Omegabrücke in Frankfurt gesperrt: S-Bahn-Anbindung betroffen

S-Bahnen in Frankfurt (Symbolbild)

Infrastruktur marode

Von George Grodensky schließen

In Frankfurt brodelt schon die Gerüchteküche, genaue Infos zur Dauer der Sperrung gibt es noch nicht. S-Bahn-Fahrer müssen einen Umweg in Kauf nehmen.

Frankfurt – Von Alpha bis Omega reicht das griechische Alphabet. Wer bei Omega anlangt, ist am Ende. Genauso verhält es sich bei der Brücke am Bahnhof des Frankfurter Stadtteils Griesheim, die ihrer Form wegen nach dem griechischen Buchstaben benannt ist. Bewegen tut sich dort derzeit nicht viel. Seit Freitag ist die Brücke gesperrt, „zum Schutz von Menschenleben und Sachwerten“, wie die Stadt mitteilt.

Der für den Frankfurter Westen zuständige Ortsbeirat 6 fordert nun, die Stadt möge so schnell wie möglich informieren, wie es mit der Brücke weitergeht. Eine entsprechende Tischvorlage, einen Eilantrag sozusagen, bringt die CDU in die Sitzung am heutigen Dienstag ein (18 Uhr, Freikirchliche Gemeinde Höchst, Bolongarostraße 110). Die SPD habe schon Zustimmung signalisiert, berichtet Ortsvorsteherin Susanne Serke (CDU).

Omegabrücke durch Griesheim gesperrt – Gerüchteküche brodelt im Frankfurter Stadtteil

Die Sperrung trifft den Stadtteil durchaus hart. Die Omegabrücke liegt im Herzen von Griesheim, verbindet den Norden mit dem Süden. Autos nutzen sie, auch der Radverkehr und viele Fußgängerinnen und Fußgänger. Das 1973 errichtete 213 Meter lange Bauwerk überspannt beachtliche vier Bahngleise, zwei S-Bahn-Linien fahren hier, die S1 und S2, dazu Fernverkehr der Bahn. Das heißt: fuhren. Aus besagten Sicherheitsgründen wagen sich derzeit die Bahnen nicht unter der Brücke hindurch. Eine Unterführung gibt es dort zwar auch, aber die ist nicht barrierefrei. Und in den Tagesrandstunden nicht so einladend.

Die Stadt soll zu einer Infoveranstaltung einladen, heißt es nun im Eilantrag. Gerne hätte Serke bereits zur Sitzung städtische Vertreterinnen und Vertreter eingeladen, um das Brückendilemma zu erläutern. Indes: Das war dann doch zu kurzfristig.

Vermutlich könne die Stadt so schnell auch gar nicht alle Fragen beantworten, zeigt Serke Verständnis. Umso wichtiger sei es nun, eine separate Veranstaltung auf die Beine zu stellen, um schnell und transparent zu informieren. Denn die Gerüchteküche im Stadtteil brodelt. Irgendwo habe sie gelesen, sagt Serke, die Sperrung sei vorerst bis Ende September gedacht. „Dafür fehlt mir die Vorstellungskraft, wie das so schnell zu lösen wäre.“ Zu ernst erscheint die Lage. „Ich fürchte, wir haben länger damit zu kämpfen.“ Aus anderen Quellen ist zu hören, die Brücke müsse abgerissen werden.

Ortsbeirat fordert Antworten der Stadt Frankfurt zur Sperrung der Omegabrücke

Entsprechend fordert der Ortsbeirat von der Stadt nicht nur Antworten zum Zustand der Brücke. Sondern auch auf die Fragen, wie die Menschen in Griesheim mobil bleiben sollen. Wie der Autoverkehr fahren soll. Welche Alternativen es zur S1 und S2 gibt. Und ob es sich am Bahnübergang Elektronstraße nicht doch stauen wird, wenn die Bahnen wieder fahren sollten, bevor die Brücke wieder benutzt werden kann.

Die Bahn sagt dazu, sie wolle wenigstens den Zwischentakt der S2 von Niedernhausen nach Griesheim führen. Das wär dann ein Zug alle halbe Stunde. So könnten die Menschen in Nied und Griesheim dann nach Höchst fahren und dort in Richtung Frankfurt-City umsteigen. Die Direktverbindung, die S1 und S2 geboten haben, fällt erst mal aus. Ob die Brückensperrung sich auf die schon mehrmals verschobene Sanierung der Griesheimer S-Bahn-Station auswirken werde? Diese Frage lächelt die Bahn weg. (George Grodensky)