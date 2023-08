Sommerwerft Frankfurt: Finnischkurs im Beduinenzelt

Von: Oliver Teutsch

Teilen

Das Weltmusik-Ensemble Uusikuu sorgt für viel Schwung im Beduinenzelt der Sommerwerft. Foto: Renate Hoyer, © Renate Hoyer

Die Ensembles und das Publikum machen das Beste aus einer verregneten Sommerwerft

Es ist die ganz große Show für das Ensemble aus Finnland. Das Beduinenzelt ist pickepackevoll. Der Regen hat die Menschen an diesem Samstagabend in die einzig überdachte Spielstätte der Sommerwerft im Osthafen getrieben. Das Ensemble Uusikuu bietet nach eigenen Angaben „Vintage Sounds of Finland“ und Sängerin Laura Ryhänen spricht so gut Deutsch, dass sie dem Publikum zu jedem Stück Erläuterungen liefert und zum Mitsingen des Refrains animiert. Doch das Finnisch des Publikums auf der Sommerwerft ist deutlich schlechter als das Deutsch der Sängerin.

Außerhalb des Zelts herrscht derweil ein bisschen Tristesse. Der starke Regen hat das Festival-Gelände in eine Pfützenlandschaft verwandelt. Viele Gäste sind nach Hause gegangen, andere haben sich am Info-Point mit lachsfarbenen Regencapes versorgen lassen und harren trotzig aus. Auch unter der Überdachung der Stände haben sich kleine Grüppchen gebildet. Effi Bodensohn vom ausrichtenden Künstlerensemble Antagon ist voll des Lobes über das Festival-Publikum: „Ich bin so positiv überrascht von den Leuten. Sie setzen sich unter den Technik-Turm und harren aus.“ Echte Kultur-Fans sind eben nicht so leicht in die Flucht zu schlagen. Aber die großen Besuchermassen, die an den Ess- und Trinkständen für Umsatz sorgen, fehlen bei dem Regenwetter.

Das Kulturfestival Sommerwerft geht nach gut zwei Wochen zu Ende und war in diesem Jahr vom Wetter nicht gerade verwöhnt. „Ich schaue schon gar nicht mehr nach dem Wetterbericht“, gesteht Bodensohn. Gewappnet hatten sich die Verantwortlichen gegen große Hitze, es kam der große Regen. Es sei aber kaum einer der 200 Programmpunkte ausgefallen, betont die Künstlerin. Ohnehin lassen sich die Künstler:innen und Volunteers von dem miesen Wetter noch weniger die Laune verhageln als die Gäste. Die Stimmung im Backstage-Bereich ist freudig und das Berliner Künstlerkollektiv Zwischenraum versucht die Bühne des Theaterplatzes Ost irgendwie trocken zu wischen. Denn für die angekündigte „Symbiose aus Tanz und Akrobatik ist ein regennasser Untergrund ziemlich gefährlich. Das potenzielle Publikum schaut noch etwas skeptisch ob der Bemühungen, denn hinter der Bühne, über der Europäischen Zentralbank, hängen schon wieder neue Regenwolken.

Derweil ist die Stimmung im Beduinenzelt kurz vor dem Siedepunkt. Die Finnischlektion von Sängerin Ryhänen trägt erste Früchte und das Publikum singt den Refrain einer schmissigen Polka begeistert mit. „Es wurde hier in Frankfurt noch nie so laut auf Finnisch gesungen, das war Weltrekord“, freut sich die Sängerin.

Auf dem Theaterplatz Ost will das Künstlerkollektiv jetzt loslegen. Die jungen Frauen und Männer haben Aufstellung genommen, doch dann setzt die Musik aus. Die Technik streikt, womöglich wegen des vielen Regens. Dann geht es endlich los, doch kurz darauf fängt es wieder an zu regnen.