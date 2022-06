Skateweek in Frankfurt: Von den Rollen

Von: Judith Köneke

Teilen

Der Skate-Park am Osthafen gehört natürlich auch zu den Orten, wo sich die Sportler während der „Skateweek“ messen. michael schick © Michael Schick

Beim Festival „Skateweek“ geht es um die gemeinsame Liebe zum Sport mit dem Brett. Im Rahmen der Frankfurt Fashion Week gibt Mittwoch bis Sonntag zahlreiche Veranstaltungen.

Skateboarding habe einen Rieseneinfluss auf die Mode, stellt Jonathan Wronn, Veranstalter der Skateweek, gleich mal klar. Baggys, die weiten Hosen etwa, Schuhe oder Kappen finden sich bei den Kollektionen namhafter Designer. Kleine Skatelabels kooperierten zudem mit großen Firmen, und Supreme, früher ein kleiner Skate-Shop in New York, ist nun eine bekannte Marke, erklärt Wronn. So passe es doch dass die Skateweek dieses Jahr im Rahmen der Fashion Week in Frankfurt stattfindet – falls sich jemand gewundert haben sollte.

Frankfurt sei die ideale Stadt dafür, so Wronn, der Inhaber einer Skateboard-Marketingagentur ist. Denn schließlich sei sie eine der Skatemetropolen Deutschlands, die seit rund 40 Jahren eine gewachsene Szene habe. Vom 22. Bis 26. Juni wird diese nun zum Skateboard Kultur Festival.

Los geht es am Mittwochabend um 18 Uhr mit einer Gruppenausstellung in der Galerie Lachenmann, Hinter der Schönen Aussicht 9. Die sechs Gezeigten haben alle einen Skateboard-Bezug. Internationale Fotografen und Maler präsentieren ihre Werke gemeinsam mit Frankfurter Künstler:innen. Nach der Vernissage ist die Ausstellung jeden Tag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die erste Skatesession beginnt am Donnerstag um 15 Uhr, mitten in der Stadt. Und zwar an einem Lieblingsspot und legendären Ort der Skater, sagt Wronn, na klar, an der Hauptwache. Teilnehmer:innen zeigen ihre besten Tricks und ihr Können. Jeder darf mitmachen. Bis Sonntag gibt es immer wieder Sessions, auch am Osthafen oder der Friedensbrücke. Wer teilnehmen will, kann sich vor Ort anmelden. Oft winkt auch ein Preisgeld für die Gewinner:innen.

Fashion Week Die Frankfurter Modewoche findet vom 19. bis 26. Juni statt. Informationen und Tickets gibt es unter: frankfurt.fashion. Einige der Events sind auch frei zugänglich. Die Frankfurt Fashion Lounge umfasst die größte Event-Reihe mit zahlreichen Modeschauen, -talks und Panels im Karmeliterkloster, der Alten Oper und im Sofitel Frankfurt Opera. Wer die Nachhaltigkeitsmesse Neonyt vom 24. bis 26. Juni in der Union-Halle besuchen will, schaut auf dieser Website: neonyt.com/lab Die „Fair Fashion Days“ beschäftigen sich parallel mit dem Arbeitsalltag in der Textilbranche und bieten eine Kleidertauschparty, Workshop, Kino und Kunstinstallation, mehr dazu auf frankfurtnachhaltig.de

Im Alten Polizeipräsidium, Ludwigstraße 18-26, präsentieren Skatevideoproduzenten am Freitag um 20:15 Uhr unter freiem Himmel ihre Projekte. Bei einem Skateboard Flohmarkt von 10 bis 13 Uhr im Naxos Atelier, Waldschmidtstraße 19, lässt sich am Samstag ausgiebig stöbern.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, zuschauen ist erwünscht. Wronn erwartet bis zu 3000 Besucher:innen. Die Skateweek, die in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona ausfiel, fand zuvor in Düsseldorf statt.

Wer übrigens dachte, dass nur Männer und Jungs skaten, der irre sich, sagt Wronn, vor allem seit Skateboarden olympisch ist, kämen viele Frauen dazu. Er erwartet jede Menge weibliche Teilnehmerinnen. „Und die bekommen bei uns auch das selbe Preisgeld.“

Mehr Informationen zur Skateweek, 22. bis 26. Juni, gibt es unter sktwk.de