Sommerferien in Frankfurt: Die großen Opernlustspiele

Frankfurt

Ab Samstag können Kinder hüpfen, malen und im Brunnen baden. Der große Outdoor-Spielplatz mitten in der Stadt hat jeden Tag geöffnet - bis Anfang September.

Ab Samstag verwandelt sich der Opernplatz wieder in einen großen Spielplatz mitten in der Stadt. Der Verein Abenteuerspielplatz Riederwald eröffnet um 11 Uhr die 30. Opernspiele.

Ein Höhepunkt sind die Wasserspiele im Lucaebrunnen vor der alten Oper. Dort können Kinder mit kleinen Booten durch den Brunnen fahren und über eine Rollenrutsche direkt ins Wasser rutschen. Im Marshallbrunnen in der Taunusanlage sind Mädchen und Jungen als Installateur:innen gefragt, die aus Rohren und Eimern Wasserläufe bauen wollen. Dort gibt es auch weitere Spielgeräte. Insgesamt bietet der Verein Abenteuerspielplatz 25 Spielstationen und drei Bungeetrampoline an. Fast alle Stationen sind kostenlos, die Bootsfahrten und das Kinderschminken kosten sieben beziehungsweise fünf Euro. Die Bungeetrampoline kosten drei Euro. Sehr beliebt, so Vereinschef Michael Paris, ist die Station, an der Kinder T-Shirts bemalen können. Das beliebteste Motiv sei, wenig überraschend, der Eintrachtadler.

Die Begeisterung in den vergangenen Jahren war groß, bis zu 4000 Besucher:innen am Tag kamen 2022 zu den Opernspielen. Auch in diesem Jahr wird mit großem Andrang gerechnet. Paris erwartet täglich bis zu 3000 Besucherinnen und Besucher.

Das Publikum auf dem Opernplatz sei ein ganz anderes als am Mainufer. Zu den Mainspielen kämen eher große Gruppen wie Kindergärten. Auf den Opernplatz zieht es hauptsächlich Familien. Das Einzugsgebiet der Main- und Opernspiele reicht von Heidelberg bis Gießen und von Mainz bis Aschaffenburg. Im vergangenen Jahr habe nahezu die Hälfte der Besucher:innen Englisch gesprochen. Das habe auch die Stadt erkannt und den Verein dieses Jahr erstmals in die Tourismusförderung aufgenommen.

Allerdings seien nicht alle den Opernspielen wohlgesinnt, räumt Paris ein. Immer wieder würden zerbrochene Glasflaschen oder Spülmittel in den Brunnen landen, vor wenigen Jahren fanden die Betreiber sogar ein Nagelbrett, welches mutwillig im Lucaebrunnen platziert worden war. „Wegen solcher Sachen müssen wir hier jeden Morgen alles kontrollieren und aufräumen“, erklärt Paris.

Erstmals gab es die Opernspiele 1994 anlässlich des 1200. Stadtjubiläums von Frankfurt. Ursprünglich war geplant, dass die Sommerspiele über sechs Wochen am Mainufer in Sachsenhausen ausgerichtet werden sollten. Da dort aber bereits das Museumsuferfest an einem Wochenende stattfand, musste eine andere Idee her. Kurzerhand zog man auf den Opernplatz. Anders als heute kamen nur wenige Hundert Besucherinnen und Besucher zu den Main- und Opernspielen.

Die Opernspiele des Vereins Abenteuerspielplatz finden von Samstag, 19. August, bis Sonntag, 3. September, täglich von 11 Uhr bis 19 Uhr statt.