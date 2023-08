Sommerferien in Frankfurt: Kistenkletternde Kinder

Von: Astrid Theil

Frankfurt 19.08.2023 © Michael Schick

Verein Abenteuerspielplatz Riederwald bietet bei Opernspielen Hüpfburg und Schminkstand

Der siebenjährige Leon hat es fast geschafft. Er kniet auf einem mehr als drei Meter hohen Turm aus Getränkekisten. Konzentriert versucht er, die nächste Kiste auf den wackeligen Turm zu setzen. Nur ein Meter fehlt ihm noch bis zur Glocke. „Noch zwei Kisten“, feuert sein Vater ihn an. Doch dann fällt der Turm und Luka hängt in den Sicherungsseilen. Am Samstag hat der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald wieder seine Opernspiele eröffnet. Die nächsten zwei Wochen gibt es für Kinder dort einiges zu entdecken – und das direkt vor der Alten Oper.

Leon wird sanft zu Boden gelassen und läuft zu seinen stolzen Eltern, Derya und Robert Schneider. „Es ist immer schön, wenn für Kinder was geboten ist“, sagt der Vater. Wohin es als Nächstes geht? „Zur Hüpfburg“, sagt Leon und hat es eilig.

Nach den Mainspielen am Museumsufer sind die Opernspiele die zweite große Sommerferienaktion des Vereins. Vor der Oper stehen Hüpfburgen, Karussells und eine Kettcarbahn – im Lucae-Brunnen wird geplantscht. Wegen Wind und Regen habe der Verein die Mainspiele für zwei Tage geschlossen. „Dementsprechend ist der Bedarf bei den Kindern hoch“, sagt Daniel Kempgen, Leiter des Spielmobils und Organisator der Opernspiele. Am beliebtesten sei das „Bungee-springen“. Dabei springen die Kinder auf einem Trampolin und werden zusätzlich durch elastische Bänder nach oben gezogen. Aber auch das Kinderschminken und die Kletterwand seien immer gut besucht, so Kempgen. Um den großen Aufwand mit den vielen Kindern stemmen zu können, sei der Verein immer auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfer:innen. Für die Arbeit gebe es auch eine Entschädigung.

Eine engagierte Helferin heißt Alexandra. Die 16-Jährige betreut das Kinderschminken. Lange üben musste sie dafür nicht, erzählt sie. Die Arbeit mit den Kindern mache ihr Spaß. „Wenn ich die Kinder glücklich sehe, macht mich das auch glücklich“, sagt sie. Die siebenjährige Minna möchte gerne ein Einhorn werden und setzt sich neben Alexandra. Einhörner seien bei den Kindern gerade angesagt, erklärt sie, aber auch Schmetterlinge, Spiderman und Tiger. Für das Einhorn braucht Alexandra nur ein paar Minuten. Zum Schluss gibt es noch Glitzer und ein wenig von Minnas Lieblingsfarbe auf die Lippen – „Feenrosa“. Die Siebenjährige ist zufrieden und will als Nächstes zum „Kistenklettern“.

Die Opernspiele sind noch bis zum 3. September täglich von 11 bis 19 Uhr auf dem Platz vor der Alten Oper.

