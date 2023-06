So viele Beschäftigte wie noch nie in Frankfurt

Von: Christoph Manus

Teilen

In Frankfurt gibt es immer mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. © Rolf Oeser

Das Arbeitsplatzangebot in Frankfurt ist riesig, die Zahl der Beschäftigten auf neuem Rekordstand. Doch ein Teil der Arbeitslosen profitiert von diesem Job-Boom offenbar nicht.

Trotz aller Krisen ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in Frankfurt zum Jahresende auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Genau 625 054 Personen hatten nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit zu diesem Zeitpunkt einen entsprechenden Job im Stadtgebiet. Das waren 2,2 Prozent mehr als im Vorjahresquartal.

Dieser deutliche Anstieg an Beschäftigungsverhältnissen hat allerdings nicht zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Stadt geführt. Diese liegt mit 5,8 Prozent leicht über dem Wert des Vorjahresquartals. „Ansässige Arbeitskräfte können oft nicht vom bestehenden Arbeits- und Fachkräftebedarf profitieren“, erklärt Björn Krienke, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Frankfurter Agentur für Arbeit. Denn nicht alle hätten die Qualifikation, um den bestehenden Bedarf auszufüllen. Schon deshalb seien Qualifizierung und Weiterbildung enorm wichtig.

Fehlende Kompetenzen könnten mit Hilfe der Agentur für Arbeit erworben werden, sagt Krienke. Er appelliert gleichzeitig an Unternehmen, auch denen eine Chance zu geben, „deren Profil noch nicht den vollen Erwartungen entspricht“.

In Frankfurt ist die Arbeitskräftenachfrage weiterhin hoch. Im Juni waren fast 10 000 freie Stellen bei der Agentur für Arbeit gemeldet, etwas weniger als im Mai, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Gesucht werden etwa Menschen aus den Bereichen Informatik und Betriebswirtschaft. In vielen anderen Regionen Hessens läuft es aber offenbar schlechter. Landesweit ging der Stellenbestand im Vergleich zum Vorjahr um 12,4 Prozent zurück. Frank Martin, der die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit leitet, erklärt die sinkende Arbeitskräftenachfrage unter anderem mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs und der Energiekrise.

Die Arbeitslosigkeit im Land lag im Juni wie im Mai bei 5,1 Prozent – und damit 0,5 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Am niedrigsten sind die Zahlen mit 2,8 Prozent im Landkreis Fulda, am höchsten mit 8,5 Prozent in Offenbach. Für die nächsten beiden Monate erwartet Martin einen Anstieg der Quote, schon aus Saisongründen. Zudem verließen immer mehr Menschen aus der Ukraine die Integrationskurse und stünden dann dem Arbeitsmarkt zu Verfügung. Die Vereinigung der hessischen Unternehmenverbände forderte am Freitag mehr gesteuerte qualifizierte Erwerbszuwanderung, um den Fachkräftemangel abzumildern. Dies funktioniere aber nur, wenn Bund, Länder und Kommunen für zügige, verlässliche und digitale Verwaltungsverfahren sorgten.

Der DGB Hessen-Thüringen hält es für dringend notwendig, die duale Berufsausbildung attraktiver zu machen. Dazu schlägt er etwa den flächendeckenden Aufbau von Jugendberufsagenturen vor. Er wirbt zudem dafür, junge Menschen in Ausbildung als Unterstützung und Wertschätzung mit einem vergünstigten Deutschlandticket auszustatten.