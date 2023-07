Solidemo gegen Räumung der Frankfurter Dondorf-Druckerei endet ungemütlich

Von: George Grodensky

An der Druckerei geht es noch recht fröhlich zu. © Peter Jülich

Der Protestzug läuft von Bockenheim ins Westend. Am Gisèle-Freund-Platz versuchen die Aktivistinnen und Aktivisten aus der Route auszubrechen und den Campus zu stürmen.

Sie sind viele und sie sind wütend. Etwa 250 Menschen sind am Mittwochabend zur Solidaritäts-Kundgebung auf den Campus Bockenheim gekommen. Sie wollen zeigen, dass sie nicht einverstanden sind, dass die Uni am Morgen die Druckerei Dondorf hat räumen lassen. Es ist ein gemischtes Publikum, junge Leute, ältere Semester, Ortspolitik, Stadtteilhistoriker.

„Wir sind wütend, dass uns ein kultureller Freiraum genommen worden ist“, sagt eine Aktivistin. „Sauwütend“, schimpft Aktivistin Fritzi hinterher. Am Abend seien noch viele freundliche Menschen im Haus gewesen, am Morgen dann die Polizei. „Gewaltsame Räumung? Was soll das für ein Dialog sein“, ruft sie erbost. „Wer schützt uns vor der Unileitung?“ Dabei hätten Fachleute erklärt, eine Sanierung sei viel ökologischer als ein Neubau. Die Grünen im Land, sie betrieben „ideologischen Verrat“ an sich selbst. Das Max-Planck-Institut mit seiner „elitären Vorstellung von Kunst und Kultur“ sei im Stadtteil jedenfalls nicht mehr willkommen.

Über die Bockenheimer Warte läuft die Demo zur Druckerei. Wo erst einmal eine Pyrofackel fliegt. Konrad Götz von der Initiative Dondorf-Druckerei referiert zur Geschichte, das Gebäude dürfe nicht abgerissen werden. Derweil verschanzt sich der vordere Teil der Demo hinter Bannern. Die Polizei wird unruhig, weil sie nicht sehen kann, was sich dahinter tut.

Dann spricht ein Vertreter von Architects for Future. Er betont den ökologischen Aspekt. Der Bestandsbau sei einem CO2-Ausstoß von mehr als einer Million Kilogramm gleichzusetzen. Der geplante Neubau würde mit einer intensiveren Verwendung von Beton und Zement noch höhere Emissionen zusätzlich verursachen. Der Bauherr habe dennoch bislang keine eigene Berechnungen zur Grauen Energie und Nachhaltigkeit des Vorhabens erstellen lassen.

An der Staufenstraße gibt es im Verlauf der Demo Gerangel. Die Fahrbahn sei zu eng, sagt die Polizei. Die Demo beschimpft die Ordnungsmacht. An der Hansaallee der nächste Streit. Die Demo nutzt beide Fahrtrichtungen, stadtein- und -auswärts. Am Gisèle-Freund-Platz versucht die Demo auszubrechen und auf den Campus zu kommen, im Laufschritt. Die Polizei rennt hinterher, sie ringt einige Menschen ruppig nieder. Es ist 21.30 Uhr. Die Polizei löst die Versammlung auf. Weil die Demo Beamte angreife und versuche, die Polizeikette zu durchbrechen, kommt als Durchsage. In der Folge gibt es noch Scharmützel. Die Polizei schnappt sich einen Pyrowerfer. Es ist ungemütlich.

Auf dem Campus Westend dann nicht mehr. © Peter Jülich