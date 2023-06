Sondierungsgespräche über Klimaschutz in Frankfurt

Von: Thomas Stillbauer

Die Bürgerinitiative Klimaentscheid trifft den OB und die Koalition, um über ihre Forderungen zu verhandeln.

Insgesamt 23 059 Frankfurterinnen und Frankfurter haben für die 15 klimapolitischen Forderungen der Initiative Klimaentscheid gestimmt – damit ist das Ziel erreicht: Die Voraussetzungen für einen Bürgerentscheid sind erfüllt. Bevor es so weit kommt, will der Klimaentscheid aber mit denen sprechen, die üblicherweise die Entscheidungen fällen: am Montag, 5. Juni, mit Oberbürgermeister, Mike Josef (SPD) und am Mittwoch, 14. Juni, mit der Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt.

Die Themen liegen, wie schon in der Phase des Unterschriftensammelns, auf der Hand. Um die Wärmedämmung an Altbauten voranzutreiben, eine der wichtigsten Aufgaben beim CO2-Sparen, fordert der Klimaentscheid „eine aufsuchende Haus-zu-Haus-Beratung und die entsprechenden Fördermittel für energetische Gebäudesanierung“.

Großes Einsparpotenzial für Treibhausgasemissionen sieht die Initiative in der Solarenergie. „Daher fordern wir eine gerechte Solaroffensive für alle, die auf allen verfügbaren Dächern wirksamen Klimaschutz und bezahlbaren Strom organisiert“, heißt es in dem Papier zur Vorbereitung der Sondierungsgespräche.

Kritik äußert der Klimaentscheid an den Plänen der Mainova, das Heizkraftwerk West im Gutleutviertel von Steinkohle auf eine wasserstofffähige Gasturbine umzustellen: „Damit zementiert die Mainova ihre fossile Abhängigkeit, die Energieversorgung hängt weiterhin am Weltgeschehen, und eine bezahlbare Wärmeversorgung für viele Frankfurter*innen bleibt ungewiss.“ Die Initiative plädiert daher für offene Fernwärmenetze. Weitere Forderungen: bessere Bedingungen für Stadtbäume, wirksame Schritte gegen die Flächenversiegelung, mehr Tempo bei der Dach- und Fassadenbegrünung gerade für städtische Gebäude. Denn: „Die Stadt Frankfurt sollte mit gutem Beispiel vorangehen.“

Nach wie vor auf der Liste der Forderungen steht mehr Raum für Mensch und Natur, weniger für Autoverkehr in den Straßen. Da könne beispielsweise eine „Abschaffprämie“ für Autos helfen, regt der Klimaentscheid an. „Wir möchten zudem, dass überall in der Stadt – wie in Konstanz und Paris – E-Räder und E-Lastenräder für wenig Geld öffentlich ausleihbar sind, damit sich alle Menschen diese Art der Mobilität leisten können und weniger auf Autos angewiesen sind.“ Ein Schnupper-Monatsticket für Bus und Bahn erscheint der Initiative als Willkommensgeschenk sinnvoll.

Die ganze Wunschliste – im Internet auf der Seite klimaentscheid-frankfurt.de zu finden – soll nun Gegenstand der Sondierungsgespräche sein. Einigen sich Politik und Klimaentscheid, müsste es zu keinem weiteren Urnengang kommen; den Bürgerentscheid könnte man sich dann sparen.