S-Bahn-Tunnel in Frankfurt: Nach der Sperrung ist vor der Sperrung

Von: Florian Leclerc

Im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt stehen weitere Arbeiten an (Archivfoto 2018). © Renate Hoyer

Die Deutsche Bahn will das S-Bahn-Netz auch künftig in Schuss halten und kündigt weitere Arbeiten in Frankfurt an.

Frankfurt - Die Deutsche Bahn schließt die Arbeiten am S-Bahn-Tunnel in Frankfurt planmäßig ab. Am Sonntag seien letzte Testfahrten geplant, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Am Montag, 4. September, soll die Strecke zwischen den Stationen Frankfurt-Louisa und Ostendstraße wieder in Betrieb gehen.

Die sechswöchige Streckensperrung seit 22. Juli betraf die Linien S3, S4, S5 und S6. Erneuert wurden Gleise und Bahnsteige zwischen den Stationen Louisa und Ostendstraße sowie 13 Weichen und vier Gleise im Südbahnhof.

S-Bahn-Tunnel in Frankfurt war schon mehrfach gesperrt

Es war nicht die erste Tunnelsperrung in Frankfurt. Bereits 2015, 2016 und 2018 erneuerte die Bahn Infrastruktur im Frankfurter S-Bahn-Tunnel mit wochenlangen Tunnelsperrungen. 2022 war die S6-Strecke im Sommer gesperrt. Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF), die in diesem Sommer die Strecke der U4 und die Tunnelstrecke der U5 für Arbeiten sperrte, sanierte bereits 2019 die A-Strecke bei einer wochenlangen Sperrung.

In den kommenden Monaten plant die Deutsche Bahn weitere Arbeiten. Wegen Brückenbau in Niedernhausen fällt von Freitag, 20. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 5 Uhr, die S-Bahn-Linie S2 zwischen Eppstein und Niedernhausen aus. Ersatzbusse fahren.

Weitere Brückenarbeiten mit Ersatzverkehr werden vom 3.November, 22 Uhr, bis 6. November, 5 Uhr, durchgeführt. „Die Deutsche Bahn muss bauen, ansonsten verschlechtert sich der Zustand der Bestandsstrecken weiter“, sagte eine Bahnsprecherin.

S-Bahn-Tunnel in Frankfurt wird im Oktober erneut gesperrt

Im Frankfurter S-Bahn-Tunnel erneuert die Bahn Infrastruktur in der Zeit von Samstag, 21. Oktober, 20.40 Uhr, bis Montag, 23. Oktober, 4.20 Uhr. Die Tunnelstrecke zwischen Frankfurt-Hauptwache und Offenbach-Kaiserlei wird in dieser Zeit gesperrt. Ersatzbusse fahren zwischen Offenbach-Ost und Kaiserlei zur Konstablerwache und zurück. Fahrgäste sollen in Frankfurt auch auf die U-Bahnen umsteigen.

Die S6 fährt von Freitag, 29. September, 23.50 Uhr, bis Mittwoch, 4. Oktober, 4.25 Uhr, nicht zwischen Frankfurt-Südbahnhof und Bad Vilbel. Ersatzbusse fahren auf zwei Routen: von Bad Vilbel nach Frankfurt-Westbahnhof sowie als Schnellbus von Bad Vilbel über Frankfurt-Konstablerwache zum Frankfurter Hauptbahnhof.

Ein weiterer Ausfall der S6 mit Ersatzverkehr ist von Freitag, 1. Dezember, 23.50 Uhr, bis Montag, 4. Dezember, 4.25 Uhr, geplant. Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2023 soll die S6-Strecke von Westbahnhof nach Bad Vilbel viergleisig ausgebaut sein.

Die Sanierungsarbeiten im kommenden Jahr sind noch nicht bekannt. (Florian Leclerc)

