Special Olympics: Indische Party am Frankfurter Römer

Von: Steven Micksch

Fackelträgerin Svenja Schwarz ging vorneweg. Die Delegation beschwingt hinterher. © Christoph Boeckheler

Die Special-Olympics-Delegation aus Indien fühlt sich am Main pudelwohl und feiert ihre Reise nach Frankfurt ausgelassen. Bald geht es für sie weiter nach Berlin.

So laut wie am Dienstagnachmittag hatte sicher noch niemand „India“ im Treppenaufgang des Römers gerufen. Wer weiß, ob es überhaupt schon mal jemand getan hat. Die 209-köpfige Special-Olympics-Delegation aus Indien tat es jedenfalls und sorgte damit bei allen Anwesenden für ein aufrichtiges Lächeln. Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sagte anschließend: „Party machen könnt ihr“.

Das hatten die Athletinnen und Athleten samt ihrer Trainer:innen und dem Rest des Betreuerteams bereits zuvor gezeigt. Vom Hafenpark aus zogen sie mit der olympischen Fackelträgerin den Main entlang zum Römerberg. Schon am Ufer zog die Delegation alle Blicke auf sich; ihre lauten Rufe, die Pfiffe, der anhaltende Jubel waren von weitem zu hören. Auch optisch fielen die Gäste auf. Während ein Großteil blaue T-Shirts mit ihrem Namen und dem Schriftzug „India“ trugen, waren andere in traditionelle Gewänder wie den Sari gekleidet. Zwei Stelzenläuferinnen begleiteten die Delegation und setzten ein weiteres visuelles Highlight.

Die gute Laune der Inderinnen und Inder war ansteckend, viele Menschen, die auf den Bänken an der Strecke saßen, winkten freundlich und schwenkten die ihnen zuvor in die Hand gedrückten Fähnchen. Viele fragten, um wen es sich bei dieser Gruppe handele – sie erhielten mehr Informationen über die Special Olympics und das damit verbundene Host-Town-Programm.

Frankfurt ist nämlich eine von 216 deutschen Gastgeberstädten „und damit Teil des größten kommunalen Inklusionsprojekts in der Geschichte der Bundesrepublik“, wie die Stadt mitteilt. Der Hintergrund: Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt. Deutschland ist erstmals Austragungsort der Weltspiele. Tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten an.

Die indische Delegation landete am Montag am Frankfurter Flughafen und wird am Donnerstagmorgen nach Berlin reisen. Dazwischen werden die Sportler:innen ein bisschen trainieren, vor allem aber die Stadt und die Kultur kennenlernen. Einen geführten Rundgang wird es geben und eine Feier auf dem Gut Hausen der Lebenshilfe. Und am Dienstagabend nehmen die Skaterinnen und Skater der Delegation am Tuesday Night Skating teil.

Doch zurück zum Römer. Rund um den Justitia-Brunnen feierten die Gäste ausgiebig, zu indischer Musik tanzten traditionell gekleidete Mädchen. Nicht nur die überraschten Zuschauer:innen schossen zahlreiche Fotos, auch die Mitglieder Delegation hielten die Eindrücke fest.

Beim anschließenden Empfang im Kaisersaal des Römers (der noch bis zum 26. Juni im Zeichen der Ausstellung „Revolutionäre Frauen“ steht), sagte eine Delegierte, Deutschland fühle sich wie ein Zuhause an. Sie und ihre Gruppe seien von Beginn an willkommen gewesen und herzerwärmend umsorgt worden. Sylvia Ruppel, die Präsidentin des Special-Olympics-Landesverbands, zitierte aus einem kürzlich gehörte Radiobeitrag: „Jeder Athlet ist eine Quelle der Inspiration.“ Der indische Generalkonsul in Frankfurt, Amit Telang, erinnerte daran, dass es in Berlin nicht um Medaillen gehe, sondern um Freundschaft, Beisammensein und Spaß. Den wird die Delegation aus seiner Heimat zweifellos haben.