Sonderkommission „Clan-Krieg“

Von: Stefan Behr

Polizei reagiert auf Eskalation des Dauerkonflikts zweier krimineller Banden

Die Polizei hat offenbar die Faxen in der Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien aus der Halbwelt dicke - und richtet eine Sonderkommission ein, die sich mit dem von manchen als „Clan-Krieg“ bezeichneten Revierkämpfen auseinandersetzen soll. Bei den rivalisierenden Parteien handelt es sich zum einen um eine von einer türkischen Großfamilie dominierte Gruppierung mit Lebens- und Arbeitsschwerpunkt im Allerheiligenviertel. Auf der anderen Seite steht eine etwas weniger familiär geprägte Bande mit ausgezeichneten Verbindungen zur Halbwelt, etwa zu den offiziell verbotenen Frankfurter Charters der Hells Angels.

Aktueller Anlass für die Einrichtung der Sonderkommission ist eine Schießerei am Donnerstagabend in Niederrad. Gegen 19.45 schossen in der Deutschordenstraße die Insassen eines weißen Autos, höchstwahrscheinlich eines 3er BMWs, mitten im fließenden Verkehr auf ein anderes Auto. Dessen Fahrer meldete sich anschließend bei der Polizei, in seinem Auto waren mehrere Eischusslöcher.

Auch bei anderen Taten der jüngsten Vergangenheit soll es sich laut Polizei wahrscheinlich um Scharmützel des „Clan-Kriegs“ handeln. Konkret geht es um eine Auseinandersetzung am 28. April im Parkhaus des Einkaufszentrums Skyline-Plaza im Europaviertel. Dabei wurde ein Mann durch Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt und Reizgas versprüht. Auch ein Überfall auf einen Kiosk in der Königsteiner Straße in Höchst am Abend desselben Tages steht wohl in diesem Zusaamenhang: Drei Männer betraten gegen 22.30 Uhr den Kiosk, schlugen und traten auf einen 48-Jährigen Mitarbeiter ein, versprühten Pfefferspray und flüchteten.

„Die Taten der jüngsten Vergangenheit sind mutmaßlich Ausfluss aus einem offensichtlich nicht abschließend befriedeten beziehungsweise neu entflammten Konflikt zweier rivalisierender Gruppierungen“, meldet die Polizei. Und formuliert sehr vornehm: „Die handelnden Akteure sind zum Teil verwandtschaftlich verbunden.“

Wie lange der Konflikt und warum er überhaupt schwelt, ist unklar. Aber in den Fokus der Öffentlichkeit rückte er nach der Nacht auf den 29. Januar 2021, als etwa 30 Männer in der Allerheiligenstraße vorfuhren und einen von der Großfamilie S. betrieben Kiosk angriffen - auch Schüsse fielen. Spätestens da war die Katze aus dem Sack. Es folgte im April ein mutmaßlicher Vergeltungsangriff auf einen 38 Jahre alten Mann im Gallus, den dieser nur mit Glück überlebte.

Längst ist der Konflikt auch bei der Justiz angekommen. Ende November vergangenen Jahres verurteilte das Landgericht fünf Akteure des Überfalls auf den Kiosk hautsächlich wegen schweren Landfriedensbruchs zu Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr und vier Jahren und neun Monaten. Es geht aber auch eine Nummer kleiner: Ende März etwa standen drei Mitglieder der Familie S. vor dem Amtsgericht, weil sie eine Pizzeria im Ostend überfallen und ein paar Leute verdroschen hatten, die sie auf Feindesseite vermuteten. Zwei wurden wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt, einer freigesprochen.

„Vor dem Hintergrund dieser meist in der Öffentlichkeit ausgetragenen Auseinandersetzungen und den damit verbundenen Gefahren richtet das Polizeipräsidium die Sonderkommission 2804 ein“, verkündet jetzt die Polzei. Und verspricht: „Über die Sonderkommission werden auch intensive und offene Kontrollmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet initiiert beziehungsweise durchgeführt.“ Inwieweit das die Streitparteien beruhigen kann, bleibt abzuwarten.