Es kühlt ab: So wird das Wetter beim Museumsuferfest in Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Teilen

Das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt steht vor der Tür. Die Prognosen lassen Besucher auf gutes, nicht zu heißes Wetter hoffen. Doch am Freitag könnte es nass werden.

Frankfurt – 26 Museen, 12 Bühnen, 1 Musikfeuerwerk zum Schluss: Das Museumsuferfest verwandelt Frankfurt jährlich in eine riesige Kulturmeile. Und weil am alljährlichen Termin am letzten Augustwochenende offiziell noch Sommer ist, findet ein großer Teil des Programms draußen statt. Der August zeigte sich in diesem Jahr jedoch sehr wechselhaft - wie wird also das Wetter am kommenden Wochenende, an dem das Kulturfestival vom 25. bis 27. August stattfindet?

Wetterprognose des DWD für das Museumsuferfest 2023 in Frankfurt

Die Wetterprognose ist aktuell (Stand: Mittwoch, 10 Uhr) noch nicht ganz sicher, da noch ein paar Tage bis zum Start des Festes vergehen. Bisher ist jedoch abzusehen, dass das Wetter am Freitag nicht mehr so heiß und sonnig wird wie im ersten Teil der Woche.

Tausende Menschen flanieren beim Museumsuferfest 2022 in Frankfurt am Main entlang. © Boris Roessler/dpa

Die Sonnenscheindauer gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Freitag mit drei Stunden an. Um 15 Uhr startet das Programm beim Museumsuferfest 2023, doch zu dieser Zeit kann es sogar zu Gewittern kommen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt bis in die Nacht hinein 50 bis 60 Prozent, allerdings ist die prognostizierte Regenmenge nicht allzu groß. Gegen 15 Uhr soll es am Freitag circa 26 Grad Celsius warm sein, bis Mitternacht dürfte es auf 21 Grad abkühlen.

Am Samstag und Sonntag wird es auf dem Museumsuferfest nicht zu heiß

Am Samstag ist die Wetterprognose insofern besser, als kein Regen angesagt ist. Die prognostizierte Höchsttemperatur liegt bei etwa 23 Grad. Die Sonnenscheindauer schätzt der DWD am Samstag auf fünf Stunden.

Am Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher des Museumsuferfests der aktuellen Prognose zufolge auf einen regenfreien Tag mit fünf Stunden Sonnenschein freuen. Es wird mit 21 Grad Höchsttemperatur gerechnet. Zum Zeitpunkt des Feuerwerks um Mitternacht könnte es mit knapp 15 Grad jedoch deutlich frischer werden. Dafür sollte der Himmel recht klar sein, neben dem Feuerwerk können Festgäste dann vielleicht auch die Sterne glitzern sehen. (Anna Kirschner)

Vom Gastland Südkorea bis zum großen Feuerwerk auf dem Main: Das Programm und alle Infos zum Museumsuferfest 2023 in Frankfurt.