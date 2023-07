Sommerferien: Toben vor der Skyline

Teilen

Frankfurt, 29.06.2019 © Michael Schick

45 000 Kinder werden bei den Mainspielen erwartet

Vom Turnen in Hüpfburgen, Rollenrutschen, Kistenklettern, Bootfahren, Bullriding und Kinderschminken – bei den Mainspielen ist für jedes Kind ein Angebot in Sachen Spaß und Bewegung dabei. Die Liste der Attraktionen ließe sich noch weiter führen: Mindestens 25 Stationen werden auch in diesem Jahr vom 22. Juli bis zum 13. August am Sachsenhäuser Mainufer aufgebaut und können täglich von 11 bis 19 Uhr bespielt werden. Nach einigen Tagen Pause wird der Standort gewechselt: Vom 19. August bis zum 3. September geht es am Opernplatz weiter - dann nur ohne Bootsfahrten.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Passend zum Paulskirchenjubiläum bekommen alle Kinder die Gelegenheit, eine eigene Paulskirche aus Holz nachzubauen. „Hier lernen sie auch direkt den handwerklichen Umgang mit Hammer und Nägeln, was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist“, erklärt Michael Paris, Vereinsvorsitzender des Abenteuerspielplatzes Riederwald, der Veranstalter der Spiele.

Die Mainspiele gehören seit fast drei Jahrzehnten zur Stadtgeschichte Frankfurts. Nach einem kleinen Testlauf 1993 ging es 1994 dann richtig los. „Damals war das südliche Mainufer noch ein verlassener Ort“, erzählt Paris. Ein Ziel der Spiele, die sich an alle Kinder zwischen drei und 13 Jahren richten, sei es damals gewesen, das generationenübergreifende Spiel zu fördern. Demzufolge dürfen sich Eltern sehr gerne auch in diesem Jahr zum Spielen mit eingeladen fühlen.

Während damals zu Beginn der Spiele rund 100 Kinder kamen, waren es im Jahr 2021 dann 45 000 Kinder insgesamt und rund 4000 Besucher:innen täglich. So genau beziffern könne man das, da der Abenteuerspielplatz im vergangenen Jahr eine große Zählaktion durchgeführt habe. „Die 100 Leitz-Ordner habe ich noch bei mir im Büro stehen, sollte das mal jemand anzweifeln“, erzählt Paris und lacht.

Das Publikum sei in den vergangenen drei Jahrzehnten vielfältiger und diverser geworden: „Neben vielen in- und ausländischen Touristen, kommen Familien aus ganz Hessen, von Mainz bis Aschaffenburg und von Gießen bis Darmstadt, zu uns“, sagt Paris.

Die Mainspiele werden mit 78 000 Euro von der Stadt gefördert. Während die Finanzierung in diesem Jahr kein Problem darstellt, gibt es Schwierigkeiten an anderer Stelle: Fachkräfte fehlen. Der Abenteuerspielplatz sucht dringend Schüler:innen, Student:innen oder anderweitig pädagogisch interessierte Menschen, die bei der Attraktion im Rahmen eines Sommerjobs oder an den Wochenenden mithelfen wollen.

„Neben der Paulskirchen-Aktion gehören das Bungeekissen, die Rodelbahn und der sauberste Sandkasten Frankfurts, zu den Highlights dieses Jahr“, betont Paris. Nahezu alle Attraktionen sind kostenfrei, lediglich das Kinderschminken, die Bootsfahrten, das Karussell und das Trampolin kosten zwischen 3 und 7 Euro.