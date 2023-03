Sonderausschuss berät über Fall Akman

Von: Thomas Schmid

Stadtverordnete wollen wissen, warum sie nicht über die Entlassung informiert wurden

Erneut war am Montag der Skandal um die Arbeiterwohlfahrt Thema im Römer: Personaldezernent Bastian Bergerhoff (Grüne) berichtete im Sonderausschuss Controlling und Revision von der Entlassung des Hauptamtleiters Tarkan Akman (53). „Wir haben von der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft erfahren“, sagte Bergerhoff. „Wir haben Herrn Akman zu einem Klärungsgespräch gebeten.“ Im Verlauf dieses Gesprächs am 26. Februar wurde die Auflösung des Arbeitsverhältnisses vereinbart. Diese datiere auf den Folgetag, den 27. Februar. Über den Rest sei Stillschweigen vereinbart, so Bergerhoff. Akman soll sich bei der AWO für die Beschäftigung seiner Schwester eingesetzt haben, die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen beide.

Die Mitglieder des Ausschusses hatten diverse Fragen an Bergerhoff. Etwa, warum die Stadtverordneten nicht über die Entlassung Akmans informiert worden waren. „Es ist erst aufgefallen, als Herr Akman am Wahlabend nicht da war“, so Mathias Pfeiffer (BFF). Bergerhoff beantwortete die Frage damit, dass das Ausscheiden von Amtsleitern nicht eigens gemeldet werde. Dass jemand Einfluss auf den ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl habe nehmen wollen – Akman ist noch immer Kreiswahlleiter – wies Bergerhoff von sich. Weder im Rathaus noch bei der Staatsanwaltschaft sei bei der Bekanntgabe der Ermittlungen und der unmittelbaren Reaktion darauf eine Absicht vorhanden gewesen, auf die Wahlen Einfluss zu nehmen, ist sich Bergerhoff sicher.

Zu einer möglichen Abfindung für Akman wollte er wegen der Schweigevereinbarung im Auflösungsvertrag nichts sagen. Dass Akman noch immer Kreiswahlleiter ist, erklärte Bergerhoff damit, dass nicht zwingend der Hauptamtsleiter diese Position ausfüllt, sondern der Magistrat jemanden ernenne – was noch nicht wieder passiert sei.

Dass Ex-Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) im Jahr 2017 fast im Alleingang seinen bisherigen Referenten Tarkan Akman zum Leiter des Hauptamts gemacht, Hauptamt, Stadtmarketing und Presseamt zusammengelegt und mehr oder weniger sich selbst, also dem OB, unterstellt habe, sollte Bergerhoff zufolge rückgängig gemacht werden. tjs