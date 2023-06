Sonderausstellung: Der Struwwelpeter und die Märzrevolution

Von: Michael Theil

Teilen

Frankfurt. 12.05.2023. Struwwelpeter-Museum, Ausstellung „Struwwelpeter als Radikaler. Politische Karikaturen der Paulskirchen-Zeit“. Museumsleiterin Beate Zekorn-von Bebenburg in der Sonderausstellung. © Renate Hoyer

Museum in Frankfurt zeigt Hoffmanns Kinderbuchklassiker in der politischen Satire der Pauskirchenzeit

War der Struwwelpeter ein Revolutionär? Dass Heinrich Hoffmanns Kinderbuchklassiker etwas Anarchisches hat, steht außer Frage. Schließlich handelt er von Kindern, die Regeln brechen und sich gegen die elterliche Autorität auflehnen. Die Sonderausstellung „Struwwelpeter als Radikaler“ im Frankfurter Struwwelpeter-Museum zeigt aktuell, dass das Kinderbuch zur Zeit um die Märzrevolution von erwachsenen Zeitgenoss:innen vor allem politisch gelesen wurde. Bis zum 14. Januar kann sie noch besucht werden.

Hier steht er, der Struwwelpeter – mit seinen langen, ungekämmten Haaren auf einer Barrikade. In der Hand trägt er die schwarz-rot-goldene Flagge und auf dem Kopf einen großen Hut mit breiter Krempe, angelehnt an den berüchtigten Badener Revolutionär Friedrich Hecker. Der Comic-Zeichner und Karikaturist Michael Apitz hat das Bild extra für die Sonderausstellung angefertigt.

Mit Text- und Bildtafeln sowie 30 seltenen Originalschriften und -bildern aus einer Freiburger Privatsammlung zeigt die Sonderausstellung, wie der Struwwelpeter seinen Weg in die politischen Karikaturen zur Zeit der Märzrevolution gefunden hat. Einige der Stücke haben seit 100 Jahren nicht mehr das Licht erblickt, sagt Museumsleiterin Beate Zekorn-von Bebenburg.

„Der Struwwelpeter hat seine rebellischen Wurzeln in der Zeit des Vormärz, zwischen Restauration und Revolution“, erklärt die Museumsleiterin. Hoffmanns Kinderbuch erschien erstmals 1845 in der Literarischen Anstalt – im selben Verlag, in dem auch Marx und Engels veröffentlichten. Ein Kinderbuch, das in einem linken Verlag erscheint, habe viele neugierig gemacht, sagt Zekorn-von Bebenburg. Die Zeit des Vormärz war geprägt von den während der Zeit der Restauration geltenden Zensur-Gesetzen. Die Menschen seien es daher gewohnt gewesen, auch zwischen den Zeilen zu lesen, sagt sie. Kinderbücher kamen zu dieser Zeit auch ohne Prüfung der Zensurbehörden an die Öffentlichkeit.

DIE AUSSTELLUNG Die Sonderausstellung wirft mit Texten und Bildern sowie mehr als 30 seltenen Originalen aus dem Museumsbestand und einer Freiburger Privatsammlung einen Blick auf den Struwwelpeter in der Zeit von 1848/49. Noch bis zum 14. Januar kann sie im Struwwelpeter-Museum, Hinter dem Lämmchen 2-4, besucht werden. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.struwwelpeter-museum.de. mt

Die Studenten trugen damals lange Haare, erklärt Zekorn-von Bebenburg. Die wilde Frisur des Struwwelpeters sei deshalb als Verbindung zur Revolution gedeutet worden. Teile des Kinderbuchs wurden als Kritik an der Zensur gelesen. So taucht in der Episode des „Daumenlutschers“ die Schere auf, die in anderen Karikaturen der Zeit als Symbol der Zensur verwendet wurde. Die Daumen, die zum Schreiben notwendig sind, werden dem Jungen in der Geschichte abgetrennt, und die Kleidung des Schneiders erinnere an die typische „Uniform“ der Zensoren, so Zekorn-von Bebenburg. Es dauerte nicht lang, bis sich die Charaktere und Geschichten in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft eingeprägt hatten. Schnell tauchte der Struwwelpeter in politischen Karikaturen aller Art auf. Der Pfälzer Dichter Karl Gottfried Nadler verfasste ein Spottgedicht im Stil des Struwwelpeters. Den Publizisten und Demokraten Gustav Struve nennt er darin „Struwel“. Eine Karikatur des Eulenspiegels bedient sich der Geschichte des Suppen-Kaspar. Hoffmanns Figur tritt darin stellvertretend für das Paulskirchenparlament auf, das zur Freude der Reaktionäre seine „Revolutionssuppe“ nicht auslöffeln möchte.

Heinrich Hoffmann war selbst politisch interessiert und während der Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs durchaus engagiert. So war er Teil des Vorparlaments, das die Wahlen für die spätere Nationalversammlung auf den Weg brachte. Die Verjagung Metternichs aus Wien im März 1848 veranlasste Hoffmann sogar dazu, seine Freiheitshymne „Horch auf mein Volk“ zu verfassen. Der Komponist Wilhelm Speyer vertonte sie später. Die Ausstellung mache aber auch die Ambivalenz deutlich, mit der Hoffmann den Umtrieben seiner Zeit gegenüberstand, sagt Zekorn-von Bebenburg. In seinen Arbeiten sympathisiere er mit der Revolution, gleichzeitig warne er aber auch vor den Gefahren.

Unter dem Pseudonym „Peter Struwwel“ verfasste Hoffmann das satirische „Handbüchlein für Wühler“. Wühler war damals die spöttische Bezeichnung für die Revolutionär:innen. Es handle sich um eine witzige Satire. Hoffmann mache sich darin über die Revolutionäre mit ihren langen Bärten und ungekämmten Haaren lustig. „Als die Satire von den Konservativen gefeiert wurde, hat das Hoffmann aber auch nicht in den Kram gepasst“, erklärt die Museumsleiterin. Im „Heulerspiegel“ knöpft sich der Autor daraufhin die Erzkonservativen vor, die der Ruhe „hinterherheulen“ würden. Hoffmann, der die Interpretation seiner Werke selbst nie bestätigt habe, einer Seite zuzuordnen, sei schwierig, sagt Zekorn-von Bebenburg. Zur Zeit der Revolution habe er jedenfalls „seinen anarchischen Spaß“ gehabt.

Frankfurt. 12.05.2023. Struwwelpeter-Museum, Ausstellung „Struwwelpeter als Radikaler. Politische Karikaturen der Paulskirchen-Zeit“. Heinrich Hoffmann und sein Struwwelpeter im Kontext von 1848/49. © Renate Hoyer

Frankfurt. 12.05.2023. Struwwelpeter-Museum, Ausstellung „Struwwelpeter als Radikaler. Politische Karikaturen der Paulskirchen-Zeit“. Heinrich Hoffmann und sein Struwwelpeter im Kontext von 1848/49. Hofmanns zweites Kinderbuch „Der Nussknacker“. © Renate Hoyer

Frankfurt. 12.05.2023. Struwwelpeter-Museum, Ausstellung „Struwwelpeter als Radikaler. Politische Karikaturen der Paulskirchen-Zeit“. Heinrich Hoffmann und sein Struwwelpeter im Kontext von 1848/49. Presse, Symbol fuer Zensur? © Renate Hoyer

Frankfurt. 12.05.2023. Struwwelpeter-Museum, Ausstellung „Struwwelpeter als Radikaler. Politische Karikaturen der Paulskirchen-Zeit“. Heinrich Hoffmann und sein Struwwelpeter im Kontext von 1848/49. © Renate Hoyer