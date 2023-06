Frankfurt: Die Nidda wieder richtig in Fluss bringen

Von: Holger Vonhof

Mit dem Abriss des Sossenheimer Nidda-Wehrs soll im Sommer begonnen werden. © Holger Vonhof

Im Juli beginnt der Abriss des Sossenheimer Wehrs. Drei neue Fußgänger-Brücken will die Stadt über die Nidda errichten.

Im Juli soll es losgehen: Das Sossenheimer Wehr wird, wie 2013 schon das Höchster Wehr, abgerissen und durch ein sogenanntes Streichwehr ersetzt. Der Umbau dauert etwa anderthalb Jahre; im Herbst 2024 soll schon wieder neu gepflanzt werden. Die Pläne, die schon vor einiger Zeit öffentlich vorgestellt wurden, haben Mitarbeiter der Stadtentwässerung Frankfurt (SEF) jetzt in der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats 6 erläutert und Fragen dazu beantwortet.

Vor einigen Wochen sind bereits die Bäume gefällt worden, die der Wiederanbindung des Grill’schen Altarms an den Fluss weichen müssen. Der im Zuge der Nidda-Regulierung und durch Kiesabbau entstandene Altarm wird derzeit aus dem Oberwasser des Sossenheimer Wehrs über eine Rohrleitung mit Niddawasser versorgt. Am unteren Ende läuft das Wasser aus dem Altarm in der Regel über in den „Waldgraben“, der den Grill’schen Altarm mit dem südlich gelegenen Altarm „Kellerseck“ verbindet.

Die Planung sieht vor, den Grill’schen Altarm offen mit der Nidda zu verbinden, damit er wieder kräftig vom Niddawasser durchströmt wird. Dazu wird der Uferdamm von der Nidda zum Altarm geöffnet; ein neues Streichwehr – eine mit Steinen belegte Rampe wie am früheren Höchster Wehr – soll dafür sorgen, dass Wasser in den Altarm geleitet wird.

Verbindung zwischen den Stadtteilen Das Sossenheimer Wehr – es liegt genaugenommen rechtsseitig auf Sossenheimer und linksseitig auf Griesheimer Gemarkung – wurde 1930 als letztes der sechs Niddawehre errichtet, nachdem die Gemeinden Sossenheim und Griesheim von der Stadt Frankfurt eingemeindet worden waren und die 1926 weiter flussaufwärts begonnene Nidda-Regulierung im ehemaligen Landkreis Höchst fortgesetzt werden konnte.

Das Bauwerk ist nach Angaben der Stadtentwässerung Frankfurt (SEF) in seiner Bausubstanz angegriffen. hv

Schwieriger ist es für die Wasserbauer:innen, die Wiedereinmündung in die Nidda zu gestalten: Würde man den Altarm an seinem südlichen Ende einfach zur Nidda hin öffnen, so würde sein Wasserspiegel stark absinken, weil die Nidda dort, im Unterwasser des heutigen Wehrs, einen deutlich tiefer liegenden Wasserspiegel hat. Deshalb wird dort eine sogenannte Sohlrampe aufgeschüttet, deren Oberkante nur etwa 10 Zentimeter unter der des Streichwehrs liegt. So sollen die Wasserstände ausgeglichen werden. In Fließrichtung gesehen rechts, also auf Sossenheimer Seite, wird neben der Rampe eine Fischaufstiegsanlage gebaut.

Das heißt, dass das jetzige Niddaufer an zwei Stellen geöffnet werden muss: an der Einleitungs- und der Ausleitungsstelle. Damit wird auch der Uferweg unterbrochen. Deshalb müssen zwei neue Brücken für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, über die Ein- und Ausleitung gebaut werden. Mit dem Abriss des Sossenheimer Wehrs fällt zudem der Wehrsteg als Flussquerung weg, weswegen beim Auslauf am Grill’schen Altarm eine neue Niddabrücke entstehen wird. Damit die Stadt Geld spart, werden alle drei Brücken baugleich angelegt; sie sollen aus Stahl und etwa vier Meter breit sein. Entfernt wird zudem ersatzlos der etwa 40 Meter unterhalb der neuen Brücke liegende Rohrleitungssteg, der nicht barrierefrei ist.

Die Stadtentwässerung betont, dass sich die Hochwassersicherheit für die Anlieger:innen nicht verschlechtern werde. Das gelte besonders für die Siedlung „Am Neufeld“. Mit der Wiederanbindung des Grill’schen Altarms werden bei Niedrigwasser etwa zwei Drittel der Gesamtwassermenge der Nidda durch den Altarm fließen; bei Hochwasser rauschen etwa 70 Prozent des Wassers über das Streichwehr durchs derzeitige Flussbett. Die Grundwasserstände veränderten sich weder für die Siedlung noch für den Niedwald, der ein Auenwald ist. Verschiedene Stellen des Ufers werden als natürlicher Rückzugsort für die Tier- und Pflanzenwelt gestaltet.

Für Fußgänger:innen und Radfahrer:innen kommt auch etwas dabei heraus: Der Uferweg unter dem Westkreuz der A 5 / A 648, der derzeit nur eine lichte Höhe von knapp 1,75 Meter hat, wird tiefergelegt und soll in Zukunft eine Durchfahrthöhe von 2,22 Meter haben. 14,2 Millionen Euro investiert die Stadt; das Land schießt 9,2 Millionen Euro zu.

Der Grill’sche Altarm soll künftig wieder mehr Nidda-Wasser führen. © Holger Vonhof