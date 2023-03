Sprechende Skulpturen im Palmengarten

Von: Thomas Stillbauer

Muss nicht restauriert werden, ist aber auch nur manchmal im kalten Winter zu sehen: Eisskulptur am Palmengarten-Eingang. © Michael Schick

Ein Video wirbt für Spenden, die „Perseus und Andromeda“ retten sollen – samt Drachen.

Seit mehr als 100 Jahren trage er sie auf seinen Armen, sagt Perseus zu Andromeda. „Hättest du mich damals nicht gerettet, müsstest du mich jetzt nicht tragen“, sagt Andromeda. „Hätte ich dich nicht gerettet, hätte er dich gefressen!“, sagt Perseus. „Ehrlich gesagt, wär’ ich lieber gefressen worden, als in so einem Zustand zu sein“, sagt Andromeda.

Es kriselt zwischen den beiden Sagengestalten im Palmengarten. Zwar geht es ihnen eigentlich noch vergleichsweise gut, jedenfalls wenn man den Drachen zu Perseus’ Füßen betrachtet. „Warum beschwert ihr euch überhaupt. Ich lieg’ hier mit’m Schwert im Hals!“, mault das besiegte Ungeheuer. Aber den beiden Liebenden ging es auch schon mal besser, seit ihre Skulptur 1906 von Eugen Lucius, einem der Gründer der späteren Farbwerke Höchst, dem Palmengarten zur Eröffnung der damals neu entstandenen Schauhausanlage gestiftet wurde.

Jetzt hat die Figurengruppe am Oktogonbrunnen reichlich Patina angesetzt. Restaurierung tut sichtlich not, und dafür muss Geld her. Der Palmengarten sucht Spender:innen und hat sich etwas Neues ausgedacht: Perseus und Andromeda melden sich im Video persönlich zu Wort, um ihren Zustand zu beklagen – vor allem im Vergleich zu den anderen steinernen Palmengartenbewohnerinnen und -bewohnern, die bereits in den Genuss einer Verjüngungskur gekommen sind. Etwa die Jahreszeitenfigur Sommer, noch älter als Perseus und Andromeda, aber schon wieder schön wie der junge Frühling.

Wer Mitleid hat, kann bis zum 1. Mai selbstgewählte Geldbeträge spenden, um auch Perseus und Andromeda wieder hübsch und hoffentlich auch wieder glücklich zu machen. So wie es sich 1890 der Bildhauer Gustav Kaupert dachte, Professor am Städel in Frankfurt, der die Skulptur schuf. 5138 Euro kostet die Restaurierung.

Matthias Schwetje absolviert gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr im Palmengarten und hat die Hilfsaktion initiiert. „Wichtig ist, dass möglichst viele Menschen mitmachen“, sagt er. Werde das Finanzierungsziel bis zum 1. Mai nicht erreicht, fließe das gesammelte Geld zurück an die Spender.

