So macht Raubüberfall Spaß

Von: Stefan Behr

Prozess gegen vier junge Künstler beweist: Auch das Amtsgericht kann Comedy

Ernst ist das Leben, heiter die Kunst. Am Freitag prallen vor dem Amtsgericht beide Extreme aufeinander. Sowas kann schnell zu einem Donnerwetter führen. Es bleibt aber vorwiegend heiter.

Vier junge Männer im Alter von 28 bis 36 Jahren müssen sich wegen des eher seltenen Straftatbestands „Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“ verantworten, und dies ist ihre Geschichte: Am Abend des 10. Februar 2020 wählt eine Frau den Notruf: Ein Wasserhäuschen in der Hanauer Landstraße werde von maskierten Bewaffneten überfallen. Ein Überfallkommando eilt zum Tatort und stellt die bösen Buben auf frischer Tat. Etwa eine Stunde liegen die vier mutmaßlichen Räuber - drei davon in Handschellen - auf dem kalten Boden und wärmen sich auf, indem sie die Beamten unter anderem „blöde Idioten“ heißen.

Harte Worte, im Zorn gesprochen, der aber nicht ganz grundlos ist. Die vier sind keine Räuber, sondern Comedians, die hier drehen, und der Überfall ist mit dem Kioskbetreiber abgesprochen, der dies vor Ort auch klarstellt, aber nicht mit der Polizei.

Wenn man in Deutschland nämlich aus Jux und Dollerei einen Kiosk überfallen will, dann muss man das der Polizei sagen, die stellt dann ein Schild auf, auf dem steht: „Der Überfall auf diesen Kiosk ist durch die Kunstfreiheit gedeckt. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Aber morgen auf Instagram und Facebook.“ Denn genau dort veröffentlichten die vier Komiker tags darauf die Aufnahmen, was die Polizei nicht komisch fand.

Komisch ist, dass sich schon zu Beginn des Prozesse herausstellt, dass drei der vier Angeklagten bereits 2020 wegen dieses Quatschs mit der Justiz zu tun hatten. Das Verfahren gegen zwei wegen Störung der öffentlichen Ordnung wurde damals bereits von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Ein dritter schaffte es wegen Beleidigung bis vor das Amtsgericht, wo der Prozess gegen eine Geldbuße von 200 Euro eingestellt wurde. Das wurde leider beim Verfassen der Anklage übersehen, weshalb drei der vier Angeklagten jetzt wegen derselben Sache mit einem anderen Straftatbestand vor Gericht stehen, was nicht im Sinne des Erfinders sein kann.

Beleidigend ist zudem auch, dass die Anklage von „selbsterklärten Comedians“ spricht. Die vier, das zeigt schon ein Blick ins Internet, sind Berufs-Comedians, nicht nur im Internet, auch und vor allem auf der Bühne. Und sie sind fast permanent auf Tour durch ganz Deutschland, mal solo, mal zusammen. Drei von ihnen sind Mitglieder des nicht gänzlich unbekannten Künstlerkollektivs „Hood Comedy“ - das sich nicht, was das harsche Vorgehen der Polizei ja irgendwie erklären könnte, nach dem Räuberhauptmann Robin Hood benannt hat. Der einzige selbsterklärte Comedian auf der Anklagebank ist der sichtlich gut gelaunte Verteidiger Ulrich Endres, der als Anwalt aber auch so gut im Geschäft ist, dass er sich das leisten kann.

Nun sind die Akten über die eingestellten Verfahren am Freitag nicht aufzutreiben. Der damalige Richter ist im Urlaub, ebenso der Staatsanwalt, der die aktuelle Anklage verzapft hat. Eigentlich wollen alle das Verfahren einstellen, aber irgendwie ist die Staatsanwältin der Ansicht, dass, wer zuletzt lache, möglicherweise am besten lache und lehnt eine Einstellung ab.

Daher wird der Prozess ausgesetzt, der mit Spannung erwartet Gastauftritt der als Zeugen geladenen Polizisten fällt aus, und es wird wegen des großen Erfolges - zumindest die anwesenden Pressevertreter sind hellauf begeistert von der Performance - eine Zusatzvorstellung für den 17. November gebucht.

Für diese müssen die Comedians zwar ihre jeweiligen Touren unterbrechen und unter anderem aus Potsdam anreisen. Aber bis dahin hat sich möglicherweise geklärt, welcher der Angeklagten wegen was für einem Strafbestand wegen des falschen Überfalls schon mal verurteilt worden war oder eben auch nicht. So oder so bietet die Sache schon jetzt genug Stoff für eine Stand-Up-Comedy, die sich gewaschen hat.