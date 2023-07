Spaziergänge auf den Spuren der 1848er-Revolution in Frankfurt

Monumentale Erinnerung an 1848: Die Frankfurter Paulskirche. © Renate Hoyer

Das Institut für Stadtgeschichte und das Historische Museum haben neue Touren zu verschwundenen Orten entwickelt – die dürften auch für Geschichtsprofis einiges neues bieten

Frankfurt vor 175 Jahren – man kann sich heute nach all den Zerstörungen nur noch schwer vorstellen, wie die Stadt im Jahr 1848 zur Zeit der Paulskirchenversammlung einmal aussah. Selbst der Stadt-Grundriss ist an vielen Ecken ein anderer. Aber vielleicht sollte man mal einen Schwaben fragen, den Tübinger Dichter Ludwig Uhland (1787 bis 1862).

Uhland war 1848 fraktionsloser Abgeordneter des ersten gesamtdeutschen Parlaments in Frankfurt und führt uns nun virtuell durch die damalige Stadt mit ihren vielen längst verschwundenen Kneipen und Gasthöfen, die Versammlungsorte und Treffpunkte der unterschiedlichen politischen Richtungen und Landsmannschaften waren.

Das Historische Museum und das Institut für Stadtgeschichte, die jeweils über ein profundes Geschichtswissen und zahlreiche Expert:innen verfügen, hier namentlich Thomas Bauer und Markus Häfner, haben drei neue Stadtrundgänge durch die Paulskirchenzeit ausgearbeitet, die ab sofort in der „Frankfurt History App“ kostenlos nutzbar sind.

Gefördert wurde die App von Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD), die die Zusammenarbeit der beiden städtischen Institutionen bei der Vorstellung der drei neuen Touren ausdrücklich lobte. Ende Mai beim Paulskirchejubiläum seien die Stadtrundgänge zum Thema 1848 sehr nachgefragt gewesen, sagte sie. „Es ist höchste Zeit, diese Führungskultur in den digitalen Raum zu erweitern.“

Mit Hilfe der App und eines Stadtplans kann man sich in jeweils ein bis zwei Stunden dauernden Spaziergängen individuell zahlreiche einst wichtige Orte zeigen und erklären lassen. Eingesetzt werden kann die App auch im Schulunterricht, sie ist für Tourist:innen wie Einheimische interessant. Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums, kündigte weitere Routen zu neuen Themen an, gedacht seien etwa Rundgänge zur Archäologie, zum „Neuen Frankfurt“ und der Architektur der 1920er Jahre oder zu jüdischem Leben in der Stadt.

