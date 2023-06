Sorge wegen Technofestival Love Family Park am Rebstock

Ursprünglich auf den Mainwiesen bei Hanau: der Love Family Park (hier im Jahr 2013). © Monika Müller

Nachbarschaft fürchtet Parkchaos und Lärm durch das Event am 22. Juli. Veranstalter schildert im Ortsbeirat Pläne, um Belastung gering zu halten.

Wildpinkler, Lärm sowie vermüllte und zugeparkte Straßen. Das ist es, was viele Menschen rund um den Rebstockpark vom geplanten Technofestival Love Family Park erwarten, das am 22. Juli erstmals in Frankfurt stattfindet. „Wir hatten hier 2019 das Wireless-Festival“, sagte ein Anwohner in der Sitzung des Ortsbeirats 2 am Montagabend. „Da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht.“ Zuletzt habe auf der Fläche das kurdische Neujahrsfest stattgefunden. Da hätten die Gäste die umliegenden Wohngebiete zugeparkt. „Der Lärm war durch die geschlossenen Fenster zu hören.“ Er hoffe, dass es nicht wieder so schlimm wird.

Das möchte der Veranstalter, die Ludwigshafener Agentur Cosmopop, verhindern. Frank Eichhorn und sein Kollege Robin Ebinger stellten im Ortsbeirat die Pläne vor, wie die Belastung für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering gehalten werden soll. Ganz ohne Auswirkungen werde das Festival, für das am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 22 Uhr 10 000 Menschen erwartet werden, allerdings nicht ablaufen, räumte Eichhorn ein.

Über die Lautstärke auf dem Festival, das 1996 erstmals in Hanau stattfand, hatte es einen wochenlangen Streit mit der Stadt gegeben. Diese hatte erst auf die Obergrenze von 55 Dezibel gepocht. Anfang Mai hatten sich Veranstalter und Kommune geeinigt, dass die Musik nicht lauter als 65 Dezibel wird und nur 10 000 Besucher:innen kommen – ursprünglich sollten es doppelt so viele sein (die FR berichtete).

Das Konzept von Cosmopop sehe vor, dass die Lärmemissionen der beiden Bühnen weg von der angrenzenden Wohnbebauung hin zu den Autobahnen strahle, sagte Eichhorn. Zusätzlich werde hinter der Bühne zum Europaviertel hin eine Lärmschutzwand angebracht. Überprüft werde die Einhaltung des Richtwerts von 65 Dezibel über ein unabhängiges Ingenieurbüro, so Eichhorn. Dieses messe dauerhaft und könne bei Beschwerden auch individuelle Messungen vornehmen. Um nicht die Nachtruhe zu stören, werde der Auf- und Abbau nur tagsüber abgewickelt. Für Beschwerden werde zudem eine telefonische Hotline eingerichtet.

Um ein Verkehrschaos zu verhindern, sollen LED-Anzeigen die Gäste aus unterschiedlichen Richtungen zu den Parkplätzen leiten. Mit 350 Fahrzeugen rechnet Cosmopop, „rund 80 Prozent werden mit dem ÖPNV kommen“, prognostizierte Eichhorn. Um die Entscheidung zu erleichtern, aufs Auto zu verzichten, sei die Anreise im Ticket inklusive. Während des Festivals bis Mitternacht sollen 50 Prozent mehr S-Bahnen im Einsatz sein. Auch werde die Taktung der Straßenbahn von 21 bis 0 Uhr erhöht. Sowohl auf dem Festivalgelände als auch auf den Zuwegen von der S-Bahn-Station Messe würden Müllbehälter aufgestellt, kündigte Eichhorn an. Professionelle Mülldienste seien für die Reinigung zuständig, die bereits während des Festivals geplant sei. Alle Bedenken ausräumen konnten die Mitarbeiter von Cosmopop nicht. „Ich erwarte das Schlimmste von den Parkern“, sagte eine Anwohnerin.“ Hans-Jürgen Hammelmann von der Fraktion die Linke im Ortsbeirat kritisierte, dass der Rebstockpark im Landschaftschutzgebiet liege. In Hanau habe das Festival genau aus diesem Grund nicht mehr stattfinden können. Besser wäre es, wenn eines der beiden Stadien genutzt werde. Nathaniel Ritter (FDP) lobte dagegen, dass das Festival Kultur nach Frankfurt bringe.