Spaß in den Ferien

Stadt bietet Programm ab Anfang April

Im Kanu auf der Lahn dem Sonnenuntergang entgegenpad-deln oder mit Grubenlampe 150 Meter tief ins ehemalige Eisenerzbergwerk „Grube Fortuna“ in Solms absteigen: Das Ferienkarussell des Jugend- und Sozialamts bietet Kindern und Jugendlichen, deren Familien sich keine teuren Urlaubsziele leisten können, wieder ein bezahlbares Ferienprogramm an.

Am 1. April beginnt das umfangreiche Freizeitprogramm. Bis zum 23. Oktober können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren zum Beispiel für 65 Euro eine Woche lang an einer Reiterfreizeit teilnehmen. Jungsportler:innen können im Fußballcamp der Wegscheide kicken oder bei organisierten Radtouren den Pfälzer Wald erkunden. Schwindelfrei sollte man sein, wenn man in den Kletterwald Seulberg mitfährt. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Für 65 Euro geht es eine Woche lang nach Hamburg.

Insgesamt gibt es 42 Veranstaltungen, von denen die teuerste 95 Euro kostet, zahlreiche Programmpunkte sind kostenfrei. Mit dem Frankfurt-Pass gibt es zusätzlich 30 Prozent Rabatt, und für einkommensschwächere Familien bestehen Zuschussmöglichkeiten über das Bildungs- und Teilhabepaket der Stadt.

An dem Programm dürfen Kinder, Jugendliche oder die ganze Familie teilnehmen. Voraussetzung ist, dass sie in Frankfurt wohnen oder in der Stadt zur Schule gehen. Vereinzelt können Geschwister oder Freunde und Freundinnen angemeldet werden. Das komplette Programm steht im Internet unter ferienkarussell-frankfurt.de, ebenso Informationen zur Barrierefreiheit, Kontaktpersonen oder dazu, ob die Veranstaltung inklusiv ist. Viele Angebote haben begrenzte Plätze, eine schnelle Anmeldung ist ratsam.

Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 069/212 3313 oder per E-Mail an bildung-teilnahme@stadt-frankfurt.de. Alle Fragen zum Ferienkarussell beantworten Ulrike Kinkel-Wattad und Ingrid Titzmann: ferienkarussell@stadt- frankfurt.de oder am Telefon unter der Rufnummer 069/212 330 10.