Sindlingen: Schule auf Gelände der Villa Meister denkbar

Von: Michael Forst

Derzeit ist der Park der Villa Meister verschlossen, da Besucherinnen und Besucher sonst, so sagt der Eigentümer, bei Sturm und Starkregen von herabfallenden Ästen gefährdet werden. © Michael Schick

Unterschiedliche Ideen für weitere Nutzung des historischen Ensembles an der Weinbergstraße. Die Stadt will den Park und die Villa kaufen.

Das Tauziehen um die geplante Wohnbebauung auf dem Gelände der Villa Meister an der Weinbergstraße nimmt möglicherweise eine unverhoffte Wendung. Schul- und Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) hat laut dem Grundstücks-Eigentümer ihm mitgeteilt, die Stadt wolle das Areal für schulische Zwecke erwerben.

Im Stadtteil hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die eine Wohnbebauung mit sieben Häusern im vorderen Teil des Parks verhindern will. Auf dem Gelände sind nach der eingereichten Bauvoranfrage der Frankfurter Immobilien-Gruppe Cairos 36 Wohnungen geplant. Zudem sollen in der sanierungsbedürftigen Villa sowie im Gebäude an der Allesinastraße, im Kutscherhaus, der Reithalle und in der Orangerie noch einmal rund 20 Wohnungen entstehen.

Das fast fertig sanierte Gärtnerhaus soll als Einfamilienhaus auf den Markt kommen. Wie Marcus Bube, Geschäftsführender Gesellschafter von Cairos, jetzt sagte, beabsichtige er keine Eigentumswohnungen, sondern Mietwohnungen gehobenen Niveaus zu errichten.

Allerdings: Die Bauaufsicht hatte im Juli 2022 die entsprechende Bauvoranfrage mit der Begründung abgelehnt, es seien nicht alle naturschutzrechtlichen Anforderungen erfüllt. Die Entscheidung überraschte, da vor der Kommunalwahl im März 2021 unter der damaligen schwarz-rot-grünen Stadtregierung alle relevanten Planungs- Denkmal- und Naturschutzbehörden sowie Dezernate bereits grünes Licht für die Wohnbebauung signalisiert hatten. Denn der Teil des Parks, in dem die sieben neuen Häuser gebaut werden sollen, stehe nicht unter Denkmalschutz; der Park gehöre nicht zum Grüngürtel und die geplante Tiefgarage werde die Parkbäume nicht beeinträchtigen, hieß es. Die Bauaufsicht hatte auf Wunsch des damaligen Planungsdezernenten und heutigen Oberbürgermeisters Mike Josef (SPD) Cairos-Chef Bube sogar um Prüfung gebeten, ob in die denkmalgeschützte Reithalle eine Kita integriert werden könne. Dies scheiterte an statischen Gründen.

Die Leiterin der Bauaufsicht, Simone Zapke, sagte noch nach der Ablehnung der Bauvoranfrage im Gespräch mit der FAZ, prinzipiell sei eine Bebauung weiter möglich. Heute lehnt Zapke eine Stellungnahme ab.

Markus Radermacher vom Schul- und Baudezernats verweist auf das schwebende Verfahren, räumt aber ein, dass Weber, Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und OB Josef „gemeinsam Verhandlungen führen“ mit dem Ziel, Park und Villa Meister zu erwerben. Es sei der politische Auftrag aus der Koalitionsvereinbarung, „die Gesamtanlage Villa Meister als Denkmal deutscher Kultur- und Industriegeschichte zu erwerben und für die Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen“ – und dabei „eine Nutzung mit einem öffentlichen Bezug zu finden“. Dies sei bislang an den hohen Forderungen Bubes gescheitert – nach Informationen 16 Millionen Euro.

Unbeantwortet ließ Rademacher die Frage, warum Stadträtin Weber der Cairos-Gruppe schrieb, sie wolle die Parkanlage für schulische Zwecke erwerben. Zwar sagt Radermacher, bei der angestrebten Nutzung mit öffentlichem Bezug „wäre eine Schulnutzung theoretisch denkbar“, wegen der „Einschränkungen der Schutzabstände aus der Seveso-Richtlinie und dem denkmalgeschützten Gebäude aber kaum umsetzbar“.

Da die unter Denkmalschutz stehende Villa als Schulgebäude ungeeignet ist, bliebe folglich nur ein Schul-Neubau anstelle einer Wohnbebauung.

Bube hofft noch immer auf eine Realisierung seines Projektes, in das er bereits Millionen investiert habe. Der Wohnungsbau sei als Kompensation für die Kosten der Sanierung der Gebäude sowie die Wiederherstellung der Parkanlage nach historischem Vorbild und deren Unterhalt „alternativlos“.

Dass das Eingangstor zum Park derzeit verschlossen ist, begründete er mit seiner Verkehrssicherungspflicht. Bube widerspricht zudem der Darstellung, Elisabeth von Meister, die letzte Bewohnerin der Villa, habe testamentarisch verfügt, dass der Park öffentlich zugänglich bleiben müsse. Das sei falsch.