Gemeinsam Sossenheim sanieren

Sossenheim

Von Michael Forst schließen

Stadtteil soll Klima-Vorzeigeprojekt werden. Umweltdezernentin Heilig setzt dabei vor allem auf Beratungsangebote für Bürgerinnen und Bürger.

Energiekosten sparen, unabhängig von fossilen Energien werden und so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: hehre Ziele, die die Stadt unter dem Namen „Klimaquartier Sossenheim“ angehen will. Vor kurzem fiel der Startschuss für das Sanierungskonzept – erst auf einer Pressekonferenz mit Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne), dann mit dem Stadtteilmarkt auf dem Kerbeplatz unter dem Motto „Sossenheim kann nachhaltig“.

„Sossenheim als Klimaquartier soll Schule für ganz Frankfurt machen“, sagt Heilig, die dabei vor allem auf Beratungsangebote für Bürger:innen setzt. Sie sollen sich darüber informieren können, wie sie Häuser dämmen, Fenster austauschen, Photovoltaik-Anlagen nutzen, energetisch sanieren können – und wie sie an Fördermittel dafür kommen.

Doch warum gerade Sossenheim? Zum einen, weil es mit seinem weitgehend dörflichen Charakter typisch für die Randgebiete Frankfurts sei, wie Heilig erklärt – und so ein Signal für den Frankfurter Westen gesetzt werde, der sich häufig von der Stadt vernachlässigt sehe. Zum anderen, ergänzt Hans-Georg Dannert, Leiter des neu geschaffenen Energiereferates, bestehe im Stadtteil „großes Potenzial für energetische Sanierungsmaßnahmen“.

Soll heißen: Hier gibt es besonders viele ältere Gebäude, die größtenteils immer noch über fossile Energien wie Öl und Gas beheizt werden. Die Stadt kooperiert in Sachen Sanierungsmanagement mit dem Beratungsunternehmen „Innovation City Management“ (ICM) aus dem Ruhrgebiet. Nun liegt der Kohlenpott ja nicht mal gerade um die Ecke – und Geschäftsführer Carsten Tum sowie Projektleiter Rene Schmidt räumen auch ein, dass die persönlichen Besuche in Sossenheim zwecks Beratung daher auch nicht eben dicht getaktet sein werden.

Tum verweist aber auf Erfolge seines Unternehmens: In einem Pilotgebiet in Bottrop seien die CO2-Emissionen um über die Hälfte reduziert worden. So etwas könne auch in Sossenheim gelingen, sagte er, aber nur gemeinsam. Er spricht von einer „Mitmach-Gemeinschaft für den Klimaschutz“, den er sich auch hier wünsche. Motto: „Der Mensch glaubt im Zweifelsfall immer eher dem Nachbar, der die energetische Sanierung schon durchgezogen hat.“

Der erste Schritt, um die Bürger ins Boot zu holen, sei, dass das Quartiersbüro künftig als Anlaufstelle für Ratsuchende diene. Bis spätestens 2028 werde ICM die Aufgaben aus dem Handlungskonzept begleiten, die Akteure im Stadtteil koordinieren und damit die energetische Sanierung, Erzeugung erneuerbarer Energie und Abwärmenutzung im Stadtteil vorantreiben. Das Sanierungsmanagement kooperiere wiederum mit dem laufenden Projekt „Sozialer Zusammenhalt Sossenheim“ und plane in Zukunft Aktionen wie Stadtgärtnern (neudeutsch „Urban Gardening“) oder Exkursionen ins Grüne, um Biodiversität zu veranschaulichen.