SPD Frankfurt: Hartwig und Müller wollen Partei als Doppelspitze führen

Von: Christoph Manus

Kolja Müller (links) und Ina Hartwig (rechts) haben erfolgreich für Mike Josef als Frankfurter Oberbürgermeister gekämpft. Nun kandidieren sie für den Frankfurter SPD-Vorsitz. © Renate Hoyer

Die Frankfurter SPD wählt bei ihrem Parteitag in Sossenheim einen neuen Vorstand. An der Spitze könnten Ina Hartwig und Kolja Müller stehen. Doch so einfach möglich ist das nicht.

Die Frankfurter SPD könnte nach ihrem Parteitag am Freitag und Samstag kommender Woche (12./13. Mai) erstmals von einer Doppelspitze geführt werden. Ina Hartwig (59) und Kolja Müller (Jahrgang 1980) wollen dem Unterbezirk in den kommenden zwei Jahren gemeinsam vorstehen. Die Frankfurter Kulturdezernentin aus Sachsenhausen und der Projektleiter bei der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, der in Bornheim lebt, arbeiten bereits eng zusammen. Seitdem der designierte Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef im November als Parteichef zurücktrat, leiten die stellvertretenden Parteivorsitzenden den Unterbezirk kommissarisch.

„Wir kandidieren für die Doppelspitze und wollen die Partei zusammen führen“, sagte Müller, der seine Kandidatur bereits vor einigen Tagen öffentlich gemacht hatte, am Freitag der FR. Hartwig teilte der Partei nun in einem „Kandidatinnenschreiben“ mit, sie halte eine Doppelspitze „nicht zuletzt aus Gründen der Geschlechterparität“ für zeitgemäß und sei überzeugt, dass „sich verschiedene Schwerpunkte und Kompetenzen gut ergänzen und, gebündelt, dem Wohle der Partei dienen werden“. Ihr und Müller sei es als kommissarische Parteivorsitzende gelungen, die Geschlossenheit der Partei im gesamten OB-Wahlkampf zu wahren. „Der Erfolg gibt uns recht.“

Die Satzung der Frankfurter SPD sieht bisher keine Doppelspitze vor

Weitere Kandidaturen für den Parteivorsitz waren SPD-Unterbezirksgeschäftsführer Sebastian Maier am Freitag nicht bekannt. Um 12 Uhr endete die Bewerbungsfrist. Prinzipiell könnte aber auch beim Parteitag noch jemand seine Kandidatur erklären.

Bisher sieht die Satzung der Frankfurter SPD keine Doppelspitze vor. Der Ortsverein Sossenheim hat aber einen Antrag eingereicht, um diese künftig zu ermöglichen. Dieser müsste von den 304 Delegierten, die beim Parteitag in Sossenheim zusammenkommen, zunächst mit zwei Dritteln der Stimmen beschlossen werden, damit tatsächlich zwei Vorsitzende die Partei führen können.

Kampfabstimmungen um Posten im Frankfurter SPD-Vorstand zu erwarten

Bereits am Freitagabend sollen nach dem bisherigen Zeitplan der Sozialdemokrat:innen auch die beiden neuen stellvertretenden SPD-Vorsitzenden gewählt werden. Außer Müller und Hartwig sind Stefanie Minkley, Arijana Neumann und Armand Zorn, die dem Unterbezirksvorstand bisher als Beisitzer:innen angehören, vorgeschlagen. Es dürfte also zu einer Kampfabstimmung kommen. Für den Schatzmeisterposten ist außer Roger Podstatny, der sich bislang um die Kasse kümmert, Kristina Luxen vorgeschlagen. Die Beisitzer:innen im nach der Unterbezirkssatzung 15-köpfigen Vorstand der Frankfurter SPD sollen laut Maier erst am Samstag gewählt werden.

Um die Nachfolge von Mike Josef geht es auch in einer zweiten wichtigen Personalentscheidung. Der SPD-Vorstand hat dem Parteitag empfohlen, Marcus Gwechenberger, der bisher als Referent und stellvertretender Büroleiter für Josef tätig ist, als städtischen Dezernenten für Planen und Wohnen zu nominieren. Die Fraktion hat dies einstimmig unterstützt. Geplant ist, dass das Stadtparlament den promovierten Geografen und eingetragenen Stadtplaner am 22. Juni mit den Stimmen der Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt zum hauptamtlichen Stadtrat wählt.