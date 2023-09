Skateboardfestival in Frankfurt

Veranstaltung

Bei der Skateweek gibt es bis Sonntag Kunst, Musik und Film.

Bei der Skateweek kommen internationale Top-Skater:innen, Künstler:innen, DJs und Filmemacher:innen aktuell zu einem einwöchigen Festival in Frankfurt zusammen.

Der Startschuss fiel am Mittwoch, 6. September, im Massif Central mit einer Kunstausstellung. Für die „SKTWK Vernissage“ haben Marcel Veldman, Instant-Fotograf aus Amsterdam und Kogan Cult, Illustrator aus Nürnberg, einen würfelförmigen Raum in ein dauerhaftes Kunstobjekt verwandelt.

Am Donnerstag finden offene Wettbewerbe auf dem Willy-Brandt-Platz statt, bei denen auch der amtierende Deutsche Meister, Jost Arens, zu Gast sein wird. Am Freitag dreht sich alles um Skateboard-Videos. In einem Pop-Up-Kino am Willy-Brandt-Platz feiern Videos von Szenegrößen, wie dem Stuttgarter Torsten Frank, Premiere. Das Finale des Festivals ist ein Wettbewerb mit internationalen Top-Skatern, wie der deutschen Olympiahoffnung Tyler Edtmayer, im Osthafen Skatepark, am Samstag, 9. September, ab 14 Uhr. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei. prfk