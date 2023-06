Sommernächte in Bad Soden

Ist kein Rüpel: Hans-Joachim Heist, alias Gernot Hassknecht. rolf Oeser © Rolf Oeser

Comedians treten im Juli und August im Landgasthof Rote Mühle auf.

Der eine oder andere kennt ihn vielleicht als den wütenden Rüpel aus der „heute-show“. Charakteristisch an ihm ist vor allem ein Wesenszug: Er regt sich auf – und das über alles! Prägend komisch in Erinnerung bleibt von dem kleineren, rundlichen Mann in Anzug und Krawatte (oder im „FCK AFD“-T-Shirt) seine „ehrliche Neujahrsansprache“ und sein Auftritt als „Party-Luther“. Richtig, von Gernot Hassknecht ist die Rede. Gernot Hassknecht, oder bürgerlich Hans-Joachim Heist, wird am 31. Juli bei den Sommernächten 2023 in Bad Soden zu sehen sein.

Die bieten vom 3. Juli bis zum 7. August im Landgasthof Rote Mühle (Rote Mühle 1, 65812 Bad Soden) Programm. Zwischen 18 und 19 Uhr kann hier noch zu Abend gegessen werden. Von 19.30 Uhr an wird das Publikum mit Unterhaltung gefüttert. Den Anfang macht hierbei der deutsche Kabarettmeister 2018: Andy Ost. „Wenn sich Lachfalten, ungetrübte Freude und Tränen der Rührung vermischen, wenn Geschichten des Lebens lebendige Geschichten werden, dann ist es mehr als Comedy, dann ist es Andy Ost“, so der Veranstalter über seinen ersten Bühnenkünstler im Landgasthof.

Auch mit dabei auf der komödiantischen Seite sind Bodo Bach (oder sollte man lieber Robert Treutel sagen?) und Johannes Scherer, jeweils mit einer Zusammenfassung ihrer besten Stücke aus 20 Jahren, sowie das witzreiche Energiebündel Woody Feldmann mit ihrer Zusammenstellung „Schee, dass es Dich gibt“. Gernot Hassknecht tritt mit seinem Bühnenstück „Noch’n Gedicht“ auf. Die Musik kommt auch nicht zu kurz: Der Schlagersänger Silvio D’Anza wird mit „Die Perlen der Schlagermusik“ zu hören sein.

Gelungene Kooperation

Bei der Veranstaltungsreihe handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem Frankfurter Musikmanager Bernd Reisig und dem Landgasthof Rote Mühle. Die einzelnen Termine: 3. Juli (Andy Ost), 10. Juli (Bodo Bach), 17. Juli (Woody Feldmann), 24.Juli (Silvio D’Anza), 31. Juli (Hans Joachim Heist) und am 07. August (Johannes Scherer).

Der Eintritt an den Abenden kostet zwischen 25 und 35 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr). Tickets bekommt man unter www.ticketing.berndreisig.de