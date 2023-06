Sindlinger Ponyzwerge suchen ein neues Zuhause

Von: Sebastian Theuner

Teilen

Solche Angebote sind in Zukunft am bisherigen Standort des Vereins nicht mehr möglich. © ROLF OESER

Der Reiter- und Lernbauernhof muss seinen Standort in der Okrifteler Straße verlassen. Nun hofft er auf einen Umzug an den Georgshof in Nied.

Die niederschmetternd anmutende Nachricht, die sie im Januar erreichte, ordnet Kerstin Fuchs pragmatisch ein: „Die Kündigung war regulär, so etwas kann immer passieren“, sagt die zweite Vorsitzende des Reiter- und Lernbauernhof Ponyzwerge Sindlingen. Seit 2017 ist der Verein in der Okrifteler Straße unmittelbar neben der B 40 ansässig. Es gibt eine Reitschule für Kinder ab vier Jahren und einen Kinder- und Lernbauernhof mit integrativen und inklusiven Angeboten.

Nun möchte die Verpächterin des Geländes mit ihrer Hundeschule auf das Grundstück umziehen. Die Kündigungsfrist läuft bis zum 31. Januar 2024. Der Reiter- und Lernbauernhof sucht deshalb händeringend nach einem neuen Gelände. Einfach ist das nicht. Der künftige Standort müsse mindestens ein Hektar Platz bieten, sagt Fuchs. Auch müsse die Offenstallhaltung der Pferde weiterhin möglich sein. Zudem präferiert Fuchs einen Umzug in der Nähe.

Etwa 150 bis 200 Mitglieder zählt der Verein; 100 bis 120 Kinder besuchen regelmäßig die Reitschule. „Bei uns ist das Pferd kein Sportgerät“, erklärt Fuchs das Konzept. Beim Pflegen, Striegeln und Füttern sollen die Kinder lernen, auf die Launen und Bedürfnisse der Pferde einzugehen. Es gehe um Achtsamkeit und Respekt, sagt Fuchs.

Bis zum vergangenen Jahr organisierte der Verein für Schulen und Kitas auch integrative Angebote mit Schafen und Hühnern. Seit Dezember durften diese aufgrund neuer behördlicher Vorschriften jedoch nur noch von Mitgliedern in Anspruch genommen werden. Weil sich dies nicht gerechnet hätte, gab der ehrenamtlich geführte Verein sowohl Schafe als auch Hühner ab.

Am neuen Standort soll dieser Zweig wieder aufgebaut werden. Für möglich hält Fuchs das auf dem Georgshof in Nied. Dieser sei in Gesprächen immer wieder genannt worden. Er umfasst eine Fläche von 40 Hektar und gehört seit 2019 der Stadt. Unter anderem befinden sich dort der Frankfurter Polo Club und der Niddastrand.

Der Verein Der Verein Reiter- und Lernbauernhof Ponyzwerge Sindlingen wurde 2017 gegründet. Bei ihm handelt es sich um einen kleinen, gemeinnützigen Verein im Südwesten Frankfurts, der einen Kinder- und Lernbauernhof und eine Reitschule für Kinder ab vier Jahren betreibt. Auf dem Gelände in der Okrifteler Straße leben zwei Shetlandponys, ein Mini-Appaloosa, ein Fjordpferd, zwei Welsh-Ponys, zwei Gartenschläfer und eine Katze. Hinzu kommen Hunde in Teilzeit. Mehr Infos sind unter www.ponyzwerge-sindlingen.de zu finden. Wer bei der Suche nach einem neuen Gelände helfen kann, darf sich per E-Mail an info@ponyzwerge.onmicrosoft.com wenden. bö

„Der Georgshof hat ein riesiges Gelände, richtige Stallungen, einen Reitplatz und Weiden“, schwärmt Kerstin Fuchs – „zudem wäre der Ort für alle gut erreichbar.“ Ein Vorteil sei auch, dass es sich um städtisches Gelände handelt. Die Kosten dort dürften zudem wohl niedriger liegen als beim privat verpachteten Hof in Sindlingen.

Ob ein Umzug auf den Georgshof realistisch ist, vermag Fuchs derzeit nicht einzuschätzen. Umso mehr kämpft sie um Unterstützung auf allen Ebenen. So führt der Verein Gespräche etwa mit Frank Rusko von der Bürgerinitiative Georgshof, der Stadtverordneten Julia Eberz (Grüne) und dem Sportamt.

Sollte es mit dem Georgshof nicht klappen, sei auch ein Umzug in den Taunus denkbar – wenngleich dies eine weitere Anfahrt für Vereinsmitglieder bedeuten würde. Dort ist das Reit- und Therapiezentrum Golla aus Wehrheim ansässig, das ebenfalls einen neuen Standort sucht. Mit diesem würde sich der Reit- und Lernbauernhof gerne zusammenschließen.

Eine Fusion wäre eine „wunderbare Chance“, glaubt Fuchs. Mithilfe des entsprechenden Personals könnte dann wieder tiergestützte Pädagogik stattfinden – etwa für körperlich beeinträchtige Kinder oder solche, die an Angststörungen oder ADHS leiden. Zudem benötigt der Reiter- und Lernbauernhof weitere Lehrkräfte für die Reitschule.

Priorität hat für den Verein nun die Standortsuche. Kerstin Fuchs hofft, bis Herbst zu wissen, wie es weitergeht. Auch eine Zwischenlösung für ein oder zwei Jahre würde sie in Kauf nehmen. „Eines ist klar“, sagt sie: „Abschließen wollen wir nicht.“