Slowenien, das Gastland der Buchmesse, stellt sich vor

Slowenien, Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse, hat zahlreiche Veranstaltungen auf und rund um die Buchmesse geplant. Das Gastland gibt erste Einblicke in den Pavillon.

Woher stammt der Autor Srecko Kosovel, den die Musikerin Patti Smith auf ihren Konzerten zitiert? Was haben die mehrfach als beste Köchin der Welt prämierte Ana Roš und Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gemeinsam?

Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, blickt in wissende Gesichter, als er den Auftritt des Ehrengastlandes Slowenien vorstellt. „Wir sind bemüht, die Einzigartigkeit unseres Ehrengastlandes herauszuarbeiten“, sagt er.

Ein Land, groß wie Rheinland-Pfalz, mit etwa zwei Millionen Einwohner:innen, geprägt von den Alpen, der Pannonischen Tiefebene und dem Mittelmeer. Ein Durchreiseraum für die Nachbarinnen und Nachbarn aus Kroatien, Österreich, Italien.

Geprägt von Jahrhunderten Herrschaft der Habsburgermonarchie und der Geschichte Jugoslawiens. „Ohne die Bücher und das Lesen gäbe es uns nicht mehr“, hält der slowenische Kurator des Gastlandauftritts, Miha Kovac, Professor für Buchwissenschaft an der Universität Ljubljana, fest.

Die slowenische Buchkultur und Landschaft will das Gastland im Ehrengast-Pavillon darstellen. Der Saal ist vom Architekturbüro „Studio Sadar“ aus Ljubljana hell und offen gestaltet. Ein Café lädt zum Verweilen ein. Es gibt zwei Auditorien, die für Lesungen und Veranstaltungen geeignet sind.

Eine Wand ist mit Zitaten slowenischer Autorinnen und Autoren bestückt, während Videos über Land und Leute Auskunft geben. In der Mitte des Saals wird den slowenischen Büchern Platz geboten, mit Sitzecken in Form aufgeklappter Bücher. Die Regale und Sitzgelegenheiten seien aus recycelten Materialien oder zumindest recycelbar, betont Jure Sadar vom Architekturbüro.

Die „Canyon“-Sitze erinnern an eine Steinlandschaft, die von Rosmarinbüschen gerahmt ist. Die „Wald“-Bücherregale sind aus Metallstrukturen und recycelten Pappböden konstruiert. Tagsüber soll Tageslicht den Saal erhellen, abends soll es eine gemütliche Beleuchtung geben.

Die Buchmesse

Die Frankfurter Buchmesse beginnt am Dienstagabend, 17. Oktober, mit einem Festakt und ist dann von Mittwoch, 18. Oktober, bis Sonntag, 22. Oktober, für das Publikum geöffnet. Die Fachbesucher:innen sind Mittwoch bis Sonntag da, die Privatbesucher:innen von Freitag bis Sonntag. 2022 kamen etwa 180 000 Gäste nach Frankfurt, vor der Pandemie waren es etwa 300 000 Gäste.

Slowenien ist Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse. Der Auftritt steht unter dem Motto „Waben der Worte“ (Englisch: „Honeycomb of Words“). Etwa 70 slowenische Autorinnen und Autoren werden zu Lesungen in Frankfurt erwartet. Zuletzt wurden mehr als 600 Bücher aus dem Slowenischen übersetzt, darunter viele ins Deutsche, unter anderem Schriften von Philosoph Slavoj Žižek. Die Anthologie „Mein Nachbar auf der Wolke: Slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts“ führt in die Vielfalt slowenischer Poesie ein. Gastland 2024 ist Italien. fle