine Erweiterung zusammen. Doch auch mehr Unterschriften bringen Clarissa Böckl von der Sportpark Stadion GmbH zufolge nicht mehr Platz. Eine weitere Ausweitung des Geländes sei „aufgrund des Baumbestandes nicht möglich“.

Platz am Stadion begrenzt

Überhaupt ist der Platz rund um das Stadion begrenzt. So wurden die 340 neuen Bügel auch teilweise an Stellen geschaffen, an denen fraglich ist, ob sie dort angenommen werden. Die meisten Menschen, die aus der Stadt kommen, gelangen über die Mörfelder Landstraße zum Stadion und schließen ihr Fahrrad in der Nähe des Fan-Treffs an der Straßenbahnendhaltestelle an. Dort wird an Spieltagen jedes Geländer oder Gitter genutzt, um Fahrräder anzuschließen.

Ob diese Menschen nun ihr Fahrrad auf der anderen Seite der vierspurigen und stark befahrenen Mörfelder Landstraße abschließen, wo stadteinwärts auf Höhe der Schwimmbadbrücke 128 neue Stellplätze geschaffen wurden, bleibt fraglich. Genauso wie eine lohnende Auslastung der 186 neu geschaffenen Fahrradstellplätze am Gleisdreieck. Wer dort sein Fahrrad abschließen will, muss über die Flughafenstraße oder die Otto-Fleck-Schneise radeln, um sich dann an einem der beiden hochfrequentierten Eingänge E4 oder E5 anzustellen.